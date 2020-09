Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ccca37e-8381-4eb9-99e5-7ab45cadf691","c_author":"Serdült Viktória-Kacskovics Mihály","category":"kultura","description":"Gyakorlatilag patthelyzet alakult ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, amelyet hétfő este óta kordon mögött tartanak az intézmény hallgatói. A diákok ígéretük szerint addig nem mennek haza, amíg nem teljesítik követeléseiket, erre egyelőre azonban semmilyen esély nem látszik a Vidnyánszky Attila vezette új kuratórium részéről. Vidnyánszky nyitottságot vár a tanároktól és diákoktól, és azt ígéri, egy oktatót sem küld el. Szerdára egyeztetésre hívta a lemondott rektorhelyettest, Upor Lászlót. ","shortLead":"Gyakorlatilag patthelyzet alakult ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, amelyet hétfő este óta kordon mögött...","id":"20200901_Szinmuveszeti_hallgatok_blokad_tiltakozas_kuratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ccca37e-8381-4eb9-99e5-7ab45cadf691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aa8638-510c-4dd1-acd5-85e2ad83eb27","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Szinmuveszeti_hallgatok_blokad_tiltakozas_kuratorium","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:15","title":"Hosszú állóháborúra készülnek a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e28859a-ed16-4369-bc71-05ca4e943dac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter írásbeli válaszából derült ki, hogy a Fővárosi Főügyészség fogja elbírálni, törvényes volt-e a transzformátorállomás telepítése.","shortLead":"Polt Péter írásbeli válaszából derült ki, hogy a Fővárosi Főügyészség fogja elbírálni, törvényes volt-e...","id":"20200903_fovarosi_ugyeszseg_rogan_bessenyei_villa_transzformator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e28859a-ed16-4369-bc71-05ca4e943dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dcc662-a10c-475c-a812-678260dac475","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_fovarosi_ugyeszseg_rogan_bessenyei_villa_transzformator","timestamp":"2020. szeptember. 03. 14:40","title":"A Fővárosi Főügyészség vizsgálhatja a Rogán–Bessenyei–villa transzformátorának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832f8485-ba2b-4085-8f77-cfe8ebc31f09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az is kiderült, hogy az Igazgyöngy külön támogatása jövőre lenullázódik.\r

\r

","shortLead":"Az is kiderült, hogy az Igazgyöngy külön támogatása jövőre lenullázódik.\r

\r

","id":"20200903_Az_allam_elvette_a_civilek_osszeadtak_osszejott_az_Igazgyongytol_elvont_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=832f8485-ba2b-4085-8f77-cfe8ebc31f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11120bf0-753d-4279-af00-51404a6fb9b3","keywords":null,"link":"/elet/20200903_Az_allam_elvette_a_civilek_osszeadtak_osszejott_az_Igazgyongytol_elvont_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:42","title":"Az állam elvette, a civilek összeadták: összejött az Igazgyöngytől elvont támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2439e7ec-6a9b-47bc-946a-acde7c2cf984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fájlalják, hogy kizárólag a helyi Fidelitas elnökének elmondása alapján született cikk a kerületi parkolásról.","shortLead":"Fájlalják, hogy kizárólag a helyi Fidelitas elnökének elmondása alapján született cikk a kerületi parkolásról.","id":"20200901_budavari_onkormanyzat_parkolas_magyar_nemzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2439e7ec-6a9b-47bc-946a-acde7c2cf984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2a7edb-9ffe-4d46-a1e4-2b0f70a5a08d","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_budavari_onkormanyzat_parkolas_magyar_nemzet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:22","title":"Nem vár sarc az autósokra – közleményben válaszolt az I. kerület a Magyar Nemzetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem jutottak egyezségre Vidnyánszkyval a Színművészeti lemondott vezetői, Novicsokkal mérgezték meg Alekszej Navalnijt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem jutottak egyezségre Vidnyánszkyval a Színművészeti lemondott vezetői, Novicsokkal mérgezték meg Alekszej Navalnijt...","id":"20200903_Radar360_Barikad_idegmereg_es_nadragszij_szoritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7b626a-989b-411a-bbe2-6ea3057afc38","keywords":null,"link":"/360/20200903_Radar360_Barikad_idegmereg_es_nadragszij_szoritas","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:00","title":"Radar360: Barikád, idegméreg és nadrágszíj szorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1a55f8-b018-426d-bc73-a03bf61d9453","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Furcsa külügyi káderpolitika derül ki a kedd esti Magyar Közlönyből.","shortLead":"Furcsa külügyi káderpolitika derül ki a kedd esti Magyar Közlönyből.","id":"20200902_Fel_even_belul_a_harmadik_magyar_nagykovet_van_Szloveniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb1a55f8-b018-426d-bc73-a03bf61d9453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ee518-bbee-4973-b9f8-8e74b8ee33ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Fel_even_belul_a_harmadik_magyar_nagykovet_van_Szloveniaban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:41","title":"Fél éven belül a harmadik magyar nagykövet van Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi időkben a OnePlus is beszállt a csúcstelefonok készítésébe, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy igencsak megemelte az árakat. Viszont ígéretet tett arra, hogy a szűkebb zsebű felhasználókra is gondolni fog.","shortLead":"Az utóbbi időkben a OnePlus is beszállt a csúcstelefonok készítésébe, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy igencsak...","id":"20200902_olcso_oneplus_telefon_snapdragon_460_chip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c4156-6fd1-4acd-8295-479032091bc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_olcso_oneplus_telefon_snapdragon_460_chip","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:33","title":"60 ezer forintos telefonnal jöhet ki a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058089fb-3f82-4343-972f-cf500084aa99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozásuk nincs összefüggésben Rózsa Péter főszerkesztő menesztésével.","shortLead":"Távozásuk nincs összefüggésben Rózsa Péter főszerkesztő menesztésével.","id":"20200903_168ora_pestihirlap_milkovicspal_rozsapeter_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=058089fb-3f82-4343-972f-cf500084aa99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0de9dd-d898-4a49-8ec3-2698f4d9a015","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_168ora_pestihirlap_milkovicspal_rozsapeter_","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:53","title":"Hatan otthagyták az összevont 168 Órát és Pesti Hírlapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]