[{"available":true,"c_guid":"27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20200827_Dagaly_strand_verekedes_tarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85dbf45-9297-4e27-9251-ce6bbf3a291c","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Dagaly_strand_verekedes_tarsasag","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:53","title":"Elfogták a Dagály strandon verekedő társaság két tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon elsőként sikerült speciális lézerrel napfényben is megállapítani egy űrszemét távolságát – közölte pénteken a Berni Egyetem.","shortLead":"A világon elsőként sikerült speciális lézerrel napfényben is megállapítani egy űrszemét távolságát – közölte pénteken...","id":"20200828_vilagur_urszemet_lezer_megfigyeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e459a60-a864-4957-b846-93fd55475027","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_vilagur_urszemet_lezer_megfigyeles","timestamp":"2020. augusztus. 28. 20:03","title":"Először figyeltek meg nappal űrszemetet svájci kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a807bbbc-d560-4093-8b7a-e12a4e17ffba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Allen és Randy Probs járt szerencsétlenül.","shortLead":"Josh Allen és Randy Probs járt szerencsétlenül.","id":"20200827_Harombol_ket_versenyre_keszulo_Teslat_is_osszetortek_a_leghiresebb_amerikai_hegyi_verseny_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a807bbbc-d560-4093-8b7a-e12a4e17ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345339d7-0e26-4dce-99cb-e2f39c6f4ce7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_Harombol_ket_versenyre_keszulo_Teslat_is_osszetortek_a_leghiresebb_amerikai_hegyi_verseny_elott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:55","title":"Háromból két Teslát törtek össze a leghíresebb amerikai hegyiverseny előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melanie Wolfsonnak kétszer is helyet kellett változtatnia, mert a férfiak nem akartak egy nő mellé ülni.","shortLead":"Melanie Wolfsonnak kétszer is helyet kellett változtatnia, mert a férfiak nem akartak egy nő mellé ülni.","id":"20200828_Ortodox_zsido_ferfiak_keresere_ultettek_el_egy_not_most_beperli_a_legitarsasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98950fa-c7dc-4d23-9ab6-604edb047390","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Ortodox_zsido_ferfiak_keresere_ultettek_el_egy_not_most_beperli_a_legitarsasagot","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:37","title":"Ortodox zsidó férfiak kérésére ültettek el egy nőt, most beperli a légitársaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2bae37-594b-4d0d-904f-c0fcee37b843","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fennállása 75. évet ünnepli az orosz nukleáris ipar, ez alkalomból közzétették azt a sokáig titkosnak minősített felvételt, amelyen a világ legpusztítóbb fegyvere, a Cár-bomba látható működés közben.","shortLead":"Fennállása 75. évet ünnepli az orosz nukleáris ipar, ez alkalomból közzétették azt a sokáig titkosnak minősített...","id":"20200827_oroszorszag_atombomba_tsar_bomb_car_bomba_nuklearis_fegyver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bae37-594b-4d0d-904f-c0fcee37b843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478a52d0-d106-4c11-8531-4756ad45a7da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_oroszorszag_atombomba_tsar_bomb_car_bomba_nuklearis_fegyver","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:09","title":"Kiadták a titkos felvételeket a valaha készült legerősebb atombomba felrobbantásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42082431-3124-419c-ae60-f1b3d80923f7","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Élethű gyakorlatot tartott az Operatív Törzs speciális egysége.","shortLead":"Élethű gyakorlatot tartott az Operatív Törzs speciális egysége.","id":"20200827_Koronavirus_a_turistabuszon__gyakorlatozott_az_Operativ_Torzs_specialis_egysege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42082431-3124-419c-ae60-f1b3d80923f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dedfce1-efae-40c9-b651-01a3e86b4d37","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Koronavirus_a_turistabuszon__gyakorlatozott_az_Operativ_Torzs_specialis_egysege","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:33","title":"Ilyen az, amikor megérkezik hozzánk egy busznyi koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Free Play Days során a Microsoft rendszerint ingyenessé tesz néhány jól sikerült videojátékot. ","shortLead":"A Free Play Days során a Microsoft rendszerint ingyenessé tesz néhány jól sikerült videojátékot. A mostani akcióban...","id":"20200829_microsoft_free_play_days_ingyenes_jatekok_battlefront_2_rainbow_six_siege_outward","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f31268-3314-4e55-b538-518ee58d3303","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_microsoft_free_play_days_ingyenes_jatekok_battlefront_2_rainbow_six_siege_outward","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:15","title":"Ingyenes lett három remek játék az Xboxon, egész hétvégén indíthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20bef61-fed0-4983-9e3a-36ef5ae006e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia miniszterelnök az esetszámok meredek növekedésével indokolta a döntést.","shortLead":"A francia miniszterelnök az esetszámok meredek növekedésével indokolta a döntést.","id":"20200827_Egesz_Parizsban_kotelezo_lesz_a_kozteri_maszkviseles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20bef61-fed0-4983-9e3a-36ef5ae006e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d16270-0d09-4179-ace0-74170a5e6143","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_Egesz_Parizsban_kotelezo_lesz_a_kozteri_maszkviseles","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:44","title":"Egész Párizsban kötelező lesz a köztéri maszkviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]