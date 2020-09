Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b46a8a9d-c364-4f82-b9ff-0ce6e8dcc2de","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az intézmény közösségi alapjából folyamatosan szűri a diákokat, így derültek ki az igazolt fertőzések.","shortLead":"Az intézmény közösségi alapjából folyamatosan szűri a diákokat, így derültek ki az igazolt fertőzések.","id":"20200914_33_koronavirus_fertozott_Lauder_Javne_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b46a8a9d-c364-4f82-b9ff-0ce6e8dcc2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26b6468-1970-4bda-9bef-e2479fc2443e","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_33_koronavirus_fertozott_Lauder_Javne_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:15","title":"30 koronavírus-fertőzött diákot és tanárt diagnosztizáltak a Lauder Javne iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A hitelfelvételnél azonban figyelni kell: hiába lesz valakinek az idén készen a háza, ha most szeretne hitelt felvenni rá, már a 2021-től érvényes energetikai előírásoknak kell a terveknek megfelelnie","shortLead":"A hitelfelvételnél azonban figyelni kell: hiába lesz valakinek az idén készen a háza, ha most szeretne hitelt felvenni...","id":"20200913_ingatlan_adasvetel_energiahatekonysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f29307-22e5-4a7c-933c-e7fc093e9f1b","keywords":null,"link":"/kkv/20200913_ingatlan_adasvetel_energiahatekonysag","timestamp":"2020. szeptember. 13. 20:53","title":"Drágábban és nagyon gyorsan kelnek el az energiahatékony lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","shortLead":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","id":"20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50448974-5773-4d30-88e3-b7465b0b8ae5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","timestamp":"2020. szeptember. 13. 13:35","title":"A környezetünk védelmében jobb, ha elfelejtjük az eldobható sebészi maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","shortLead":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","id":"20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813a1e15-5e9d-46ed-976f-4f4d26922dbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:56","title":"A mintákat vizsgáló laborban is terjedni kezdett a koronavírus Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a89f31-29dd-4609-a63f-c4717bf2fa12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Várják a rendeléseket az alapból 650 lóerős autó átdolgozott változatára. ","shortLead":"Várják a rendeléseket az alapból 650 lóerős autó átdolgozott változatára. ","id":"20200914_Egy_uj_tuningceg_a_Lamborghini_Urust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6a89f31-29dd-4609-a63f-c4717bf2fa12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4136f3e-4d54-45e9-bce6-f50df920af2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_Egy_uj_tuningceg_a_Lamborghini_Urust","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:50","title":"Egy új tuningcég egyből a Lamborghini Urust vette kezelésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea096d75-6be8-4b21-ab0b-4d876261c1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatszoros világbajnok a felsőjén Breonna Taylornak követelt igazságot.","shortLead":"A hatszoros világbajnok a felsőjén Breonna Taylornak követelt igazságot.","id":"20200914_lewis_hamilton_f1_fia_breonna_taylor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea096d75-6be8-4b21-ab0b-4d876261c1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7e146b-5700-4c3e-9ce0-62f457165030","keywords":null,"link":"/elet/20200914_lewis_hamilton_f1_fia_breonna_taylor","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:15","title":"Vizsgálják Hamiltont a pólója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs tárca szerint törvényes volt az SZFE kuratóriumának a kijelölése, azt kérik, hogy velük egyeztessenek az egyetem vezetői.","shortLead":"Az innovációs tárca szerint törvényes volt az SZFE kuratóriumának a kijelölése, azt kérik, hogy velük egyeztessenek...","id":"20200914_vidnyanszky_szinmuveszeti_itm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306d531e-2846-4d0d-b6ee-b398341460bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_vidnyanszky_szinmuveszeti_itm","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:11","title":"Vidnyánszkyhoz küldte a színművészetis hallgatókat az ITM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a86661-2e40-464c-9ab0-8d5f1f4e9721","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett kísérleti tanköztársaságot hirdetnek a színművészetis egyetemisták.","shortLead":"Úgynevezett kísérleti tanköztársaságot hirdetnek a színművészetis egyetemisták.","id":"20200914_Szinmuveszeti_kezdodik_az_egyetemen_a_tanev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4a86661-2e40-464c-9ab0-8d5f1f4e9721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d0f99f-6315-4660-97d8-6370f94197eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Szinmuveszeti_kezdodik_az_egyetemen_a_tanev","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:12","title":"Színművészeti: Kezdődik az egyetemen a tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]