[{"available":true,"c_guid":"f78175a1-ba22-478c-96e7-34184b598c3e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaly kísérleti jelleggel már fogadtak látogatókat, a nagy siker miatt idén augusztustól folyamatosan megtekinthető a sajátos tárlat.","shortLead":"Tavaly kísérleti jelleggel már fogadtak látogatókat, a nagy siker miatt idén augusztustól folyamatosan megtekinthető...","id":"20200804_Instagram_Muzeum_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f78175a1-ba22-478c-96e7-34184b598c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe8ab35-5803-447d-addf-d28953394c25","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Instagram_Muzeum_Brusszel","timestamp":"2020. augusztus. 04. 18:01","title":"Ismét megnyílt az Instagram Múzeum Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Emmi szerint nem volt zaklatás az Operettszínházban, az áldozat azt állítja meg sem keresték. 