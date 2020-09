2017-ben az Év Autója lett a francia SUV, amelyből több mint 800 ezer példány készült eddig. Most megérkezett a több ponton módosított kiadása.

A megújult SUV keret nélküli hűtőráccsal, új lökhárítókkal és átalakított első fényszórókkal érkezett. A kabintérben frissült a Peugeot által fejesztett i-Cockpit technológia is: most már egy 12,3 colos műszeregységen és 10 colos érintőképernyős kijelzőn fut. Megmaradtak viszont a Peugeot „zongora-billentyűk”, amelyekkel közvetlenül lehet elérni a legfontosabb kényelmi funkciókat.

© Peugeot

© Peugeot

Az új Peugeot a motorokat tekintve két plug-in hibrid változatban lesz kapható, Hybrid4 300 és Hybrid 225 neveken. Az erősebb modell négykerék-meghajtású, egy 200 lóerős benzinmotor alkot egységet két – 110 és 112 lóerős – villanymotorral. Rendszerteljesítménye 300 lóerő és 520 Nm nyomatékkal bír, amellyel 5,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, míg a hibrid gépkocsi végsebessége 235 km/h.

A Hybrid 225 modellben egy 180 LE-s benzinmotor mellé egy 110 lóerős villanymotor került. Összteljesítménye 225 lóerő és 360 Nm nyomaték, amivel a 0-100 km/h 8,7 másodperc, a maximális sebessége 225 km/h.

Mindkét plug-in hibrid változat 13,2 kWh lítiumion-akkumulátort használ, amely négykerék-meghajtású változatban akár 56 km elektromos menetmódot enged meg feltöltésenként, míg a kétkerék-hajtású 59 km-t.

© Peugeot

© Peugeot

A benzinmotoros változatok esetében a három hengeres, 1.2 literes, 130 lóerős motor az alap, de van egy erősebb 4 hengeres, 1.6 literes 180 lóerős is a modellpalettán. Mindkét modell választható nyolcfokozatú automata váltóval is. Ugyanígy a dízel is, amely 4 hengeres, 1.5 literes, 130 lóerős egységgel dolgozik.

A megújult 3008 értékesítése még ebben az évben megkezdődik.

