A benzin és a gázolaj is drágul szerdán

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c428cb5a-96c1-4c06-8f72-b53dce52b139","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak, hogy akár a kertben elásva lebomlik a pulóver, de a lehető legkevesebb energiát használták fel az elkészítéséhez. ","shortLead":"Nemcsak, hogy akár a kertben elásva lebomlik a pulóver, de a lehető legkevesebb energiát használták fel...","id":"20200918_Par_het_alatt_lebomlo_pulovert_tervezett_egy_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c428cb5a-96c1-4c06-8f72-b53dce52b139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1061d9f-ac19-4431-b79c-abaec8dc8c50","keywords":null,"link":"/zhvg/20200918_Par_het_alatt_lebomlo_pulovert_tervezett_egy_ceg","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:54","title":"Pár hét alatt lebomló pulóvert tervezett egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7648538-6398-4167-80cb-cb5017b9ddab","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fehéroroszországban folytatódnak az augusztus 9-ei elnökválasztás miatti tömegtüntetések, vasárnap is több tízezren vonultak fel Minszkben és más városokban, hogy követeljék Aljakszandr Lukasenka államfő távozását. Szombaton is volt tüntetés, akkor a tiltakozó asszonyok közül több százat őrizetbe vettek, elvittek egy 73 dédnagymamát, Nyina Bahinszkaját is.","shortLead":"Fehéroroszországban folytatódnak az augusztus 9-ei elnökválasztás miatti tömegtüntetések, vasárnap is több tízezren...","id":"20200920_Ujabb_oriastuntetes_keszul_Feheroroszorszagban_Lukasenka_fia_mar_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7648538-6398-4167-80cb-cb5017b9ddab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca00095e-7bbf-457f-a3f6-560764163335","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Ujabb_oriastuntetes_keszul_Feheroroszorszagban_Lukasenka_fia_mar_Moszkvaban","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:10","title":"Újabb óriástüntetést tartottak Fehéroroszországban, Lukasenka fia már Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","id":"20200920_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1868d4-c42e-45ec-b178-68a835af5d23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. szeptember. 20. 17:26","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4bd29-a0ca-4f2d-a8f5-dd99c8aafd6e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Most hétvégén az utasszállító járatok tavalyi forgalmának alig 3-5 százaléka száll fel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről. A Budapest Airport Zrt. télen is alacsony forgalomra számít.","shortLead":"Most hétvégén az utasszállító járatok tavalyi forgalmának alig 3-5 százaléka száll fel a Budapest Liszt Ferenc...","id":"20200920_legiforgalom_koronavirus_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasforgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4bd29-a0ca-4f2d-a8f5-dd99c8aafd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d94e2f-8e39-4579-8576-97ff1ddff997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_legiforgalom_koronavirus_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasforgalom","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:58","title":"Kevesebb mint tizedére esett az utasforgalom Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93d9b03-f6e0-4c89-9dd7-d150e18f43a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ősi alkoholt találtak a kutatók egy kétezer éves kínai bronzedényben, amelyre egy Honan tartományban végzett ásatáson bukkantak a régészek májusban.","shortLead":"Ősi alkoholt találtak a kutatók egy kétezer éves kínai bronzedényben, amelyre egy Honan tartományban végzett ásatáson...","id":"20200921_kina_honan_tartomany_alkohol_bronzedeny_han_dinasztia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93d9b03-f6e0-4c89-9dd7-d150e18f43a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6867521-55d6-4f73-96ff-669ee7784164","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_kina_honan_tartomany_alkohol_bronzedeny_han_dinasztia","timestamp":"2020. szeptember. 21. 05:03","title":"2200 éves alkoholt találtak, van belőle 3 liter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KKM levele a Telexhez is eljutott.","shortLead":"A KKM levele a Telexhez is eljutott.","id":"20200920_KKM_Kulugyminiszterium_lista_ujsagirok_szakmai_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0073eb57-dc05-4c1d-969f-a1b6b59a56f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_KKM_Kulugyminiszterium_lista_ujsagirok_szakmai_ut","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:26","title":"Listázták a Külügyminisztériumban a magyar újságírók külföldi szakmai útjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét megválasztották a kormánypárt támogatással induló Mondok Józsefet, aki ellen még folyik a bűnvádi eljárás. Izsákon azért kellett időközi választást tartani, mert júniusban lemondott az ősszel megválasztott ellenzéki polgármester.","shortLead":"Ismét megválasztották a kormánypárt támogatással induló Mondok Józsefet, aki ellen még folyik a bűnvádi eljárás...","id":"20200920_Ujra_Mondok_Jozsef_lett_Izsak_polgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4605a84d-4910-4ab4-93cc-8a7330c3712d","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Ujra_Mondok_Jozsef_lett_Izsak_polgarmestere","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:20","title":"Újra Mondok József lett Izsák polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem vezetősége és polgársága négy keresetet nyújtott be a bírósághoz. ","shortLead":"Az egyetem vezetősége és polgársága négy keresetet nyújtott be a bírósághoz. ","id":"20200920_SZFE_mukodesi_szabalyzat_jogszabaly_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701a9ce3-e1a8-4388-b3e9-2e7be8f0b677","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_SZFE_mukodesi_szabalyzat_jogszabaly_eljaras","timestamp":"2020. szeptember. 20. 15:42","title":"SZFE: Vidnyánszkyék jogszabályba ütközően írták át az egyetem működési szabályzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]