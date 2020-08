Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 330 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 330 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200813_Mar_750_ezer_haltak_bele_a_koronavirusba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a88b97d-4df7-40be-8b55-55d6c95ccee1","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Mar_750_ezer_haltak_bele_a_koronavirusba","timestamp":"2020. augusztus. 13. 06:45","title":"Már 750 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság úgy találta, hogy a gyanúsítottak nem tudnák befolyásolni a tanúkat, ráadásul a három férfi együttműködik a hatóságokkal.","shortLead":"A bíróság úgy találta, hogy a gyanúsítottak nem tudnák befolyásolni a tanúkat, ráadásul a három férfi együttműködik...","id":"20200812_busai_garazdasag_testi_sertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163ac305-71d8-48fe-87bc-78a8d293bb1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_busai_garazdasag_testi_sertes","timestamp":"2020. augusztus. 12. 18:23","title":"Nem tartóztatják le azt a három férfit, akit a volt fradista megverésével gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez be. Épp akkor, amikor az amerikai külügyminiszter látványosan mellőzte Magyarországot kelet-európai körútjából.","shortLead":"A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez...","id":"20200812_Magyarorszag_oszver_legvedelmi_rendszert_vesz_300_milliard_forintert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5201a338-dac2-46b5-8064-5ca96680caf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Magyarorszag_oszver_legvedelmi_rendszert_vesz_300_milliard_forintert","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:31","title":"300 milliárd forintért vesz légvédelmi rendszert Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam egyes elemei azon munkálkodnak, hogy újjáépítsék szervezetüket Szíria nyugati részén, amelyre az Egyesült Államoknak nincs rálátása és erői sincsenek jelen.","shortLead":"Az Iszlám Állam egyes elemei azon munkálkodnak, hogy újjáépítsék szervezetüket Szíria nyugati részén, amelyre...","id":"20200813_Az_Iszlam_Allam_feltamadasa_fenyeget_Sziriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8547d24d-18d2-4f5c-b605-4ad248509d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Az_Iszlam_Allam_feltamadasa_fenyeget_Sziriaban","timestamp":"2020. augusztus. 13. 05:57","title":"Az Iszlám Állam feltámadása fenyeget Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89c851f-920d-46a4-87b5-25752710523e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Newcastle-ben megoldották, hogy a közönség ne csak a virtuális térben tudjon koncertet hallgatni, és közben a vírus terjedésének is gátat szabjanak. ","shortLead":"Newcastle-ben megoldották, hogy a közönség ne csak a virtuális térben tudjon koncertet hallgatni, és közben a vírus...","id":"20200813_Nem_vacakoltak_holmi_raktarkoncertekkel_szeparalt_nezoteren_buliztak_a_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b89c851f-920d-46a4-87b5-25752710523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7ba4a7-301a-4082-9d05-940761c83756","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Nem_vacakoltak_holmi_raktarkoncertekkel_szeparalt_nezoteren_buliztak_a_britek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:58","title":"Nem vacakoltak holmi raktárkoncertekkel, szeparált nézőtéren buliztak a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea36687-232c-4b3f-bb85-82305e24d931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre többször, egyre többeknél bukkan fel a telefon fotója.","shortLead":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre...","id":"20200812_microsoft_surface_duo_android_hiroshi_lockheimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea36687-232c-4b3f-bb85-82305e24d931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39bb77a-c4bf-4ced-9c07-dcec1f54c538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_microsoft_surface_duo_android_hiroshi_lockheimer","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:03","title":"Már az Android-főnök is Surface Duót használ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német anyavállalat azt teszteli, hogyan szolgálhatja ki azokat, akik nyitás előtt érkeznek.","shortLead":"A német anyavállalat azt teszteli, hogyan szolgálhatja ki azokat, akik nyitás előtt érkeznek.","id":"20200812_aldi_etelautomata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4a222d-2413-4438-b98d-e1e67687cfaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_aldi_etelautomata","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:05","title":"Németországban már a nyitás előtt is lehet néhány terméket venni az Aldikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig Kambodzsa volt az EU szegény országok támogatására létrehozott vámmentességi programjának egyik legnagyobb nyertese.","shortLead":"Eddig Kambodzsa volt az EU szegény országok támogatására létrehozott vámmentességi programjának egyik legnagyobb...","id":"20200812_Brusszel_kevesli_a_demokraciat_Magyarorszagon_is_dragulhatnak_a_kambodzsai_ruhak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29deacce-8b38-45e0-97cc-3e9f6f221f21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Brusszel_kevesli_a_demokraciat_Magyarorszagon_is_dragulhatnak_a_kambodzsai_ruhak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:48","title":"Brüsszel kevesli a demokráciát, drágulhatnak a kambodzsai ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]