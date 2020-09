Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tony Abbott március 21-én utazott Sydney-ből Tokióba, az úthoz kapott beszállókártyáját pedig lefotózta és kitette az Instagramra. Azóta kiderült: nem kellett volna.","shortLead":"Tony Abbott március 21-én utazott Sydney-ből Tokióba, az úthoz kapott beszállókártyáját pedig lefotózta és kitette...","id":"20200921_tony_abbott_beszallokartya_instagram_adatbiztonsag_hacker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7f2d75-4bd6-4783-88a8-f23744a4810e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_tony_abbott_beszallokartya_instagram_adatbiztonsag_hacker","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:03","title":"Kitett egy fotót Instagramra, 45 perc múlva már el is lopták a volt ausztrál miniszterelnök adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legkiszolgáltatottabbnak hosszabbítják meg, mert tavasszal is főleg ők vették igénybe – közölte a jegybank illetékese.","shortLead":"A legkiszolgáltatottabbnak hosszabbítják meg, mert tavasszal is főleg ők vették igénybe – közölte a jegybank illetékese.","id":"20200921_mnb_torlesztesi_moratorium_hitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83309d25-beb4-4f9e-95b6-b5c50378250e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_mnb_torlesztesi_moratorium_hitel","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:18","title":"Az MNB szerint 160-240 ezer családon segít a meghosszabbított hitelmoratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4bd29-a0ca-4f2d-a8f5-dd99c8aafd6e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Most hétvégén az utasszállító járatok tavalyi forgalmának alig 3-5 százaléka száll fel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről. A Budapest Airport Zrt. télen is alacsony forgalomra számít.","shortLead":"Most hétvégén az utasszállító járatok tavalyi forgalmának alig 3-5 százaléka száll fel a Budapest Liszt Ferenc...","id":"20200920_legiforgalom_koronavirus_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasforgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4bd29-a0ca-4f2d-a8f5-dd99c8aafd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d94e2f-8e39-4579-8576-97ff1ddff997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_legiforgalom_koronavirus_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasforgalom","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:58","title":"Kevesebb mint tizedére esett az utasforgalom Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0141c0-6270-4620-8c49-243c02b91e93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek között erről is ír majd a Magyar Nemzet hasábjain. ","shortLead":"Többek között erről is ír majd a Magyar Nemzet hasábjain. ","id":"20200920_Orban_Viktor_Magyar_Nemzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db0141c0-6270-4620-8c49-243c02b91e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc7c5fa-31f9-4949-aa8e-df25950f08e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Orban_Viktor_Magyar_Nemzet","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:26","title":"Orbán Viktor szerint a magyar ellenzék olyan, mint a kolbász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4f8418-7d77-45c0-87cf-15e9d09f6931","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Minőségi anyagokkal, letisztult dizájnnal és új funkciókkal érkezett meg a kínai gyártó hosszú üzemidejű órája, melyre a zárt rendszer miatt továbbra sem tölthetők le új alkalmazások. ","shortLead":"Minőségi anyagokkal, letisztult dizájnnal és új funkciókkal érkezett meg a kínai gyártó hosszú üzemidejű órája, melyre...","id":"20200920_huawei_watch_gt_2_pro_okosora_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef4f8418-7d77-45c0-87cf-15e9d09f6931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc05e03-6460-4a13-a2f7-5dd6251b3ad1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_huawei_watch_gt_2_pro_okosora_teszt_velemeny","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:00","title":"Mit tud a Huawei legjobb órája? Teszten a Watch GT 2 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7648538-6398-4167-80cb-cb5017b9ddab","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fehéroroszországban folytatódnak az augusztus 9-ei elnökválasztás miatti tömegtüntetések, vasárnap is több tízezren vonultak fel Minszkben és más városokban, hogy követeljék Aljakszandr Lukasenka államfő távozását. Szombaton is volt tüntetés, akkor a tiltakozó asszonyok közül több százat őrizetbe vettek, elvittek egy 73 dédnagymamát, Nyina Bahinszkaját is.","shortLead":"Fehéroroszországban folytatódnak az augusztus 9-ei elnökválasztás miatti tömegtüntetések, vasárnap is több tízezren...","id":"20200920_Ujabb_oriastuntetes_keszul_Feheroroszorszagban_Lukasenka_fia_mar_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7648538-6398-4167-80cb-cb5017b9ddab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca00095e-7bbf-457f-a3f6-560764163335","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Ujabb_oriastuntetes_keszul_Feheroroszorszagban_Lukasenka_fia_mar_Moszkvaban","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:10","title":"Újabb óriástüntetést tartottak Fehéroroszországban, Lukasenka fia már Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7c244b-3ae2-45fe-8835-e654fa779324","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vagyoni egyenlőtlenségek ellen is tiltakozó új lemezéről faggatta az Index a zenészt,akinél rákérdeztek a milliárdos állami támogatásokra is.","shortLead":"A vagyoni egyenlőtlenségek ellen is tiltakozó új lemezéről faggatta az Index a zenészt,akinél rákérdeztek a milliárdos...","id":"20200920_leslie_mandoki_milliardos_tamogatasok_penz_zenesz_uj_lemez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d7c244b-3ae2-45fe-8835-e654fa779324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7424aec6-127f-4e12-b738-1edebbb68fb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_leslie_mandoki_milliardos_tamogatasok_penz_zenesz_uj_lemez","timestamp":"2020. szeptember. 20. 13:56","title":"Nem érdekel a pénz - mondta Leslie Mandoki a neki jutott állami milliárdokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff9e70a-5fe1-4f6b-b5e9-8840aa85c293","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton derült ki, vasárnap már fertőtlenítették az épületet. 13 másik gyermek és 4 dolgozó lehet még érintett.","shortLead":"Szombaton derült ki, vasárnap már fertőtlenítették az épületet. 13 másik gyermek és 4 dolgozó lehet még érintett.","id":"20200920_koronavirus_ovoda_obuda_fertotlenites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cff9e70a-5fe1-4f6b-b5e9-8840aa85c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e141c727-39a0-4e6e-89d4-06ceef34d6a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_koronavirus_ovoda_obuda_fertotlenites","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:29","title":"Koronavírusos lett egy óbudai óvodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]