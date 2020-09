Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a261a60-2064-486a-8332-873215935dd3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ahogy egy éve, úgy ezúttal is a Dinamo Zagrebbel csap össze a Ferencváros a BL harmadik selejtezőfordulójában.","shortLead":"Ahogy egy éve, úgy ezúttal is a Dinamo Zagrebbel csap össze a Ferencváros a BL harmadik selejtezőfordulójában.","id":"20200831_ftc_dinamo_bl_sorsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a261a60-2064-486a-8332-873215935dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17df4d57-e928-4f13-b6db-d9bd9ed59792","keywords":null,"link":"/sport/20200831_ftc_dinamo_bl_sorsolas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:13","title":"Ferencváros–Dinamo Zagreb-meccs lesz a BL-selejtezőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 2018-ban emelt vádat a megyei ügyészség Levelek fideszes polgármestere ellen – erősítette meg az ügyészség a 24.hu értesülését. A tárgyalás még tart, a falu vezetőjét tavaly újraválasztották, de nemrég lemondott.","shortLead":"Még 2018-ban emelt vádat a megyei ügyészség Levelek fideszes polgármestere ellen – erősítette meg az ügyészség a 24.hu...","id":"20200901_zaklatas_levelek_polgarmester_borsodi_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724880b2-d76c-4e20-8abf-457d59a79a24","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_zaklatas_levelek_polgarmester_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:28","title":"Zaklatás miatt emeltek vádat Levelek váratlanul lemondott polgármestere ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetemi autonómia visszaállításáig a színművész semmilyen munkát nem vállal ott, ahol eddig két osztályt vezetett.","shortLead":"Az egyetemi autonómia visszaállításáig a színművész semmilyen munkát nem vállal ott, ahol eddig két osztályt vezetett.","id":"20200901_pelsoczy_otthagyta_a_szinmuveszetit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4632768-ed81-4b25-8eab-54a9446ca933","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_pelsoczy_otthagyta_a_szinmuveszetit","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:25","title":"\"Nemet kell mondani\" – Pelsőczy Réka is otthagyja az SZFE-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogy egy tehén is lehet fehér, fekete, tarka, úgy diktatúrából is többféle van – véli a rendező, forgatókönyvíró.



