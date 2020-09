Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f47a5860-5896-4549-837c-d0a789b42f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a Microsoft nagyon várt kétkijelzős androidos eszköze, a Surface Duo. Egy tervező viszont elképzelte, milyen lehetne az egyképernyős változat, a Surface Solo.","shortLead":"Megjelent a Microsoft nagyon várt kétkijelzős androidos eszköze, a Surface Duo. Egy tervező viszont elképzelte, milyen...","id":"20200919_microsoft_surface_solo_koncepcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f47a5860-5896-4549-837c-d0a789b42f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9fc6dd-db01-4b9c-920a-e3bd7a9b636d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_microsoft_surface_solo_koncepcio","timestamp":"2020. szeptember. 19. 14:03","title":"A Surface Duo után szabadon: ilyen lehetne a Microsoft Surface Solo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d38566-b460-4f2c-934c-6ed01f77de25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci tudósok a Grand Combin-hegy olvadó gleccseréből fúrással vett mintát fognak elemezni.","shortLead":"Svájci tudósok a Grand Combin-hegy olvadó gleccseréből fúrással vett mintát fognak elemezni.","id":"20200919_klima_archivuma_svajci_tudosok_furas_minta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0d38566-b460-4f2c-934c-6ed01f77de25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dcc13e-183a-42ca-b6fc-5760da5d4896","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_klima_archivuma_svajci_tudosok_furas_minta","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:03","title":"80 méteres mélység, -50 Celsius-fok: megmentik az olvadástól a \"klíma archívumát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar bankrendszeren is rendszeresen folytak át nagyösszegű gyanús tranzakciók éveken keresztül – derül ki egy titkos amerikai banki iratokon alapuló nemzetközi tényfeltáró projektből, amelynek magyar résztvevője a Direkt36 volt.","shortLead":"A magyar bankrendszeren is rendszeresen folytak át nagyösszegű gyanús tranzakciók éveken keresztül – derül ki...","id":"20200920_Direkt36_Magyar_bankja_mogott_bujt_el_egy_gyanus_offshore_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d9a4c1-4884-4ca8-ae85-e18b252717bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Direkt36_Magyar_bankja_mogott_bujt_el_egy_gyanus_offshore_ceg","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:32","title":"Direkt36: Hiába a nemzetközi nyomozás, magyar bankja mögött bújt el egy gyanús offshore cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő levélben küldött ricint, egy kis mennyiségben is halálos mérget a Fehér Házba.","shortLead":"A nő levélben küldött ricint, egy kis mennyiségben is halálos mérget a Fehér Házba.","id":"20200921_donald_trump_ricin_mereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b16d6f2-84bb-48a5-b1d5-02072fa7c4f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_donald_trump_ricin_mereg","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:16","title":"Elfogták az embert, aki mérget küldhetett Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4c3109-d076-42db-995a-8099c14a0381","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Kína előtti meghajlás jelképévé tette magát a Mulan élőszereplős változatával az amerikai Disney filmstúdió. A történet másfél ezer éve született, és azóta különböző módokon mesélték el, ám egyvalami közös maradt: a hősnő magát férfinak álcázva tűnik ki a harcokban, és segítségével Kína diadalmaskodik az ellenségei fölött.","shortLead":"A Kína előtti meghajlás jelképévé tette magát a Mulan élőszereplős változatával az amerikai Disney filmstúdió...","id":"202038__mulan__hollywood_behodolasa__tortenetvariaciok__osi_mese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af4c3109-d076-42db-995a-8099c14a0381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056ed336-0e3c-40c8-98ec-2db378c8c34f","keywords":null,"link":"/360/202038__mulan__hollywood_behodolasa__tortenetvariaciok__osi_mese","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:00","title":"A Disney Mulan meséjével Kínát és Amerikát is magára haragította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aae5d90-9039-4be3-be12-6ec86a344502","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt négykerekű időgépre vágyóknak 1,5 millió forintot kell a projektre szánniuk.","shortLead":"A kompakt négykerekű időgépre vágyóknak 1,5 millió forintot kell a projektre szánniuk.","id":"20200917_ot_rendszamos_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aae5d90-9039-4be3-be12-6ec86a344502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52166921-6f43-44b7-95a0-cdcc35490343","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_ot_rendszamos_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyorben","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:41","title":"OT rendszámos Kispolszkit kínálnak eladásra Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Karanténban íródott, mire megjelent, már majdhogynem utánlövésnek számított, de a második hullám közeledtével újra aktuálissá vált A teremtés koronája – Karanténantológia című kötet, amely számos hazai író koronavírusról szóló tárcanovelláját gyűjtötte össze. A vírus és a nyálka szerelmét, a titkos viszonyokat, a bezártságot és az apokaliptikus képeket felvillantó antológiát az online megrendezett Ünnepi Könyvhét alkalmából ajánljuk.","shortLead":"Karanténban íródott, mire megjelent, már majdhogynem utánlövésnek számított, de a második hullám közeledtével újra...","id":"20200920_A_teremtes_koronaja_karantenantologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ab0439-0c84-430f-88ed-ee9be0c0ada1","keywords":null,"link":"/elet/20200920_A_teremtes_koronaja_karantenantologia","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:00","title":"\"A nevem Covid, küsztihand\" - így látták íróink a tavaszi karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a2ac74-f6c7-468e-82c2-c7203e93b14e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Svájcban élesben is kipróbálta őket néhány vírusellenes.","shortLead":"Svájcban élesben is kipróbálta őket néhány vírusellenes.","id":"20200919_maszkellenesek_arcmaszk_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a2ac74-f6c7-468e-82c2-c7203e93b14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf667f64-7627-45f2-910a-c824ff9acaa5","keywords":null,"link":"/elet/20200919_maszkellenesek_arcmaszk_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 18:04","title":"Mutatjuk, milyen maszkokat NEM kell hordani a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]