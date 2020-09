Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többször is jogszabályt sértett a rádió, ezért nem kaphatja meg pályázat nélkül a most lejáró frekvenciáját - közölte a Médiahatóság. A Klubrádiónak más a véleménye.","shortLead":"Többször is jogszabályt sértett a rádió, ezért nem kaphatja meg pályázat nélkül a most lejáró frekvenciáját - közölte...","id":"20200920_klubradio_frekvenciapalyazat_mediahatosag_mediatanacs_nmhh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717e06fa-656c-442f-b53e-b652c936fc9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_klubradio_frekvenciapalyazat_mediahatosag_mediatanacs_nmhh","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:07","title":"A Médiahatóság szerint nem mérlegelhettek a Klubrádió ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban megnyíltak a szavazóhelyiségek a helyhatósági választásokon és a kisebb parlamentről döntő népszavazáson.","shortLead":"Olaszországban megnyíltak a szavazóhelyiségek a helyhatósági választásokon és a kisebb parlamentről döntő népszavazáson.","id":"20200920_olaszorszag_valasztas_nepszavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82ec17-ce54-4ac9-b23f-5e151610671c","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_olaszorszag_valasztas_nepszavazas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:17","title":"Elkezdődött a népszavazás Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c87c2b1-7bc6-455d-ad56-011adf32576e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A torrentezők körében szervez gyűjtést a világ legismertebb torrentoldala, a Pirate Bay mögött álló csapat a filmet, ami a torrentezésről, a sötét webről, illetve az ezek mögött meghúzódó emberekről szólna.","shortLead":"A torrentezők körében szervez gyűjtést a világ legismertebb torrentoldala, a Pirate Bay mögött álló csapat a filmet...","id":"20200921_piratebay_torrent_film_the_torrent_man","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c87c2b1-7bc6-455d-ad56-011adf32576e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e644fc-49b3-4ec1-a5f2-be2c8e86f67f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_piratebay_torrent_film_the_torrent_man","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:03","title":"Különleges film kerülhet fel a torrentre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét megválasztották a kormánypárt támogatással induló Mondok Józsefet, aki ellen még folyik a bűnvádi eljárás. Izsákon azért kellett időközi választást tartani, mert júniusban lemondott az ősszel megválasztott ellenzéki polgármester.","shortLead":"Ismét megválasztották a kormánypárt támogatással induló Mondok Józsefet, aki ellen még folyik a bűnvádi eljárás...","id":"20200920_Ujra_Mondok_Jozsef_lett_Izsak_polgarmestere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4605a84d-4910-4ab4-93cc-8a7330c3712d","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Ujra_Mondok_Jozsef_lett_Izsak_polgarmestere","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:20","title":"Újra Mondok József lett Izsák polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200920_koronavirus_halalesetek_venusz_foszfin_nasa_gronland_apple_ujdonsagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1b2f8f-03c3-40bc-9de5-756137116b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_koronavirus_halalesetek_venusz_foszfin_nasa_gronland_apple_ujdonsagok","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:03","title":"Ez történt: A pécsi professzor elmondta, mire számíthatunk a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Biciklivel, szalagokkal és a charta példányaival tüntettek az egyetem kuratóriuma ellen.","shortLead":"Biciklivel, szalagokkal és a charta példányaival tüntettek az egyetem kuratóriuma ellen.","id":"20200920_szfe_charta_tuntetes_biciklivel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4315ea-f215-4cf6-a539-5f13e0b6b065","keywords":null,"link":"/kultura/20200920_szfe_charta_tuntetes_biciklivel","timestamp":"2020. szeptember. 20. 18:05","title":"155 példányban vitték el követeléseiket a Parlamenthez az SZFE hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint 113 ezren fertőződtek meg koronavírussal Romániában, és eddig 4458-an haltak meg.","shortLead":"Már több mint 113 ezren fertőződtek meg koronavírussal Romániában, és eddig 4458-an haltak meg.","id":"20200921_romania_fertozes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9562a81-5687-45c8-b4a8-ef89044c576b","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_romania_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:29","title":"Romániában hirtelen csökkent a napi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f0d5d1-4de9-44fb-9e18-5afff4b8e10c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A másfél méteres boa már szinte teljesen kihűlt, amikor az állatmentők begyűjtötték.","shortLead":"A másfél méteres boa már szinte teljesen kihűlt, amikor az állatmentők begyűjtötték.","id":"20200921_boa_dunaharaszti_allatmentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04f0d5d1-4de9-44fb-9e18-5afff4b8e10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bae77ec-4e94-49f2-9258-c627077ece62","keywords":null,"link":"/elet/20200921_boa_dunaharaszti_allatmentes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:35","title":"Óriáskígyót találtak az út menti árokban Dunaharasztiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]