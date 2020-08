Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szerdára ismét másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Szerdára ismét másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200805_Tobb_mint_270_esethez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202776f4-bc26-4cb4-b349-a25c6bb31190","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Tobb_mint_270_esethez","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:43","title":"Több mint 270 esethez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb33de49-f721-4771-be9a-78965dea490f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 41 ezer tesztet végeztek el a török egészségügyi ellátásban.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 41 ezer tesztet végeztek el a török egészségügyi ellátásban.","id":"20200804_Franciaorszagban_Torokorszagban_es_Gorogorszagban_is_nott_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb33de49-f721-4771-be9a-78965dea490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20febf1f-c734-4ddb-9483-b0deae392ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_Franciaorszagban_Torokorszagban_es_Gorogorszagban_is_nott_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:47","title":"Franciaországban, Törökországban és Görögországban is nőtt az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi a nedves úton megcsúszva előbb egy másiknak, majd egy busznak ütközött.","shortLead":"A kocsi a nedves úton megcsúszva előbb egy másiknak, majd egy busznak ütközött.","id":"20200805_busz_auto_baleset_kisfalud_nedves_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838adf14-42a7-44e9-bb06-40f3792fbae9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_busz_auto_baleset_kisfalud_nedves_ut","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:35","title":"Busszal ütközött egy autó Kisfaludnál, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az e-jegyrendszer miatti veszteség és az alulfinanszírozottság miatt 4,7 milliárd forint volt a BKK vesztesége 2019-ben. A BKV szintén veszteséges volt, ott 3,8 milliárd volt a veszteség. És ez még jó év volt, 2020-ban alaposan keresztbe tesz a járvány és a kormány.","shortLead":"Az e-jegyrendszer miatti veszteség és az alulfinanszírozottság miatt 4,7 milliárd forint volt a BKK vesztesége...","id":"20200806_ejegyrendszer_bkk_kozossegi_kozlekedes_bkv_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef62ee3-f9ad-472b-8ebe-58527965191e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_ejegyrendszer_bkk_kozossegi_kozlekedes_bkv_budapest","timestamp":"2020. augusztus. 06. 06:30","title":"Milliárdos veszteségbe tette a BKK-t a „kudarcba fulladt e-jegyrendszer”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a83ccd2-23e7-4a1f-89de-c3da0b0e9207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályának évente 1 milliárd forint nyereséget kellene hozni, ahhoz, hogy 65 év alatt megtérüljön a befektetés.","shortLead":"A pályának évente 1 milliárd forint nyereséget kellene hozni, ahhoz, hogy 65 év alatt megtérüljön a befektetés.","id":"20200805_hajdunanasi_motogp_palya_65_milliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a83ccd2-23e7-4a1f-89de-c3da0b0e9207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dad73b-912d-4b54-a475-9f304f3a77b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_hajdunanasi_motogp_palya_65_milliard","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:08","title":"Esélytelen, hogy megtérüljön a hajdúnánási MotoGP-pályára szánt 65 milliárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetek óta kétséges, mi lesz a TikTok sorsa az Egyesült Államokban. Most eldőlni látszik a dolog, ami mellett már Kína sem mehetett el szó nélkül.","shortLead":"Hetek óta kétséges, mi lesz a TikTok sorsa az Egyesült Államokban. Most eldőlni látszik a dolog, ami mellett már Kína...","id":"20200804_kina_bytedance_tiktok_microsoft_felvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f4f8ae-1b70-40e8-9432-6ff0328dcd5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_kina_bytedance_tiktok_microsoft_felvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:03","title":"\"Rablás fényes nappal\" – Kína ellenakciókat helyezett kilátásba, ha Amerika \"ellopja\" a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa1f916-1834-421c-98b8-117e9be2dd02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"15 ezer autót vettek kedvezménnyel egy év alatt a nagycsaládosok, 35 milliárd forintnál jár a támogatási kedvezmények kifizetése. ","shortLead":"15 ezer autót vettek kedvezménnyel egy év alatt a nagycsaládosok, 35 milliárd forintnál jár a támogatási kedvezmények...","id":"20200805_35_milliard_forint_ment_el_egy_ev_alatt_a_hetszemelyes_autok_tamogatasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa1f916-1834-421c-98b8-117e9be2dd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4486a5f-de61-4c3b-b2d4-bf9f547f67c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_35_milliard_forint_ment_el_egy_ev_alatt_a_hetszemelyes_autok_tamogatasara","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:45","title":"A Lodgy volt a legnépszerűbb kedvezményes nagycsaládos autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áttétes prosztatarákkal diagnosztizálták március végén Forgács Gábort, aki azóta is kórházban van.","shortLead":"Áttétes prosztatarákkal diagnosztizálták március végén Forgács Gábort, aki azóta is kórházban van.","id":"20200805_prosztatarak_forgacs_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ab6960-f87c-448b-9c6d-0a34e065c386","keywords":null,"link":"/elet/20200805_prosztatarak_forgacs_gabor","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:25","title":"Rákkal küzd Forgács Gábor, már több műtéten is átesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]