[{"available":true,"c_guid":"cec96548-e1f3-4ddf-9136-6a1b9ac944b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisfiú félrenyelte az anyatejet és kis híján megfulladt Dunavecsén.","shortLead":"Egy kisfiú félrenyelte az anyatejet és kis híján megfulladt Dunavecsén.","id":"20200811_csecsemo_dunavecse_felrenyeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec96548-e1f3-4ddf-9136-6a1b9ac944b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf1dd08-223a-4171-8f87-229bee7a6ec8","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_csecsemo_dunavecse_felrenyeles","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:47","title":"A mentők diszpécsere segített egy fuldokló csecsemőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91956de4-1314-4b5f-8c5a-a44fdeffe852","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200812_Marabu_Feknyuz_Viktor_es_baratai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91956de4-1314-4b5f-8c5a-a44fdeffe852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64e04d4-afff-4189-bbf0-7abfdbb000ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Marabu_Feknyuz_Viktor_es_baratai","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Viktor és barátai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379342d0-1482-4fa4-a079-fc9f2ced1f7b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A megoldás a személyiségünktől is függ.



","shortLead":"A megoldás a személyiségünktől is függ.



","id":"20200811_Az_agresszio_akkor_sem_nem_mulik_el_ha_kieljuk_Mi_legyen_hat_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=379342d0-1482-4fa4-a079-fc9f2ced1f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ba9991-ee99-4056-b529-c0eed91b2284","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200811_Az_agresszio_akkor_sem_nem_mulik_el_ha_kieljuk_Mi_legyen_hat_vele","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:30","title":"Az agresszió akkor sem múlik el, ha kiéljük. Mi legyen hát vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A találkozó hazai vezetésnél szakadt félbe.","shortLead":"A találkozó hazai vezetésnél szakadt félbe.","id":"20200811_paratartalom_kezilabda_tatabanya_csurgo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e03740-6fd2-4dfc-90c9-58af44bcf8ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_paratartalom_kezilabda_tatabanya_csurgo","timestamp":"2020. augusztus. 11. 18:30","title":"Olyan magas volt a páratartalom Tatabányán, hogy félbe kellett szakítani egy kézimeccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index nemrég felmondott rovatvezetője szerint nincs olyan, hogy csak kicsit akar a hatalom hozzányúlni egy szerkesztőséghez. A NER-ben nincs olyan forgatókönyv, ami alapján az Index megúszhatta volna.","shortLead":"Az Index nemrég felmondott rovatvezetője szerint nincs olyan, hogy csak kicsit akar a hatalom hozzányúlni...","id":"20200811_rovo_attila_index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f5d8c4-9874-46c0-9720-7aec219f857c","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_rovo_attila_index","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:14","title":"Index-rovatvezető: Nem ismerek olyan újságírót, aki maradna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533a585b-fa01-4574-8558-54b465e423d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem szivattyúzzák ki és tisztítják meg a talajvizet az Illatos úti vegyiművek telepén, de az egyéb kármentesítési munkák is elakadtak.","shortLead":"Már nem szivattyúzzák ki és tisztítják meg a talajvizet az Illatos úti vegyiművek telepén, de az egyéb kármentesítési...","id":"20200811_Illatos_ut_telep_karmentesites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=533a585b-fa01-4574-8558-54b465e423d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b0f69d-9120-4a0d-b4ec-3b26f34cbb7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Illatos_ut_telep_karmentesites","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:05","title":"Öt éve nem sikerült kármentesíteni az Illatos úti telepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már nem kedveli. Pedig kedvelte.","shortLead":"Már nem kedveli. Pedig kedvelte.","id":"20200811_donald_trump_hszi_csin_ping_kinai_elnok_vuhan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97cefbf-9f75-4316-8b1d-2a4b4baa2626","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_donald_trump_hszi_csin_ping_kinai_elnok_vuhan","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:31","title":"Trump már nem úgy érez a kínai elnök iránt, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6412ad5-5143-42e8-b366-6ea4606b63dd","c_author":"Csatlós Hanna - Ká Zoltán","category":"kultura","description":"Müller Péter Sziámi akkor látta utoljára ilyen üresnek a Hajógyárit, amikor 1993-ban terepszemlézett az első Diákszigethez. Most, hogy elmaradt a Sziget fesztivál, a sátrak, koncerthelyszínek és a Nagyszínpad hűlt helyén idéztük meg az első bulik szellemét. Kiderült, hogyan lobbizott az akkori főpolgármester Demszky Gábornál, majd időt ugrottunk, és a járványveszély alatt felgyülemlett kreatív energiákról meg a raktárkoncertekről is szót ejtettünk. ","shortLead":"Müller Péter Sziámi akkor látta utoljára ilyen üresnek a Hajógyárit, amikor 1993-ban terepszemlézett az első...","id":"20200811_Muller_Peter_Sziami_Ne_hulyeskedj_ez_a_gyerekem_aki_megnott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6412ad5-5143-42e8-b366-6ea4606b63dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96349e08-2f75-44b9-aa67-2a5e8a352a7a","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_Muller_Peter_Sziami_Ne_hulyeskedj_ez_a_gyerekem_aki_megnott","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:15","title":"Müller Péter Sziámi: Ne hülyéskedj, ez a gyerekem, aki megnőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]