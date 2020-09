Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c3e1579-8746-4d5a-a47b-c40d8279f84c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Még nem halt meg senki, de súlyos a tűzvész.","shortLead":"Még nem halt meg senki, de súlyos a tűzvész.","id":"20200910_Ezreket_evakualtak_Athen_korul_az_erdotuzek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c3e1579-8746-4d5a-a47b-c40d8279f84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5eceada-0b86-4d45-bdbe-0cbfface9250","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_Ezreket_evakualtak_Athen_korul_az_erdotuzek_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:20","title":"Ezreket evakuáltak Athén körül az erdőtüzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c392536-492f-464b-8bdf-c077eacd59b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok nyugati partvidékén továbbra is komoly gondot okoznak a szárazság miatt kialakuló futótüzek. Részben ezért, részben pedig az úgynevezett Rayleigh-szórás miatt Oregon államban skarlátvörös lett az ég.","shortLead":"Az Egyesült Államok nyugati partvidékén továbbra is komoly gondot okoznak a szárazság miatt kialakuló futótüzek...","id":"20200910_rayleigh_szoras_oregon_erdotuz_fenyszoras_reszecske","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c392536-492f-464b-8bdf-c077eacd59b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3456136-9c9e-4deb-bd53-f5a213454538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_rayleigh_szoras_oregon_erdotuz_fenyszoras_reszecske","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:33","title":"Mintha eljött volna a vég: Amerika egyik államában skarlátvörös lett az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főpolgármester szerint az elmúlt évtizedekben a kormányoknak csak az építés volt a célja, a meglévő állomány így mára energiahatékonysági szempontból a legrosszabbnak számít.","shortLead":"A főpolgármester szerint az elmúlt évtizedekben a kormányoknak csak az építés volt a célja, a meglévő állomány így mára...","id":"20200910_Karacsony_konferencia_ingatlanfejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10357136-2cf5-4a66-b792-dc2124f64efb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_Karacsony_konferencia_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:08","title":"Karácsony a rozsdaövezetekről: A főváros a partnerségben érdekelt, a NER-ségben nehezebben látom a helyünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc88da7a-fbab-4658-8d20-1d88517fa43a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az időgép kerekét egészen 1995-ig tekeri vissza ez a remek állapotnak örvendő Mercedes. ","shortLead":"Az időgép kerekét egészen 1995-ig tekeri vissza ez a remek állapotnak örvendő Mercedes. ","id":"20200912_nem_veletlenul_kernek_10_millio_forintot_ezert_a_regi_e200as_merciert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc88da7a-fbab-4658-8d20-1d88517fa43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faaeaf7-0100-4266-81aa-78d52b0be795","keywords":null,"link":"/cegauto/20200912_nem_veletlenul_kernek_10_millio_forintot_ezert_a_regi_e200as_merciert","timestamp":"2020. szeptember. 12. 06:41","title":"Nem véletlenül kérnek 10 millió forintot ezért a régi E200-as Merciért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A WWF frissen megjelent jelentése bár a biodiverzitás súlyos csökkenésről számol be, arra is kitér, ha időben cselekszünk, még van remény a káros folyamatok megfordítására. Máskülönben 8 milliárd ember élete a tét. ","shortLead":"A WWF frissen megjelent jelentése bár a biodiverzitás súlyos csökkenésről számol be, arra is kitér, ha időben...","id":"20200910_elo_bolygo_jelentes_wwf_biodiverzitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919291d6-b35c-4f35-8427-8bd334137e10","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_elo_bolygo_jelentes_wwf_biodiverzitas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:00","title":"WWF: Az életmódunkat is meg kell változtatni, hogy megakadályozzuk fajok kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f4191c-d3e3-42f5-a61a-67784b793b25","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egy hónappal ezelőtti hatalmas robbanás után újra lángok csaptak fel a libanoni főváros kikötőjében.","shortLead":"Az egy hónappal ezelőtti hatalmas robbanás után újra lángok csaptak fel a libanoni főváros kikötőjében.","id":"20200910_kikoto_bejrut_tuz_robbanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3f4191c-d3e3-42f5-a61a-67784b793b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9215f1b-d5ba-46a8-9c6f-8ac51cdc5c27","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_kikoto_bejrut_tuz_robbanas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:22","title":"Ismét lángol a bejrúti robbanás helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A közétkeztetésre kiírt közbeszerzési kiírást is megszüntette a hatóság. A polgármester politikai motivációt sejt a döntés mögött.","shortLead":"A közétkeztetésre kiírt közbeszerzési kiírást is megszüntette a hatóság. A polgármester politikai motivációt sejt...","id":"20200910_jozsefvaros_kozbeszerzesi_hatosag_piko_andras_kozetkeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5672871-f1da-4620-a9c4-7541fe1b8de5","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_jozsefvaros_kozbeszerzesi_hatosag_piko_andras_kozetkeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:50","title":"10 millió forintra büntette Józsefvárost a Közbeszerzési Hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aacc2d7-ac65-4367-ba3f-9ea67e2c548d","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Ez a HVG legfrissebb számának lapajánlója.","shortLead":"Ez a HVG legfrissebb számának lapajánlója.","id":"202037_felcsuti_capriccio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aacc2d7-ac65-4367-ba3f-9ea67e2c548d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94265aa8-2b9f-4da0-8cb0-7b79e42dc0f3","keywords":null,"link":"/itthon/202037_felcsuti_capriccio","timestamp":"2020. szeptember. 10. 13:10","title":"Dobszay János: Felcsúti capriccio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]