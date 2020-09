Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9cc77d5-ed3c-4d0f-a028-167efb18e35a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi csapata október 11-én lép pályára Belgrádban.","shortLead":"Marco Rossi csapata október 11-én lép pályára Belgrádban.","id":"20200924_Nemzetek_Ligaja_Real_Madrid_Inter_Fehervar_magyar_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9cc77d5-ed3c-4d0f-a028-167efb18e35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347cb3e6-708f-4f10-9232-6f0edf91652a","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Nemzetek_Ligaja_Real_Madrid_Inter_Fehervar_magyar_valogatott","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:52","title":"Nemzetek Ligája: A Real Madrid és az Inter sztárja mellett a Fehérvár kapusa is készülhet Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisteherautó is részese volt a balesetnek.

","shortLead":"Egy kisteherautó is részese volt a balesetnek.

","id":"20200925_m70_autopalya_kamion_kisteherauto_rendorseg_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5006c2-e7bb-4b39-8044-8d8a12c2cba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_m70_autopalya_kamion_kisteherauto_rendorseg_tuzoltok","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:10","title":"Öt kamion csattant össze az M70-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7581a0c-9bfe-4ecf-8335-c5abb9886626","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A magyar közösség szereplésére a romániai önkormányzati választáson hatással lesznek a belső konfliktusok, a pártjaik közti rivalizálás, az RMDSZ-t ért korrupciós vádak, a szervezet elöregedése és az akut jelölthiány, valamint a vegyes etnikumú pártok erősödése.","shortLead":"A magyar közösség szereplésére a romániai önkormányzati választáson hatással lesznek a belső konfliktusok, a pártjaik...","id":"202039__romania__onkormanyzati_valasztas__nerpolgarmesterek__magyarok_megmeretese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7581a0c-9bfe-4ecf-8335-c5abb9886626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b184044-7088-475e-a142-54c08ce1ffe7","keywords":null,"link":"/360/202039__romania__onkormanyzati_valasztas__nerpolgarmesterek__magyarok_megmeretese","timestamp":"2020. szeptember. 25. 06:30","title":"Történelmi esély veszhet el Romániában az egymással és magukkal hadakozó magyar pártok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93978bca-1942-4ced-b402-424f80e1a0d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan szeptember végén kerül sor egy Microsoft-eseményre, amelyen akár két új eszközt is bemutathat a redmondi cég.","shortLead":"Várhatóan szeptember végén kerül sor egy Microsoft-eseményre, amelyen akár két új eszközt is bemutathat a redmondi cég.","id":"20200924_microsoft_surface_esemeny_szeptember30_ket_uj_eszkoz_laptop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93978bca-1942-4ced-b402-424f80e1a0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4daf6300-4766-49c9-a27d-e400b641df67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_microsoft_surface_esemeny_szeptember30_ket_uj_eszkoz_laptop","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:03","title":"Kisebb, olcsóbb laptoppal jöhet ki a Microsoft jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b85c4d6-fab1-4676-8396-f1a677c8e033","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nick Mason, a Pink Floyd dobosának új lemeze a legendás zenekar kevésbé ismert számait dolgozta fel.","shortLead":"Nick Mason, a Pink Floyd dobosának új lemeze a legendás zenekar kevésbé ismert számait dolgozta fel.","id":"202039_cd__pink_floydkezdet_ujratoltve_nick_masons_saucerful_of_secrets_live_at_the_roundhouse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b85c4d6-fab1-4676-8396-f1a677c8e033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af17c3c-cfd1-45a5-a6e0-4b88fa7863ff","keywords":null,"link":"/360/202039_cd__pink_floydkezdet_ujratoltve_nick_masons_saucerful_of_secrets_live_at_the_roundhouse","timestamp":"2020. szeptember. 26. 12:15","title":"Ezeket a dalokat nem verte nagy dobra a Pink Floyd, de most itt vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0b14e2-f353-481e-a176-c541271ba7a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rendezvény, amelynek középpontjában az egészségtudatos étkezés és a környezetvédelem áll. A hétvégén 8. alkalommal kerül sor a Csak a Mentes Fesztiválra. ","shortLead":"Egy rendezvény, amelynek középpontjában az egészségtudatos étkezés és a környezetvédelem áll. A hétvégén 8. alkalommal...","id":"20200925_Mentesen_felelosseggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e0b14e2-f353-481e-a176-c541271ba7a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d4f216-0b83-418a-ad84-be936f3ace08","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Mentesen_felelosseggel","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:18","title":"Mentesen, felelősséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358f83dd-1a96-46e7-b257-86b161df260a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fairphone márkájú telefonok környezettudatosságukról ismertek, amibe beletartozik a lehető legnagyobb fokú modularitás is. Így a felhasználó könnyen válthat egy újabb modellre.","shortLead":"A Fairphone márkájú telefonok környezettudatosságukról ismertek, amibe beletartozik a lehető legnagyobb fokú...","id":"20200925_fairphone_3_specifikacio_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358f83dd-1a96-46e7-b257-86b161df260a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d3fd4a-a5c5-4eb1-ba2d-233a603c2d5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_fairphone_3_specifikacio_kamera","timestamp":"2020. szeptember. 25. 20:03","title":"Jobb kamerát szeretne a telefonjába? Egyszerű: csak vegye ki és cserélje újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus hazaárulásnak nevezte, hogy felmentették Kovács Bélát a kémkedés vádja alól. ","shortLead":"A fideszes politikus hazaárulásnak nevezte, hogy felmentették Kovács Bélát a kémkedés vádja alól. ","id":"20200925_Deutsch_Tamas_Orszagos_Biroi_Hivatal_kemkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c943f4aa-7208-42be-8c98-27fbab73ce47","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Deutsch_Tamas_Orszagos_Biroi_Hivatal_kemkedes","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:13","title":"Az OBH elnöke kikérte magának, hogy Deutsch Tamás lehazaárulózta a bíróságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]