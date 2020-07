Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil elnök korábban kis megfázásként írta le a koronavírust.","shortLead":"A brazil elnök korábban kis megfázásként írta le a koronavírust.","id":"20200708_jair_bolsonaro_brazilia_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a6a4c1-aad6-4669-a35b-76dd545e5f03","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_jair_bolsonaro_brazilia_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 08. 09:11","title":"Először tagadta a koronavírus súlyosságát, most a hatástalan szert szedi rá Bolsonaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ombudsmannak nem szóltak az állítólagos kórházi hazaküldésekről, 19 ezer pedofil képért felfüggesztett jár, majd ha piros hó esik – ja, nem, rózsaszín van. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az ombudsmannak nem szóltak az állítólagos kórházi hazaküldésekről, 19 ezer pedofil képért felfüggesztett jár, majd ha...","id":"20200707_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e966ab7-436c-418e-a132-63ccc2136336","keywords":null,"link":"/360/20200707_Radar360","timestamp":"2020. július. 07. 08:00","title":"Radar360: Ébredezik az ingatlanpiac a járványkómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csapatban és egyénileg is várja a nevezéseket a kínai Huawei az általa szervezett alkalmazásfejlesztő versenyen.","shortLead":"Csapatban és egyénileg is várja a nevezéseket a kínai Huawei az általa szervezett alkalmazásfejlesztő versenyen.","id":"20200706_huawei_appsup_appfejlesztes_alkalmazas_verseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a523b7a8-0f3f-4e47-bb47-3ba1456a69ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_huawei_appsup_appfejlesztes_alkalmazas_verseny","timestamp":"2020. július. 06. 19:03","title":"Van egy jó ötlete? A Huawei nemzetközi appfejlesztő versenyt hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi alkalmazások, köztük a TikTok betiltását fontolgatja az amerikai kormány.","shortLead":"A kínai közösségi alkalmazások, köztük a TikTok betiltását fontolgatja az amerikai kormány.","id":"20200707_donald_trump_tiktok_betiltasa_amerika_mike_pompeo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214003eb-cb93-46cb-93e3-4f2b52f5a458","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_donald_trump_tiktok_betiltasa_amerika_mike_pompeo","timestamp":"2020. július. 07. 09:33","title":"Trumpék be akarják tiltani a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f3a730-419a-46e6-a257-13570edad70d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a macOS-felhasználókat célzó új típusú ransomware-t fedeztek fel a kutatók a napokban. A rosszindulatú program kalózoldalakról letöltött alkalmazásokkal terjed.","shortLead":"Egy, a macOS-felhasználókat célzó új típusú ransomware-t fedeztek fel a kutatók a napokban. A rosszindulatú program...","id":"20200707_evilquest_zsarolovirus_macos_rendszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2f3a730-419a-46e6-a257-13570edad70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408174b2-c59c-4e90-8376-43acbc4ff151","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_evilquest_zsarolovirus_macos_rendszerek","timestamp":"2020. július. 07. 14:03","title":"Csak óvatosan, ha Apple gépet használ, felbukkant egy veszélyes zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Covid-részleggel rendelkező Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő munkatársai számára ajánlott fel ingyenjegyeket a Városmajori Szabadtér Színház. ","shortLead":"A Covid-részleggel rendelkező Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő munkatársai számára...","id":"20200707_Szinhazjegyekkel_fejezik_ki_halajukat_az_egeszsegugyi_dologzoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad01caa-bbf2-442f-87d2-5538bf488f3e","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Szinhazjegyekkel_fejezik_ki_halajukat_az_egeszsegugyi_dologzoknak","timestamp":"2020. július. 07. 12:15","title":"Színházjegyekkel fejezik ki hálájukat az egészségügyi dolgozóknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33990d37-9aab-48cb-bcd5-53603ed31a91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új igazgató, Rudolf Péter szerint a Vígszínház biztos lábakon áll.","shortLead":"Az új igazgató, Rudolf Péter szerint a Vígszínház biztos lábakon áll.","id":"20200708_Eszenyi_Eniko_felfuggeszti_a_szineszi_tevekenyseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33990d37-9aab-48cb-bcd5-53603ed31a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea3e7ee-3787-47ec-904c-4344e5265475","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_Eszenyi_Eniko_felfuggeszti_a_szineszi_tevekenyseget","timestamp":"2020. július. 08. 10:44","title":"Eszenyi Enikő felfüggeszti a színészi tevékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nevelőszülőség nagyon nehéz szakma, és nemcsak anyagilag, de szakmailag is jobban meg kéne becsülni azokat a felnőtteket, akik erre a hivatásra vállalkoznak. Már az is sokat lendítene az ügyükön, ha például lenne hivatalos ünnepnapjuk. Az SOS Gyermekfalvak az érintettek segítségével felmérést készített. ","shortLead":"A nevelőszülőség nagyon nehéz szakma, és nemcsak anyagilag, de szakmailag is jobban meg kéne becsülni azokat...","id":"20200706_Ugy_kell_szeretni_a_gyereket_hogy_barmikor_el_kell_tudni_ot_engedni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba0a6ba-8796-484d-8aed-d50474df67e8","keywords":null,"link":"/elet/20200706_Ugy_kell_szeretni_a_gyereket_hogy_barmikor_el_kell_tudni_ot_engedni","timestamp":"2020. július. 06. 16:12","title":"Úgy kell szeretni a gyereket, hogy bármikor el tudd őt engedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]