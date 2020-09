Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f542c77c-4864-4359-9993-55980338379e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Utoljára 1944-ben maradt el a stockholmi ünnepség.","shortLead":"Utoljára 1944-ben maradt el a stockholmi ünnepség.","id":"20200922_Nobel_dijatado_unnepseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f542c77c-4864-4359-9993-55980338379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6acd427-ba63-453d-8328-e2a2573a3895","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_Nobel_dijatado_unnepseg","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:41","title":"Nem lesz idén Nobel-díjátadó ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy javaslat szerint a büntetőintézkedéseket csak a tagállamok többségének a szavazatával lehetne megvétózni.","shortLead":"Egy javaslat szerint a büntetőintézkedéseket csak a tagállamok többségének a szavazatával lehetne megvétózni.","id":"20200921_Nepszava_Megis_jogallami_feltetelekhez_kotne_az_EU_a_penzugyi_transzfereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e99103-aea5-453c-911c-36a2df704b5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_Nepszava_Megis_jogallami_feltetelekhez_kotne_az_EU_a_penzugyi_transzfereket","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:11","title":"Népszava: Mégis jogállami feltételekhez kötné az EU a pénzügyi transzfereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2553090-ee27-4d7b-be7d-5c2560a82d90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 13 tonna húskészítményt foglalt le a hatóság egy Csongrád-Csanád megyei üzemben.\r

","shortLead":"Közel 13 tonna húskészítményt foglalt le a hatóság egy Csongrád-Csanád megyei üzemben.\r

","id":"20200922_nebih_ellenorzes_husuzem_lefoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2553090-ee27-4d7b-be7d-5c2560a82d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05db0727-3ff9-4be3-b2d0-3c195edb7ad0","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_nebih_ellenorzes_husuzem_lefoglalas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:05","title":"Elmegy a kedve a húsevéstől, ha meglátja a Nébih legutóbbi fogását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80a2921-20b5-49a1-a3d5-43e04965900f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a koronavírus igen veszélyes az emberre, ám egy friss hazai kutatás során az is kiderült, a korábban gondoltnál sokkal rugalmasabb és ellenállóbb lehet a vírus. Mindez közrejátszhat szokatlanul nagy fertőzőképességében is.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a koronavírus igen veszélyes az emberre, ám egy friss hazai kutatás során az is...","id":"20200921_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b80a2921-20b5-49a1-a3d5-43e04965900f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9d3656-9d15-4453-9155-319bfbc4f0a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:03","title":"Magyar kutatók: Megvan, miért lehet ennyire fertőző a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11d7c78-5e42-4ff5-a057-381cc8e2b6b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több fiatalkorú lányt vettek rá prostitúcióra, a pénzt elvették tőlük. ","shortLead":"Több fiatalkorú lányt vettek rá prostitúcióra, a pénzt elvették tőlük. ","id":"20200922_Vadat_emeltek_az_intezetbol_szokott_lanyokat_futtato_par_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a11d7c78-5e42-4ff5-a057-381cc8e2b6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd19a8-0054-4f88-91df-931efdd82e12","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Vadat_emeltek_az_intezetbol_szokott_lanyokat_futtato_par_ellen","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:17","title":"Intézetből szökött lányokat futtatak, vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lejjebb csavarja a YouTube a moderáló algoritmusa érzékenységét, hogy újra az embernek adja át a döntést. A miértet egyelőre nem indokolták meg, de sejteni lehet.","shortLead":"Lejjebb csavarja a YouTube a moderáló algoritmusa érzékenységét, hogy újra az embernek adja át a döntést. A miértet...","id":"20200921_youtube_moderator_moderalas_algoritmus_videok_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68f0e47-b894-4bb9-8511-cf7a2625b4ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_youtube_moderator_moderalas_algoritmus_videok_torlese","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:03","title":"Újra munkába áll a YouTube moderátorserege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727e9dd3-d577-467a-925a-25fe1244ad38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A régiók többségét viszont a jobbközép vezeti.","shortLead":"A régiók többségét viszont a jobbközép vezeti.","id":"20200922_Olaszorszagban_marad_a_baloldali_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=727e9dd3-d577-467a-925a-25fe1244ad38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b4f7c4-bd37-4030-a731-73bd8d4955ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_Olaszorszagban_marad_a_baloldali_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 05:17","title":"Olaszországban marad a baloldali kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17420eca-7d8a-42bd-bc20-54df48f079ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan mindent megtudunk majd a Sandero, Stepway és Logan trió harmadik generációjáról.","shortLead":"Hamarosan mindent megtudunk majd a Sandero, Stepway és Logan trió harmadik generációjáról.","id":"20200921_Ilyen_lesz_az_uj_Daciak_belso_tere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17420eca-7d8a-42bd-bc20-54df48f079ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcfa744-0453-4fac-bcf3-17c69b0a3442","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Ilyen_lesz_az_uj_Daciak_belso_tere","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:13","title":"Ilyen lesz az új Daciák belső tere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]