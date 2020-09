Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03058f95-3726-4488-a662-c2ad7509615f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár 33 fok is lehet a jövő hét elején, de nem fogunk neki sokáig örülni.","shortLead":"Akár 33 fok is lehet a jövő hét elején, de nem fogunk neki sokáig örülni.","id":"20200913_Szek_kis_osz_var_rank_30_fokos_hoseggel_indul_es_1_fokos_zimnakoval_zarul_a_jovo_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03058f95-3726-4488-a662-c2ad7509615f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6c3e66-359e-4473-9dd2-9dbcb5f8910c","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Szek_kis_osz_var_rank_30_fokos_hoseggel_indul_es_1_fokos_zimnakoval_zarul_a_jovo_het","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:05","title":"Harminc fokos lehűlésre számíthatunk egyetlen hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól értesültek úgy vélik, hogy az Apple szeptember 15-i sajtóeseményén szóba kerülhet az olcsóbb Apple Watch is, amely akár kétféle méretű is lehet.","shortLead":"Jól értesültek úgy vélik, hogy az Apple szeptember 15-i sajtóeseményén szóba kerülhet az olcsóbb Apple Watch is, amely...","id":"20200914_apple_watch_se_pletykak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a270516a-9ba6-4d08-9f8a-431f054b69d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_apple_watch_se_pletykak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:03","title":"Holnap jön az olcsó Apple Watch?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af871f64-1973-4560-81e9-dddb7ca501ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy nappal a Rapid Wien elleni Bajnokok Ligája-selejtező előtt menesztették az erdélyi születésű szakembert a belga futballklubtól.","shortLead":"Egy nappal a Rapid Wien elleni Bajnokok Ligája-selejtező előtt menesztették az erdélyi születésű szakembert a belga...","id":"20200914_boloni_laszlo_gent_vezetoedzo_foci_menesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af871f64-1973-4560-81e9-dddb7ca501ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce8fdec-6713-473d-8b9f-48971a9587e3","keywords":null,"link":"/sport/20200914_boloni_laszlo_gent_vezetoedzo_foci_menesztes","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:30","title":"Huszonöt napig volt Bölöni a Gent vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook még 2016-ban nyújtotta be azt a szabadalmi tervet, amely alapján pénzt kérnének azért, hogy az Instagramra kitett linkeket le lehessen kattintani.","shortLead":"A Facebook még 2016-ban nyújtotta be azt a szabadalmi tervet, amely alapján pénzt kérnének azért, hogy az Instagramra...","id":"20200914_instagram_megosztas_bejegyzes_hivatkozas_link","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6ce19f-079d-42cf-ad05-4f4d836b40d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_instagram_megosztas_bejegyzes_hivatkozas_link","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:03","title":"Fizetős ötlet merült fel az Instagramnál, 600 forintot kérnének a linkelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca03db68-4ce0-4325-bf2d-92f2437d08ab","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakembereknek így lehetőségük nyílik arra is, hogy kutassák azt, milyen hatással van a zaj a ritka delfinekre.","shortLead":"A szakembereknek így lehetőségük nyílik arra is, hogy kutassák azt, milyen hatással van a zaj a ritka delfinekre.","id":"20200914_Leallt_a_kompkozlekedes_visszaternek_a_delfinek_a_Hongkong_koruli_vizekbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca03db68-4ce0-4325-bf2d-92f2437d08ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea17fc8-1ec6-4957-a13f-c6c56deb8463","keywords":null,"link":"/zhvg/20200914_Leallt_a_kompkozlekedes_visszaternek_a_delfinek_a_Hongkong_koruli_vizekbe","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:40","title":"Leállt a kompközlekedés, visszatérnek a delfinek a Hongkong körüli vizekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyenge volt az idei hazai búzatermés, a malmok szeptemberben árat emelhetnek.","shortLead":"Gyenge volt az idei hazai búzatermés, a malmok szeptemberben árat emelhetnek.","id":"20200915_dragulas_liszt_kenyer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea601ec-8308-433d-a3a9-b2694d6824af","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_dragulas_liszt_kenyer","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:23","title":"Drágul a liszt, amit hamarosan követ majd a kenyér is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maga az elkövető hívta ki a mentőket, hátha tudnak még segíteni az áldozatán, ám a késszúrás halálosnak ","id":"20200913_Kerteszkedes_kozben_megittak_negy_liter_bort_gyilkossag_lett_a_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc29ab80-1d50-4a2e-b3af-3b36083bcc26","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Kerteszkedes_kozben_megittak_negy_liter_bort_gyilkossag_lett_a_vege","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:00","title":"Kertészkedés közben megittak négy liter bort, gyilkosság lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai, az európai, a brit és a kínai versenyhatóságnak is rá kell bólintania.","shortLead":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai...","id":"20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb5b17-bfb5-44ce-bad3-272c26b82898","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:33","title":"Az Nvidia felvásárolja az ARM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]