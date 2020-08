Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9afd40a0-31c2-449a-8794-7dbc4031934e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olaszországban egy hegyi úton bukott, és szorult be egy kocsi alá egy motorkerékpáros.","shortLead":"Olaszországban egy hegyi úton bukott, és szorult be egy kocsi alá egy motorkerékpáros.","id":"20200803_Video_Auto_ala_csuszott_egy_motoros_de_meg_olcson_meguszta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9afd40a0-31c2-449a-8794-7dbc4031934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ea7a78-cf90-4c48-80ae-2a9556aa4c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_Video_Auto_ala_csuszott_egy_motoros_de_meg_olcson_meguszta","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:12","title":"Videó: Ijesztő, ahogyan autó alá csúszik a motoros, de viszonylag olcsón megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tűzgyújtási tilalom van, de ez sokakat nem érdekel.","shortLead":"Tűzgyújtási tilalom van, de ez sokakat nem érdekel.","id":"20200802_amazonas_medence_erdotuz_brazilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212f4c4c-b9b2-447b-bb30-a7c84b906e76","keywords":null,"link":"/zhvg/20200802_amazonas_medence_erdotuz_brazilia","timestamp":"2020. augusztus. 02. 10:57","title":"Júliusban közel 7000 erdőtüzet észleltek az Amazonas-medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nő a népszerű Ningaloo-zátony közelében úszott, amikor beszorult két gigászi bálna közé.","shortLead":"Egy nő a népszerű Ningaloo-zátony közelében úszott, amikor beszorult két gigászi bálna közé.","id":"20200803_balna_uszas_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6257dc-3a5b-4bd1-933e-4125b19c88d3","keywords":null,"link":"/elet/20200803_balna_uszas_ausztralia","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:44","title":"Majdnem bálnák nyomtak össze egy úszó nőt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccf5a87-d2c4-45e1-89f7-5fa9064199c0","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Putyin Oroszországa nyíltan ellenséges Nagy-Britanniával és az egész Nyugattal, s politikájának egyik alapja, hogy nem hajlandó tartani magát a nemzetközi joghoz – ez a fő következtetése a Kreml politikáját elemző brit jelentésnek. ","shortLead":"Putyin Oroszországa nyíltan ellenséges Nagy-Britanniával és az egész Nyugattal, s politikájának egyik alapja, hogy nem...","id":"202031__oroszok_nagybritanniaban__oligarchafrasz__londongrad__penz_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ccf5a87-d2c4-45e1-89f7-5fa9064199c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246de3f6-8c5c-48ea-88a8-a65477307280","keywords":null,"link":"/360/202031__oroszok_nagybritanniaban__oligarchafrasz__londongrad__penz_beszel","timestamp":"2020. augusztus. 02. 16:30","title":"Oligarchafrász Londongrádban: az oroszok otthon érzik magukat Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban megjelent írás.","shortLead":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban...","id":"20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f102e85-1f48-4ea0-a860-b0f9a12925ad","keywords":null,"link":"/360/20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:30","title":"Spiegel – A németeknek is kínos, hogy tankjukkal pózolt a Kárpátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Kaposvári Egyetem színházi tanszékének egykori vezetője felidézte, mi történt azokban a napokban, amikor a színészképző felett átvette az irányítást Vidnyánszky Attila. Csáki Judit úgy tippeli, hogy a kaposvári esethez hasonló forgatókönyv mentén fogják „leszalámizni” a Színház- és Filmművészeti Egyetemet, melynek kuratóriumi elnöke lett a napokban Vidnyánszky. ","shortLead":"A Kaposvári Egyetem színházi tanszékének egykori vezetője felidézte, mi történt azokban a napokban, amikor...","id":"20200803_Nyugtatas_lesz_es_beetetes__Csaki_Judit_Vidnyanszky_hatalomatvetelerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56524fa1-e3d6-42c6-bfb4-2d369eb5121c","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_Nyugtatas_lesz_es_beetetes__Csaki_Judit_Vidnyanszky_hatalomatvetelerol","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:00","title":"„Nyugtatás lesz és beetetés” – Csáki Judit Vidnyánszky hatalomátvételéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9233685f-dd65-4f53-ad0a-8b1157df5fd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivo újabb demóban mutatta meg, mire képes a 120W-os technológia. Elvileg gyorsabb, mint a konkurens Oppo 120W-os megoldása.","shortLead":"A Vivo újabb demóban mutatta meg, mire képes a 120W-os technológia. Elvileg gyorsabb, mint a konkurens Oppo 120W-os...","id":"20200803_vivo_gyorstolto_120w_gyorstoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9233685f-dd65-4f53-ad0a-8b1157df5fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd2d61-40ef-4dda-95d7-cd2a38264680","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_vivo_gyorstolto_120w_gyorstoltes","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:33","title":"Videó: Brutális sebességgel tölti a mobilt a Vivo új töltője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1980a3b7-ffae-4383-94a6-d95d2d5f6070","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kazahsztánban úgy érezték az egészségügyi minisztériumban, hogy eljött az idő, hogy napi adatokat közöljenek a járványhelyzetről. Szerintük ez az ország nyitottságát bizonyítja.","shortLead":"Kazahsztánban úgy érezték az egészségügyi minisztériumban, hogy eljött az idő, hogy napi adatokat közöljenek...","id":"20200803_Kazahsztan_augusztusra_jutott_el_addig_hogy_napi_jarvanyadatokat_szolgaltasson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1980a3b7-ffae-4383-94a6-d95d2d5f6070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae6ed0a-270b-4606-8470-07c384a3814d","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_Kazahsztan_augusztusra_jutott_el_addig_hogy_napi_jarvanyadatokat_szolgaltasson","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:51","title":"Kazahsztán augusztusra jutott el addig, hogy napi járványadatokat szolgáltasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]