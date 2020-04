Jelen történtetünk 2008-ban kezdődik, amikoris a BMW piacra dobta az akkori X5 divatterepjáróra épülő első kupés modelljét, az X6-ot. 2014-ben aztán kijött a második generáció, amit nemrégiben követett a harmadik nekifutás.

Sokan úgy gondolják, hogy az X6 nem más, mint egy elrontott X5, ami ráadásul drágább is. Ebben talán lehet némi igazság, mindenesetre ahogy mindig, úgy ebben az esetben is a piac diktál, és bizony az elmúlt években már közel 450 ezer ilyen sportos szabadidőautót adtak el a bajorok.

Megnéztük, hogy mit nyújt bőven 40 millió forint felett egy igen jól felszerelt és közel csúcsmotorizáltságú X6 M50i.

© László Ferenc

Fényár

A Mercedes 2013-ban gondolt egy merészet, és egyes modelljei esetében rendelhetővé tette a hűtőrács közepén megvilágított háromágú csillagot. A státuszszimbolúmságot éjszaka is világgá ordító opció sikerességével kapcsolatban nincsenek információink, mindenesetre ritkán látni az utakon ilyen Mercedeseket. Mint ahogy egyelőre a fényszórói között fénycsíkot kapott EQC villanyterepjáró sem túl gyakori látvány itthon.

A BMW-nél most látták elérkezettnek az időt arra, hogy rendelhető gyári opcióvá tegyék a Skoda által is gyorsan megkedvelt megvilágított hűtőrácsot. Ez első körben az X6-oson vált elérhetővé, de egyes piacokon már az 5-ös szedánokba is rendelhető. És konkrétan így mutat a sötétben:

© László Ferenc

Az egyre nagyobb vesék - vagyis az ikonikus bajor hűtőrácsok - terjedését a közelmúltban a "road presence" egyértelművé tételével indokolták meg a bajorok, és mostantól már éjszaka sem lehet kérdéses, hogy ki vagy mi az utak királya. Egyesek bazárinak, vagy Homasitából származónak gondolhatják az "Iconic Glow" funkciót, abban viszont biztosak lehetünk, hogy a BMW nem véletlenül döntött mellette.



Mérget vennénk arra, hogy egyes piacokon csak és kizárólag világító hűtőráccsal rendelik majd az X6-osokat.

© László Ferenc

A tesztautó a többek közt kijelzős kulcsot, 600 méterre elvilágító lézerfényszórót, HUD-ot és gesztusvezérlést, valamint fejlett vezetőtámogató rendszereket felvonultató 2,27 millió forintos innovációs csomag részeként kapta meg a világító hűtőrácsot, ami 169 ezer forintos extra optikai szálas LED-ekkel, fehér fénnyel világítja meg a veséket. Menüből állítható, hogy csak akkor világítson, ha nyitjuk/zárjuk az autót, vagy akkor is, ha világít a kocsi lámpája.

© László Ferenc

A szépség megítélése szubjektív dolog. Mi csak annyit mondanánk, hogy szürkületkor és este még sosem fordult BMW tesztautó után annyi gyalogos, illetve sofőr, mint az X6 esetében. És ez egyértelműen az "Iconic Glow"-nak tudható be.



De ezenkívül ilyen látványos fényszőnyeget is leterít elénk a technika:

© László Ferenc

Rácsaptak a fenekére

Az elődjénél 2,6 centiméterrel hosszabb, 1,5 centiméterrel szélesebb, illetve 0,6 centiméterrel alacsonyabb harmadik generációs X6 tengelytáv fronton 4,2 centiméternyit gyarapodott. Ez egyértelműen jó hatást gyakorolt a hátul ülők lábhelyére, és bár alapvetően a fejtér is rendben van, e tekintetben a kiindulási alapnak tekinthető X5 sokkal jobban teljesít.

Kis túlzással élve az X6 valahogy úgy született meg, hogy egy méretes péklapáttal rácsaptak az X5 fenekére. Ily módon ugrott az elsősorban a fiatalabb vásárlók által unalmasnak talált dobozforma, és kaptunk egy hátrafelé dinamikusan lejtő tetővonalú kupéterepjárót.

© László Ferenc

A légellenállás vélhetően hajszálnyival javult, ellenben praktikum fronton jelentős a visszalépés. Az X5-től eltérően a csomagtérajtó nincs több elemre bontva, és a felnyitását követően 645 helyett csak 580 liternyi hely áll rendelkezésre. A 40:20:40 arányban osztott második üléssor ledöntését követően 1530 literre nő a térfogat, ami 340 liternyi visszalépés az X5-höz képest.

A legnagyobb kényelemben az első ülésekben utazhatunk, ahova nemcsak üléshűtés/fűtés, hanem masszírozás is került, bár a gyengébb fajtából való. A hangulatvilágítás a márkához hűen rendkívül részletesen személyre szabható mind szín, mind fényerő tekintetében, és még a fejünk feletti gigantikus panorámaüveg is egyedi világítással ékesíthető.

© László Ferenc

A minőségre egyetlen rossz szavunk sem lehet, bárhova nyúlhatunk, mindenhol finom tapintású, ízlésesen kialakított, kiválóan illesztett anyagokkal találkozhatunk. A 628 ezer forintos Merino bőrborítás illata sem rossz, de ha esetleg mégsem jön be, akkor választhatjuk a két fedélzeti parfüm valamelyikének automatikus befújását.

