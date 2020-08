Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f73605c-1b79-4e5a-9200-c1b032bd4a4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatalosan is Donald Trump lett a republikánusok elnökjelöltje, aki ebből az alkalomból mondott beszédében ellenfelét, a demokrata Joe Bident támadta.","shortLead":"Hivatalosan is Donald Trump lett a republikánusok elnökjelöltje, aki ebből az alkalomból mondott beszédében ellenfelét...","id":"20200828_donald_trump_joe_biden_republikanus_konvencio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f73605c-1b79-4e5a-9200-c1b032bd4a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba9492-d618-4ecb-883b-72a9407b1705","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_donald_trump_joe_biden_republikanus_konvencio","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:07","title":"Trump: „Biden Amerikájában senki nem lesz biztonságban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 6 ezren haltak meg a járvány miatt. 216 ezren meggyógyultak.","shortLead":"Egy nap alatt közel 6 ezren haltak meg a járvány miatt. 216 ezren meggyógyultak.","id":"20200827_koronavirus_24_millio_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82708bae-836b-4d6c-bdc5-11142ee00c63","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_koronavirus_24_millio_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:42","title":"24 millió felett jár a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5066bfc8-d03e-42ca-9bac-5c29f7845d8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálos áldozata nem volt a koronavírusnak Magyarországon az elmúlt napon. ","shortLead":"Halálos áldozata nem volt a koronavírusnak Magyarországon az elmúlt napon. ","id":"20200828_fertozott_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5066bfc8-d03e-42ca-9bac-5c29f7845d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f590c1e9-3ff7-4bac-9e67-90c34d7df9dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_fertozott_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:10","title":"132 új fertőzöttet találtak, április óta nem volt ilyen magas a számuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834ab45f-851b-426e-8383-77b1180cf424","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerékhajtású, emelt hasmagasságú, erősen limitált szériás Golfot eddig szinte alig használták. ","shortLead":"Az összkerékhajtású, emelt hasmagasságú, erősen limitált szériás Golfot eddig szinte alig használták. ","id":"20200827_a_sportos_divatterepjarok_osatyja_14_millio_forintert_hirdetnek_egy_regi_golf_country_gtit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=834ab45f-851b-426e-8383-77b1180cf424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f79d90-3b99-413c-aad6-525223e46b60","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_a_sportos_divatterepjarok_osatyja_14_millio_forintert_hirdetnek_egy_regi_golf_country_gtit","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:41","title":"A sportos divatterepjárók ősatyja: 14 millió forintért hirdetnek egy régi Golf Country GTI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202035_retro_parti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9f0d73-77b4-4dfe-83da-28998b802022","keywords":null,"link":"/itthon/202035_retro_parti","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:30","title":"Nagy Gábor: Retró parti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH már hónapok óta tudott az üzletről, azzal pedig nem volt bajuk, hogy Garancsi Istvánéknak így még Vajnánál is nagyobb piaci részesedése lesz a kaszinóbizniszben.","shortLead":"A GVH már hónapok óta tudott az üzletről, azzal pedig nem volt bajuk, hogy Garancsi Istvánéknak így még Vajnánál is...","id":"20200827_garancsi_istvan_andy_vajna_kaszino_lasvegas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ac51db-ca05-4560-a705-8eae18d6a1c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_garancsi_istvan_andy_vajna_kaszino_lasvegas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:00","title":"Február óta titkolták Garancsiék Andy Vajna kaszinóinak megvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7842ae7-a7ea-485e-b374-0558945c061a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kislány, és a Daisy Dove nevet kapta.","shortLead":"Kislány, és a Daisy Dove nevet kapta.","id":"20200827_Megszuletett_Katy_Perry_es_Orlando_Bloom_gyereke_itt_az_elso_foto_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7842ae7-a7ea-485e-b374-0558945c061a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82ab05a-4a56-4a89-b423-37dcf824b1b6","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Megszuletett_Katy_Perry_es_Orlando_Bloom_gyereke_itt_az_elso_foto_is","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:42","title":"Megszületett Katy Perry és Orlando Bloom gyereke, itt az első fotó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68be9e8-ee4b-4867-8233-da831cf5872a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ahhoz, hogy bizonytalan helyzetben előrejuthassunk, át kell lépni a küszöbön, a „világ végén” húzódó határvonalon. Ehhez pedig ki kell mondani azt az egyszerű, ám ördögien nehéz mondatot: „Nem tudom.”","shortLead":"Ahhoz, hogy bizonytalan helyzetben előrejuthassunk, át kell lépni a küszöbön, a „világ végén” húzódó határvonalon...","id":"20200826_Ezert_erdemes_neha_kimondani_azt_hogy_Nem_tudom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e68be9e8-ee4b-4867-8233-da831cf5872a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e93b98c-cb66-4b8e-88d6-dbe83887f62c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200826_Ezert_erdemes_neha_kimondani_azt_hogy_Nem_tudom","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:15","title":"Ezért érdemes néha kimondani azt, hogy \"Nem tudom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]