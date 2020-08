Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag a férfi be sem teheti a lábát az üzem területére, holott a mai napig ő az érdekképviselet vezetője.","shortLead":"Állítólag a férfi be sem teheti a lábát az üzem területére, holott a mai napig ő az érdekképviselet vezetője.","id":"20200814_suzuki_szakszervezet_banatpenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6e3580-039c-499f-af4a-bd79672e1a83","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_suzuki_szakszervezet_banatpenz","timestamp":"2020. augusztus. 14. 07:51","title":"Milliós bánatpénzt kaphatott a kirúgott szakszervezetis a Suzukitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c69686a-1641-42be-8e45-907b60f73d29","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A papírformát igazolva Kamala Harris kaliforniai szenátort választotta alelnökjelöltjének a demokrata Joe Biden, aki Barack Obama volt alelnöként a női Obamaként emlegetett politikus mellett döntött. Ha novemberben nyernek, akkor Harris előtt megnyílik az út, hogy az első nő legyen az USA elnöki posztján, de addig is befolyásolhatja a demokrata párt politikai irányát.","shortLead":"A papírformát igazolva Kamala Harris kaliforniai szenátort választotta alelnökjelöltjének a demokrata Joe Biden, aki...","id":"20200812_Nehez_napok_ejszakai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c69686a-1641-42be-8e45-907b60f73d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c910f83-2bae-480e-bf72-edfbe072c6f3","keywords":null,"link":"/360/20200812_Nehez_napok_ejszakai","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:20","title":"Az USA legfontosabb alelnöke, majd első elnöknője lehet Kamala Harris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5af7b84-f1c0-4f97-ab96-880a7339f357","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik beszállító két iPhone-modellt is érintő hibát vett észre, azonban úgy tűnik, emiatt nem lesz késlekedés az idei modellek bejelentésénél.","shortLead":"Az egyik beszállító két iPhone-modellt is érintő hibát vett észre, azonban úgy tűnik, emiatt nem lesz késlekedés...","id":"20200813_apple_iphone_12_minosegellenorzes_hiba_kamera_parasodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5af7b84-f1c0-4f97-ab96-880a7339f357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435e6074-af62-4f13-8eef-c1e1bc19fb8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_apple_iphone_12_minosegellenorzes_hiba_kamera_parasodas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:03","title":"Gond van a gyárban az új iPhone-okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c56a36e-abb5-4f3a-9ae7-f7f1f4d2cb5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy díleren keresztül jutottak el a nyomozók az érdi férfihoz, akinél 3 kiló kábítószert találtak. A férfit kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják, amit az érintett tagad. ","shortLead":"Egy díleren keresztül jutottak el a nyomozók az érdi férfihoz, akinél 3 kiló kábítószert találtak. A férfit...","id":"20200813_erd_kabitoszer_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c56a36e-abb5-4f3a-9ae7-f7f1f4d2cb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216615eb-2c78-4b6e-b8f4-b0ac312c5656","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_erd_kabitoszer_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:03","title":"Három kiló drogot találtak egy érdi férfi házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f976acc2-c8ed-404f-b57d-a429741eeb9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nappal korábban egy közel 30 éves hőség-rekord is megdőlt.","shortLead":"Egy nappal korábban egy közel 30 éves hőség-rekord is megdőlt.","id":"20200812_hoseg_nagybritannia_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f976acc2-c8ed-404f-b57d-a429741eeb9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df2017-8046-4a23-99e7-6bbe3a6c4d90","keywords":null,"link":"/zhvg/20200812_hoseg_nagybritannia_klimavaltozas","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:42","title":"Londont is elérte a klímaváltozás: 60 éve nem volt olyan hőség a briteknél, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Ha igazolódik Varga Mihály miniszter becslése, és a válság mélyebb, az államháztartás hiánya pedig jóval nagyobb lesz a tervezettnél, megint megmutatkozhat az ország sebezhetősége.","shortLead":"Ha igazolódik Varga Mihály miniszter becslése, és a válság mélyebb, az államháztartás hiánya pedig jóval nagyobb lesz...","id":"202033__terven_feluli_hiany__megugro_allamadossag__kockazatok__veszelyzona_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a33d255-97a1-4070-9574-381b4d9eeee1","keywords":null,"link":"/360/202033__terven_feluli_hiany__megugro_allamadossag__kockazatok__veszelyzona_fele","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:00","title":"Elszállhat a magyar államadósság és ez komoly veszélyeket tartogat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy közeledik augusztus vége, a Microsoft összehajtható telefonjának vélt bemutatási ideje, úgy szaporodnak a hírek az eszközről. Legutóbb például az áráról hallottunk, és nem lettünk tőle boldogok.","shortLead":"Ahogy közeledik augusztus vége, a Microsoft összehajtható telefonjának vélt bemutatási ideje, úgy szaporodnak a hírek...","id":"20200812_microsoft_surface_duo_varhato_ara_kiszivargott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4033006b-f31f-4a3c-9b74-c49f2e2ba3bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_microsoft_surface_duo_varhato_ara_kiszivargott","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:03","title":"Drágább lehet, mint egy iPhone – Kiszivárgott a Microsoft nagy visszatérését ígérő telefon ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-as és az M5-ös autópályán is torlódásra kell számítani.","shortLead":"Az M3-as és az M5-ös autópályán is torlódásra kell számítani.","id":"20200813_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beadc1a7-2bac-48a5-90cd-d1cd157808bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son","timestamp":"2020. augusztus. 13. 18:12","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]