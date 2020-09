Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11824a88-7e8d-4942-aab4-7e18c4eb1ba0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mélyül az egy hónappal ezelőtti választási csalás miatt kitört fehéroroszországi belpolitikai válság, A „főhős” Aljakszandr Lukasenka most már a megbántott államférfit adja. ","shortLead":"Mélyül az egy hónappal ezelőtti választási csalás miatt kitört fehéroroszországi belpolitikai válság, A „főhős”...","id":"20200909_lukasenka_feheroroszorszag_belarusz_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11824a88-7e8d-4942-aab4-7e18c4eb1ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e51e2f-f2bf-48ab-a6a9-635a503defdf","keywords":null,"link":"/vilag/20200909_lukasenka_feheroroszorszag_belarusz_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:30","title":"Sorra tűnnek el a fehérorosz ellenzék vezetői, és úgy tűnik, már Oroszország diktál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy munkatárs fertőzött, de a munkarend marad.","shortLead":"Egy munkatárs fertőzött, de a munkarend marad.","id":"20200910_koronavirus_jarvany_varga_mihaly_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e759fc4-23de-4174-8541-ef02d07b8db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_koronavirus_jarvany_varga_mihaly_","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:04","title":"A Pénzügyminisztériumban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte százharminc vakcinafejlesztési projekt zajlik – mondta Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutató Központ virológiai kutatócsoportjának vezetője csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.","shortLead":"Világszerte százharminc vakcinafejlesztési projekt zajlik – mondta Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai...","id":"20200910_jakab_ferenc_virologus_koronavirus_vakcinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8bd9cd-635e-45b0-a641-1e9c15a83fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_jakab_ferenc_virologus_koronavirus_vakcinak","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:03","title":"Pécsi virológus: 130 vakcina fejlesztése zajlik, 30 van már klinikai kipróbáláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másfél százalékkal nőnek visszamenőleg a nyugdíjak – számolható ki az inflációs adatokból.","shortLead":"Másfél százalékkal nőnek visszamenőleg a nyugdíjak – számolható ki az inflációs adatokból.","id":"20200909_Visszamenoleges_nyugdijemeles_nyugdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e30d84f-34ee-4cf6-a618-b49c497d5175","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_Visszamenoleges_nyugdijemeles_nyugdij","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:25","title":"Visszamenőleges nyugdíjemelés következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek terjedni, többféle változatban.","shortLead":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek...","id":"20200909_koronavirus_gyorsteszt_pcr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b60387-e9ca-47b8-a343-afbd8cfbdb2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_koronavirus_gyorsteszt_pcr","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:33","title":"Miért kell napokat várni a PCR-eredményre? Mit kínálnak a legújabb gyorstesztek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e70ad8e-ea91-48db-be9d-4a044ae3dcf2","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Amikor megtakarításról, befektetésről van szó, a legtöbben bankbetétekben, esetleg állampapírokban gondolkoznak. Sokan a magasabb hozam reményében a részvénypiacokon is kipróbálják magukat, vagy részvényalapokba fektetnek. Pedig már itthon is vannak olyan befektetési alapok, amelyek csak felelősen gondolkozó, a fenntarthatóságot szem előtt tartó cégek részvényeibe fektetnek.","shortLead":"Amikor megtakarításról, befektetésről van szó, a legtöbben bankbetétekben, esetleg állampapírokban gondolkoznak. Sokan...","id":"20200824_Barkibol_lehet_zold_befekteto_otp_alapkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e70ad8e-ea91-48db-be9d-4a044ae3dcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6a1826-78d1-45a6-8d1b-0c76693dd6a7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200824_Barkibol_lehet_zold_befekteto_otp_alapkezelo","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:30","title":"Így kereshet pénzt a környezetvédelemmel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miért természetes reakció a klímatagadás? Miért nem hat meg minket, hogy a Föld jövője a tét? Újszászi Bogár Lászlóval, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával, meggyőzés és befolyásolástechnikai szakértővel beszélgettünk arról, hogyan lehetne, és időnként miért lehetetlen rávenni az embereket arra, hogy fenntarthatóbban éljenek.","shortLead":"Miért természetes reakció a klímatagadás? Miért nem hat meg minket, hogy a Föld jövője a tét? Újszászi Bogár Lászlóval...","id":"20200910_ujszaszi_bogar_laszlo_corvinus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc99ebc-c46e-42ea-bf17-ebbebf99aa69","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_ujszaszi_bogar_laszlo_corvinus","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:35","title":"Miért használunk el több papírt akkor, amikor szelektíven gyűjtjük? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cce77c2-8559-4a16-80e6-da75c3e0671b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Bangladesi atomenergetikai mérnököket fognak Magyarországon képezni, és magyar cégeknek keresnek piacra lépési lehetőséget az ázsiai országban – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"Bangladesi atomenergetikai mérnököket fognak Magyarországon képezni, és magyar cégeknek keresnek piacra lépési...","id":"20200910_szijjarto_peter_uj_vilaggazdasagi_rend_banglades_nuklearis_energia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cce77c2-8559-4a16-80e6-da75c3e0671b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee4271d-ef3b-48c9-a95d-4a3d77c98301","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_szijjarto_peter_uj_vilaggazdasagi_rend_banglades_nuklearis_energia","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:04","title":"Szijjártó: Új világgazdasági rend jön létre, magyar-bangladesi együttműködés kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]