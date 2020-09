Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A hajtás fajtájától függően 90-150 ezer forintos támogatást lehet majd igényelni elektromos kerékpár vásárlására. A pályázatot októberben írják ki, azoknak szánják, akik dolgozni járnának a járművel. A keretösszeg körülbelül 7000 kerékpárra lesz elég.","shortLead":"A hajtás fajtájától függően 90-150 ezer forintos támogatást lehet majd igényelni elektromos kerékpár vásárlására...","id":"20200922_allami_tamogatas_palyazat_elektromos_kerekparokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270cdb8a-c53d-4a75-8f39-841271cf5668","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_allami_tamogatas_palyazat_elektromos_kerekparokra","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:37","title":"Állami segítséggel lehet elektromos kerékpárt vásárolni októbertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c428cb5a-96c1-4c06-8f72-b53dce52b139","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak, hogy akár a kertben elásva lebomlik a pulóver, de a lehető legkevesebb energiát használták fel az elkészítéséhez. ","shortLead":"Nemcsak, hogy akár a kertben elásva lebomlik a pulóver, de a lehető legkevesebb energiát használták fel...","id":"20200918_Par_het_alatt_lebomlo_pulovert_tervezett_egy_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c428cb5a-96c1-4c06-8f72-b53dce52b139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1061d9f-ac19-4431-b79c-abaec8dc8c50","keywords":null,"link":"/zhvg/20200918_Par_het_alatt_lebomlo_pulovert_tervezett_egy_ceg","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:54","title":"Pár hét alatt lebomló pulóvert tervezett egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dbcf70-68c1-42c5-a47e-387094fd3e87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkán előforduló jelenetet rögzített egy autópályakamera.","shortLead":"Ritkán előforduló jelenetet rögzített egy autópályakamera.","id":"20200921_Jol_vizsgazott_a_soderagy_es_a_kamionos_is_menekulo_uton__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85dbcf70-68c1-42c5-a47e-387094fd3e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a62fca-1890-4742-bc06-44b3ac771d8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Jol_vizsgazott_a_soderagy_es_a_kamionos_is_menekulo_uton__video","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:20","title":"Ijesztő helyzetben vizsgázott jól két kamionos és a sóderágy – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor hosszú véleménycikkben tartott eligazítást, mintavételi pontokon lehet majd teszteltetni, újabb hatalmas tüntetések Belaruszban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Orbán Viktor hosszú véleménycikkben tartott eligazítást, mintavételi pontokon lehet majd teszteltetni, újabb hatalmas...","id":"20200921_Radar360_Indul_a_parlamenti_osz_ismet_polgarmester_lett_a_vadaszhazas_fideszes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6b1c5b-4674-483f-960a-898e56b51140","keywords":null,"link":"/360/20200921_Radar360_Indul_a_parlamenti_osz_ismet_polgarmester_lett_a_vadaszhazas_fideszes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:00","title":"Radar360: Indul a parlamenti ősz, ismét polgármester lett a vadászházas fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azután kapott új állást, hogy Mészáros és Tiborcz is kiszállt a korábbi állomáshelyének számító ingatlankezelőből. ","shortLead":"Azután kapott új állást, hogy Mészáros és Tiborcz is kiszállt a korábbi állomáshelyének számító ingatlankezelőből. ","id":"202038_balatontourist_camping_a_part_arnyekaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0228ee7a-ad55-470c-aabb-dd6a87d53ab3","keywords":null,"link":"/360/202038_balatontourist_camping_a_part_arnyekaban","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:00","title":"A Balatonon találtak helyet Mészáros egyik menedzserének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő levélben küldött ricint, egy kis mennyiségben is halálos mérget a Fehér Házba.","shortLead":"A nő levélben küldött ricint, egy kis mennyiségben is halálos mérget a Fehér Házba.","id":"20200921_donald_trump_ricin_mereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b16d6f2-84bb-48a5-b1d5-02072fa7c4f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_donald_trump_ricin_mereg","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:16","title":"Elfogták az embert, aki mérget küldhetett Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e6936f-3490-4b40-ac88-3ca6ff04e228","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint tavasszal beváltak az akciócsoportok, ezért újra segítségül hívja őket.","shortLead":"A kormányfő szerint tavasszal beváltak az akciócsoportok, ezért újra segítségül hívja őket.","id":"20200921_orban_viktor_koronavirus_akciocsoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e6936f-3490-4b40-ac88-3ca6ff04e228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20146e86-1356-4a4f-9264-e944355f5eb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_orban_viktor_koronavirus_akciocsoport","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:06","title":"Orbán: Visszatérnek az akciócsoportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz betartatni bármilyen halászatra vonatkozó szabályt. Emiatt számtalan veszélyeztetett faj is a tányérokra kerül. ","shortLead":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz...","id":"20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f1d928-f7b1-4c07-93ae-21ca418ca55d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:48","title":"Egyes tudósok szerint medúzát kellene halak és tenger gyümölcsei helyett ennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]