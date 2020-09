Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8686e1fe-f85b-4d82-b19a-8ee3ba8ed48c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy mindössze 48 grammos teknősből majdnem 300 műanyagdarabot szedtek ki a kutatók. ","shortLead":"Egy mindössze 48 grammos teknősből majdnem 300 műanyagdarabot szedtek ki a kutatók. ","id":"20200901_Veszelyes_mennyisegu_muanyagot_esznek_meg_a_frissen_kikelt_tengeri_teknosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8686e1fe-f85b-4d82-b19a-8ee3ba8ed48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855bebd2-c187-4dfa-8e66-275f0b6d79e4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200901_Veszelyes_mennyisegu_muanyagot_esznek_meg_a_frissen_kikelt_tengeri_teknosok","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:35","title":"Veszélyes mennyiségű műanyagot esznek meg a frissen kikelt tengeri teknősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"385139ff-8bd3-4199-807d-86ea37cef4a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók hálójába még 2019 nyarán akadt bele az a különleges macskacápa, amelynek semmilyen bőr nem borítja a testét. Most közöltek róla tanulmányt.","shortLead":"A kutatók hálójába még 2019 nyarán akadt bele az a különleges macskacápa, amelynek semmilyen bőr nem borítja a testét...","id":"20200902_bor_neluli_capa_macskacapa_fish_biology","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=385139ff-8bd3-4199-807d-86ea37cef4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8503859-754a-407b-a762-a1ce337c5a47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_bor_neluli_capa_macskacapa_fish_biology","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:03","title":"Bőr nélküli cápára bukkantak Szardíniánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az iPhone 12-család mellett több más eszközt is bemutathat. Az eddigi iPhone-tulajok pedig végre megkapják az iOS 14 stabil változatát.","shortLead":"Az Apple az iPhone 12-család mellett több más eszközt is bemutathat. Az eddigi iPhone-tulajok pedig végre megkapják...","id":"20200901_apple_watch_ipad_pro_ios_14_iphone_12_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c7eaf1-fc03-4562-83c0-8778a6411c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_apple_watch_ipad_pro_ios_14_iphone_12_pro","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:03","title":"Az új iPhone-ok mellett két új Apple Watch és két új iPad is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zalaegerszegen elmaradnak a tanévnyitók is.","shortLead":"Zalaegerszegen elmaradnak a tanévnyitók is.","id":"20200831_idosotthon_tilalom_szolnok_zalaegerszeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e08e04-5de6-479d-81e8-f97cc220f616","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_idosotthon_tilalom_szolnok_zalaegerszeg","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:14","title":"Látogatási tilalmat rendeltek el a zalaegerszegi és szolnoki idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3924baed-0cb9-40bf-8b37-f07e655baab7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetem új fenntartója szerint különösen a járványhelyzetben folytatnia kellene munkáját a lemondott vezetőknek.","shortLead":"Az egyetem új fenntartója szerint különösen a járványhelyzetben folytatnia kellene munkáját a lemondott vezetőknek.","id":"20200901_szfe_kuratorium_kozlemenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3924baed-0cb9-40bf-8b37-f07e655baab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90292003-ea67-4c43-aabb-03b64405a321","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_szfe_kuratorium_kozlemenye","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:43","title":"A Színművészeti új kuratóriuma szerint a lemondott vezetés cserben hagyta a járványhelyzetben a hallgatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20200902_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc9d585-c2c6-49eb-865f-76b4a0e1e127","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_idojaras","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:01","title":"Kevés felhő, sok napsütés lesz szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7937611-d37f-45a6-85c0-a26d644c163a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapja kaptuk a hírt, hogy különleges két kijelzővel ellátott telefonon dolgozik az LG. Most videón is megnézhető, hogyan is működne a gyakorlatban.","shortLead":"Néhány hónapja kaptuk a hírt, hogy különleges két kijelzővel ellátott telefonon dolgozik az LG. Most videón is...","id":"20200901_video_lg_wings_ketkijelzos_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7937611-d37f-45a6-85c0-a26d644c163a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5013456-a0a8-4004-942d-f896085d7357","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_video_lg_wings_ketkijelzos_telefon","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:03","title":"Videón az LG Wings, a gyártó különleges telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettőt már megtartottak, de a harmadik tábor helyett inkább beiratkozási napokat szerveznek.","shortLead":"Kettőt már megtartottak, de a harmadik tábor helyett inkább beiratkozási napokat szerveznek.","id":"20200831_koronavirus_debreceni_egyetem_golyatabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffae9af7-5d06-4c94-b44d-371d340d9355","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_koronavirus_debreceni_egyetem_golyatabor","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:56","title":"Lefújta utolsó gólyatáborát a Debreceni Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]