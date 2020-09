Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2553090-ee27-4d7b-be7d-5c2560a82d90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 13 tonna húskészítményt foglalt le a hatóság egy Csongrád-Csanád megyei üzemben.\r

","shortLead":"Közel 13 tonna húskészítményt foglalt le a hatóság egy Csongrád-Csanád megyei üzemben.\r

","id":"20200922_nebih_ellenorzes_husuzem_lefoglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2553090-ee27-4d7b-be7d-5c2560a82d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05db0727-3ff9-4be3-b2d0-3c195edb7ad0","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_nebih_ellenorzes_husuzem_lefoglalas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:05","title":"Elmegy a kedve a húsevéstől, ha meglátja a Nébih legutóbbi fogását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b14b690-35a1-4fe2-8d00-7be90a8b2344","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Csapdahelyzetbe kerültek a budapesti szórakozóhelyek: bár a tulajdonosok és üzemeltetők is tudják, hogy az este 11 órás zárás előírásával nem az volt a kormány célja, hogy a bulikat előbbre hozzák, ők úgy érzik, más lehetőségük nincs a megmaradásra. Van, ahol a nagy belső térben bíznak, máshol inkább a szerencsében. Körbenéztünk a bulinegyedben.","shortLead":"Csapdahelyzetbe kerültek a budapesti szórakozóhelyek: bár a tulajdonosok és üzemeltetők is tudják, hogy az este 11 órás...","id":"20200923_budapest_klub_koronavirus_zarora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b14b690-35a1-4fe2-8d00-7be90a8b2344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc27eee-fd8b-4266-8821-28b4686ff216","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_budapest_klub_koronavirus_zarora","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:30","title":"\"Nem akkora baj, ha nem másnaposan megyek dolgozni\" – vannak még maszkban bulizók Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint nem kell fenyegetésnek értelmezni a szavait.","shortLead":"Az államtitkár szerint nem kell fenyegetésnek értelmezni a szavait.","id":"20200922_menczer_tamas_szijjarto_peter_kulugyminiszterium_ujsagiro_listazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aabd2f5-b9e8-48c0-9ca6-ce761458f673","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_menczer_tamas_szijjarto_peter_kulugyminiszterium_ujsagiro_listazas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:27","title":"Menczer: Úgy tűnik, a külügyminiszter még nem rúgott ki elég embert, még mindig szivárognak a dokumentumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mehetett volna Törökországba vagy Lengyelországba is az első osztályba, de ő inkább a magyar NB II.-t választotta.","shortLead":"Mehetett volna Törökországba vagy Lengyelországba is az első osztályba, de ő inkább a magyar NB II.-t választotta.","id":"20200922_dzsudzsak_debrecen_atigazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38bbdc-b447-4123-850b-4b665151acc0","keywords":null,"link":"/sport/20200922_dzsudzsak_debrecen_atigazolas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:05","title":"Dzsudzsák Debrecenben: Sokkhatás számomra, hogy itt vagyok, és véget ért a külföldi pályafutásom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg az Egyesült Államok a koronavírus-járvány miatt bejelentett gazdaságélénkítő csomagjának 1,3 százalékát költi zöld megújulásra, az Európai Unió költségvetésének 39 százaléka a környezetbarát intézkedéseket támogatja. ","shortLead":"Míg az Egyesült Államok a koronavírus-járvány miatt bejelentett gazdaságélénkítő csomagjának 1,3 százalékát költi zöld...","id":"20200923_Nehany_orszag_teljesiti_csak_fel_a_zold_megujulasra_vonatkozo_igereteit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84ef979-e854-43a1-8cc9-99c9da57dbb9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200923_Nehany_orszag_teljesiti_csak_fel_a_zold_megujulasra_vonatkozo_igereteit","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:05","title":"Néhány ország teljesíti csak fel a „zöld megújulásra” vonatkozó ígéreteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b048ba-b772-4798-9fca-7ca9f6f97986","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A műanyagoknál kevésbé félnek tőle, pedig a világ fuldoklik a betonban és a cementgyártás során keletkező szén-dioxidban. Számos reformtechnológiát fejlesztenek, ám az ipar csak vonakodva veszi át őket.","shortLead":"A műanyagoknál kevésbé félnek tőle, pedig a világ fuldoklik a betonban és a cementgyártás során keletkező...","id":"202038__mergezo_cement__csabito_szilardsag__biobeton__a_szurke_arnyalatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4b048ba-b772-4798-9fca-7ca9f6f97986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987f5628-a4b2-4329-81ac-3e0e8949d494","keywords":null,"link":"/360/202038__mergezo_cement__csabito_szilardsag__biobeton__a_szurke_arnyalatai","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:00","title":"Foglalkoznunk kell a betonnal – rosszabb, mint a műanyag vagy az autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten esett be a 360-as euróárfolyam fölé a forint, azóta pedig nem tud kiszabadulni onnan.","shortLead":"Múlt héten esett be a 360-as euróárfolyam fölé a forint, azóta pedig nem tud kiszabadulni onnan.","id":"20200922_360_felett_ragadt_a_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323bdbae-33e0-4ad9-8070-416ae64f132e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_360_felett_ragadt_a_forint","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:02","title":"363 felett ragadt a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64b7ead-1f4c-4eb5-abee-cc8241bf15cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal párok akár a város sportcsarnokaiban is megünnepelhetik a házasságkötést.","shortLead":"A fiatal párok akár a város sportcsarnokaiban is megünnepelhetik a házasságkötést.","id":"20200923_Hodmezovasarhely_11_utan_lakodalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d64b7ead-1f4c-4eb5-abee-cc8241bf15cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86ea1fd-ac7b-4895-816a-6aadd1ed3d61","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Hodmezovasarhely_11_utan_lakodalom","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:58","title":"Hódmezővásárhely megoldotta, hogy még este 11 után is lehessen lagzit tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]