Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leginkább Veneto tartományban terjed a koronavírus. Egyre alacsonyabb a fertőzöttek átlagéletkora.","shortLead":"Leginkább Veneto tartományban terjed a koronavírus. Egyre alacsonyabb a fertőzöttek átlagéletkora.","id":"20200807_Jelentosen_nott_az_uj_fertozottek_szama_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa48df4d-55e8-4765-9d13-68f4780d583c","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_Jelentosen_nott_az_uj_fertozottek_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:16","title":"Jelentősen nőtt az új fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7efc61-1bec-42a7-abc7-4079973da514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Google Chrome és az immár megújult Microsoft Edge piaci részesedése folyamatosan növekszik, a Firefox egyre inkább elveszíti a felhasználók bizalmát.","shortLead":"Miközben a Google Chrome és az immár megújult Microsoft Edge piaci részesedése folyamatosan növekszik, a Firefox egyre...","id":"20200809_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_julius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb7efc61-1bec-42a7-abc7-4079973da514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf845e6-92d0-4065-a5d3-4d292fde9a23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_julius","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:03","title":"Melyik böngésző mennyire népszerű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00a49aa-98eb-419f-a484-cbbfd3ba1011","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4-es kupé BMW legsportosabb változata 4 másodpercnél kevesebb idő alatt lő majd ki 0-ról 100-ra. ","shortLead":"A 4-es kupé BMW legsportosabb változata 4 másodpercnél kevesebb idő alatt lő majd ki 0-ról 100-ra. ","id":"20200807_ilyen_lesz_a_hamarosan_erkezo_bmw_m4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e00a49aa-98eb-419f-a484-cbbfd3ba1011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3fc77a4-f1d8-412c-b73e-d33cb67ec7f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_ilyen_lesz_a_hamarosan_erkezo_bmw_m4","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:21","title":"Ilyen lesz a hamarosan érkező BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a582746-f81d-44db-94e9-45ec48a31d62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A természet és a technológia drámai, de vicces találkozását örökítették meg egy német fürdőzőhelynél.\r

","shortLead":"A természet és a technológia drámai, de vicces találkozását örökítették meg egy német fürdőzőhelynél.\r

","id":"20200807_Anyaszult_meztelenul_rohant_egy_ferfi_a_laptopjat_lenyulo_vaddiszno_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a582746-f81d-44db-94e9-45ec48a31d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16dfa49-d980-47ab-81ee-dfd7f40dea87","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Anyaszult_meztelenul_rohant_egy_ferfi_a_laptopjat_lenyulo_vaddiszno_utan","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:07","title":"Anyaszült meztelenül rohant egy férfi a laptopját lenyúló vaddisznó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d53264b-da6f-4e6f-ba0d-9c89c420a614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sportóriás több százmillió dolláros veszteséget könyvelhetett el a koronavírus-járvány miatt, azonban több mint 90 százalékkal nőtt az online értékesítésük aránya.","shortLead":"A sportóriás több százmillió dolláros veszteséget könyvelhetett el a koronavírus-járvány miatt, azonban több mint 90...","id":"20200807_360_millio_dollart_vesztett_a_legutobbi_negyedevben_az_Adidas_de_nagyon_optimistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d53264b-da6f-4e6f-ba0d-9c89c420a614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbed552c-81bd-4a65-8bbf-c36063d78d54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_360_millio_dollart_vesztett_a_legutobbi_negyedevben_az_Adidas_de_nagyon_optimistak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:49","title":"360 millió dollárt vesztett a legutóbbi negyedévben az Adidas, de nagyon optimisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b685ea94-628a-4455-acc5-2701ca52c4a4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 9-én már magas pollenkoncentrációra lehet számítani.","shortLead":"Augusztus 9-én már magas pollenkoncentrációra lehet számítani.","id":"20200808_Mar_csak_ez_hianyzott_2020ra_kezdodik_a_parlagfuszezon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b685ea94-628a-4455-acc5-2701ca52c4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616df271-87c8-4406-9b71-c492c58b2090","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Mar_csak_ez_hianyzott_2020ra_kezdodik_a_parlagfuszezon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:12","title":"Már csak ez hiányzott 2020-ra: kezdődik a parlagfűszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"518dd5a3-aafa-49e3-838b-8267e176042e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rengetegen döntöttek az USA-ban szépészeti beavatkozás mellett a koronavírus-járvány alatt, hiszen maszk mögött és otthon nyugodtan lábadozhatnak.","shortLead":"Rengetegen döntöttek az USA-ban szépészeti beavatkozás mellett a koronavírus-járvány alatt, hiszen maszk mögött és...","id":"20200807_A_plasztikai_sebeszet_is_oriasit_profitalt_a_koronavirusbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=518dd5a3-aafa-49e3-838b-8267e176042e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba12c0b-43a2-4035-bd5f-3c044393a7c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_A_plasztikai_sebeszet_is_oriasit_profitalt_a_koronavirusbol","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:26","title":"A plasztikai sebészet is óriásit profitált a koronavírusból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9570b12-526a-4767-ac02-fd82987af2bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka ambiciózus elektromos stratégiájában lehet helye egy villanyhajtású kishaszonjárműnek is. ","shortLead":"A német márka ambiciózus elektromos stratégiájában lehet helye egy villanyhajtású kishaszonjárműnek is. ","id":"20200807_Elektromos_pickupot_tervez_a_Volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9570b12-526a-4767-ac02-fd82987af2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25cef76-bba4-4ee0-a09c-18721dda7425","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Elektromos_pickupot_tervez_a_Volkswagen","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:22","title":"Elektromos pickuppal lepné meg a piacot a Volkswagen? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]