Utóbbi egy 118 ezer forintos extra, melynél sokkal többe kerül az 1,55 millió forintos B&W hifi, de megéri az árát. A 20 hangszórós, illetve 1500 W-os rendszer alacsony és magas hangerő mellett is kiválóan szól, és egyes hangszórói még szabályozható saját világítást is kaptak. Igen, ismét visszatértünk a fényekhez.

© László Ferenc

Szívügy

A motorháztető alatt egyrészt masszív merevítésekre, másrészt egy teljesen beburkolt hatalmas erőforrásra lehetünk figyelmesek. Az N63B44 a legutóbb letesztelt BMW M850i Gran Coupéból is ismerős lehet, és ahogy abban az autóban, úgy az X6-osban is nagyon gyorsan megszerettük.

A két darab turbóval megfújt 4,4 literes V8-as benzinmotor 530 lóerős teljesítményt, illetve 750 Nm-es nyomatékot ad le, ráadásul a csúcsnyomaték már 1800-as fordulatszámtól azonnal rendelkezésre áll. Elég egy leheletnyi taposás a gázpedálra, a hatalmas test máris nekilódul, és ebben a nyolcfokozatú automataváltó is remek társunk. A ZF gyártmányú egység gyorsan és finoman vált, nem mellesleg pedig a középkonzol kristályüveg váltókarjával idomítható.

© László Ferenc

A 4,3 másodperces 0-100-as szintidő egyszerűen letaglózó egy ilyen hatalmas és nehéz autótól: nyak hátrabillen, levegő bent reked. A BMW azonban az örök elégedetlenkedőkre is gondol, számukra ott a 600-625 lóerővel rendelhető X6 M, amivel akár 3,8 másodperc alatt is letudható a 0-100-as gyorsulás.

Az X6 tulajok többségét vélhetően nem érdekli a fogyasztás, ami nálunk 18 liter körül alakult, vagyis 1-2 literrel magasabban, mint a 300 kilogrammal könnyebb és jelentősen alacsonyabb BMW M850i Gran Coupé esetében. A tank 83 literes, vagyis ha Münchenbe indulunk, akkor egy megállással mindenképpen számolnunk kell.

© László Ferenc

Örülünk?

Ha a maximális vezetési élményt hajszoljuk, akkor ne pont az X6 M50i-t válasszuk, de ne is az X6 M-et. Ezekben a nagy divatterepjárókban magasan ülve terelgetünk bőven több, mint 2 tonnát, ami sportosság szempontjából mindennek nevezhető, csak ideálisnak nem. Ellenben ha mindenképpen egy SUV-ból szeretnénk kihozni a legtöbb dinamikát, akkor egész jó helyen járunk az X6 háza táján.

A V8 a pokolban is V8, még akkor is, ha ezúttal kicsit túl szintetikus a hangszórókkal megerősített hangja, és ha nem is érkezik olyan ropogós-durrogós petrolhead muzsika a kipufogóból, mint a hasonló motorral szerelt 8-as Gran Coupéban. Az adaptív sportfutómű remek skizofrén élményt nyújt: Comfort módban egész jól kimozogja az úthibákat, Sportban pedig megfeszül és az ívre ragasztja a kocsit.

© László Ferenc

Az összkerékhajtás alapáras, de alapvetően hátulról érkezik meg az erő. A kormányzás pontos, de a vártnál sterilebb, kevés visszajelzéssel szolgál az útról. A vaskos M sportkormányon kiváló fogást lehet találni, az összkerékkormányzás a kanyarra szegezi az autót, a kék féknyerges M sportfékek jól palástolják az iszonyatos tömeget, és a fáradás legkisebb jelét sem mutatva lassítják a termetes X6-ost.

A 22 colos kerekek mindössze 200 ezer forintos felárat képviselnek, és vélhetően hasonlóan elvesznek a kerékjárati ívben, mint a tesztautóra szerelt 21 colos társaik.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : remek menetdinamika, kiváló minőségérzet, komplett luxusarzenál. –: a nagy tömeg, nem túl praktikus kialakítás, magas fogyasztás és ár.

A BMW X6 nagyon nem való mindenkinek, de aki nyitott kupéterepjáró irányban, annak nagyon is. A világító hűtőrácsot értelemszerűen nem kötelező megrendelni/használni, és az M50i helyett sokkal józanabb, akár szerény fogyasztású dízel változatban is rendelhető a típus. A praktikumot és a visszafogottabb külső megjelentést előtérbe helyezőknek pedig továbbra is ott az 1,1-1,4 millió forinttal olcsóbb X5.

Legolcsóbban 22,2 millió forint ellenében lehet új X6-osunk, konkrétan egy 265 lóerős 30d, ami még mindig 6,5 másodperc gyorsul állóhelyzetből 100-ra. Az M50i alapára 29,7 millió forint, a jól felszerelt tesztautó árcéduláján pedig 42,4 millió forintos összeg olvasható.

A BMW X6 M50i legfőbb riválisa a Porsche Cayenne Turbo Coupe, mely 550 lóerős szörnyeteg nem úszható meg 50 millió forint alatt. A Mercedes GLE Coupé 435 lóerős benzines változata 31,8 millió forinttól indul, a hasonlóan erős dízelmotorral szerelt Audi SQ8 pedig minimum 32,9 millió forintba kerül.

© László Ferenc

