[{"available":true,"c_guid":"3fb1a0b8-f176-406b-a4d9-d2213e6852fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A stockholmi Svéd Természettudományi Múzeumban vizsgálták meg annak az állatnak a gyomortartalmát, amely 14 ezer évvel ezelőtt pusztulhatott el.","shortLead":"A stockholmi Svéd Természettudományi Múzeumban vizsgálták meg annak az állatnak a gyomortartalmát, amely 14 ezer évvel...","id":"20200818_kolyokkutya_lelet_maradvany_gyomortartalom_gyapjas_rinocerosz_gyapjas_orrszarvu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fb1a0b8-f176-406b-a4d9-d2213e6852fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa6eafd-9bd8-472c-b547-acac894131df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_kolyokkutya_lelet_maradvany_gyomortartalom_gyapjas_rinocerosz_gyapjas_orrszarvu","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:03","title":"Különleges leletre bukkantak egy 14 ezer éve élt állat gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Veszélyben van a Barta Tamásról szóló Siess haza, vár a mama című film nemzetközi forgalmazása – állítja a film producere.



","shortLead":"Veszélyben van a Barta Tamásról szóló Siess haza, vár a mama című film nemzetközi forgalmazása – állítja a film...","id":"20200818_Kulfoldon_letilthatjak_az_LGTgitarosrol_keszult_film_bemutatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddca9366-3cbe-47a0-9831-2c291e95bfca","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Kulfoldon_letilthatjak_az_LGTgitarosrol_keszult_film_bemutatasat","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:32","title":"Letilthatják külföldön az LGT-gitárosról készült film bemutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel...","id":"20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c6471b-fe02-47bb-99c0-69beef9fd4cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:56","title":"A maszkviselés és a védőoltások ellen tüntettek Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac8f3c3-5927-41b8-9a8d-49abd9a9fdcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az 1500 ember közül, aki iskolaőrnek jelentkezett, ezren nem jutottak túl az alkalmassági eljáráson, vagyis csak akkor lehet minden érintett helyre iskolaőrt küldeni, ha mostantól mindenki átmegy minden vizsgán.","shortLead":"Az 1500 ember közül, aki iskolaőrnek jelentkezett, ezren nem jutottak túl az alkalmassági eljáráson, vagyis csak akkor...","id":"20200819_iskolaor_iskola_alkalmassag_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ac8f3c3-5927-41b8-9a8d-49abd9a9fdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8c9cf1-4407-41a3-9f50-7bfc8f4d4773","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_iskolaor_iskola_alkalmassag_hiany","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:36","title":"Meghosszabbították a jelentkezési határidőt, annyi iskolaőrjelölt hullott ki az alkalmassági vizsgálaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f233289f-8c56-4e49-bf12-99ca68bba670","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A legendás fotóriporter, Szebeni András 74 éves korában halt meg a héten. Csaknem ötvenéves pályafutása során portrékon és színházi felvételeken túl számos dokumentarista sorozatot is készített. A munkáit több köz- és magángyűjtemény őrzi, az elismerései között van a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díja. Kincses Károly, a Magyar Fotográfiai Múzeum alapítója ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle: „Szebeni András fotográfus nagyon tudott élni. És most nagyon meg tudott halni. Megszűnt a Szebeni-jelenség. Maradtak a képei, a könyvei, maradtak a történetek, és maradtunk mi, a barátai”. Most a képein keresztül idézzük fel az emlékét.","shortLead":"A legendás fotóriporter, Szebeni András 74 éves korában halt meg a héten. Csaknem ötvenéves pályafutása során portrékon...","id":"20200818_Szebeni_Andras_nagyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f233289f-8c56-4e49-bf12-99ca68bba670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b8ea3e-93f4-44f4-8685-1800b5b60496","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200818_Szebeni_Andras_nagyitas","timestamp":"2020. augusztus. 18. 18:30","title":"„Megszűnt a Szebeni-jelenség. Maradtak a képei” – Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Audi A6-ossal menekült az ittas sofőr, aki a rendőrautóknak is nekihajtott. Végül Ausztriában kapták el. ","shortLead":"Audi A6-ossal menekült az ittas sofőr, aki a rendőrautóknak is nekihajtott. Végül Ausztriában kapták el. ","id":"20200818_uldozes_gazolas_loves_sopron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f8a5fb-5953-40b7-a2c3-15f1261ca10e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_uldozes_gazolas_loves_sopron","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:11","title":"Menekülő autós gázolt rendőrt Sopronban, rá is lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429859f5-bbe5-4e04-aa97-374ba9c90c03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A héten még csak munkalassító sztrájkot tartanak az ortopédcipő-készítők, viszont ha nem emelnek a 10 éve megállapított hatósági árakon, akkor jöhet a teljes munkabeszüntetés is akár.","shortLead":"A héten még csak munkalassító sztrájkot tartanak az ortopédcipő-készítők, viszont ha nem emelnek a 10 éve megállapított...","id":"20200818_sztrajk_ortoped_cipokeszitok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=429859f5-bbe5-4e04-aa97-374ba9c90c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e182a45b-d332-4480-865a-b6d1933e847a","keywords":null,"link":"/kkv/20200818_sztrajk_ortoped_cipokeszitok","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:34","title":"Sztrájkot hirdettek az ortopédcipő-készítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy munkahelyi konfliktust torolt meg egy testvérpár a kollégáján.","shortLead":"Egy munkahelyi konfliktust torolt meg egy testvérpár a kollégáján.","id":"20200818_ugyeszseg_vademeles_kollega_veres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e58a525-0898-49e2-8ff3-bdb1410b7ff6","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_ugyeszseg_vademeles_kollega_veres","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:57","title":"Házilag barkácsolt buzogánnyal verte kis híján halálra a kollégáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]