[{"available":true,"c_guid":"ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint elég lenne, ha a férfi pénzbüntetést kapna és egy időre eltiltanák a sporteseményektől.","shortLead":"Az ügyészség szerint elég lenne, ha a férfi pénzbüntetést kapna és egy időre eltiltanák a sporteseményektől.","id":"20200925_szuperkupa_birosag_palya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d12fd77-1606-4a6c-a75f-afad14b3fc56","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_szuperkupa_birosag_palya","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:19","title":"Szuperkupa: részegen akart bemászni a pályára egy brit férfi, bíróság elé állították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Orosz, kínai és vietnami hackerek próbáltak túlterheléses támadást intézni a hazai pénzügyi intézetek ellen, de Magyar Telekom hálózatát is megpróbálták leterhelni.","shortLead":"Orosz, kínai és vietnami hackerek próbáltak túlterheléses támadást intézni a hazai pénzügyi intézetek ellen, de Magyar...","id":"20200925_szuperkupa_donto_hackertamadas_magyar_telekom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d374285-3c6d-43f8-b812-456047d60a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_szuperkupa_donto_hackertamadas_magyar_telekom","timestamp":"2020. szeptember. 25. 21:23","title":"Telekom: Példátlan mértékű hackertámadás érte Magyarországot a Szuperkupa-döntő idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f02ac0-ed73-4f89-bad2-0af29c2efc3e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A spoletói székesegyházban a tolvajok átugrottak egy rácsot és elvittek egy ereklytartót, amelyben II. János Pál pápa vércseppjeit őrizték.","shortLead":"A spoletói székesegyházban a tolvajok átugrottak egy rácsot és elvittek egy ereklytartót, amelyben II. János Pál pápa...","id":"20200924_ereklyetarto_II_Janos_Pal_papa_ver_lopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f02ac0-ed73-4f89-bad2-0af29c2efc3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93115bb0-b35e-4084-ab83-f5709cfeea5d","keywords":null,"link":"/elet/20200924_ereklyetarto_II_Janos_Pal_papa_ver_lopas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:04","title":"Elloptak egy ereklyetartót, benne II. János Pál pápa vérével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377f2516-645d-40a2-9deb-46d8b4d3b496","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nagy becsben tartott gyűjtő számára alkották meg.","shortLead":"Egy nagy becsben tartott gyűjtő számára alkották meg.","id":"20200925_Egyedulallo_a_Ferrari_Omologata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=377f2516-645d-40a2-9deb-46d8b4d3b496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fbb9b7-128c-468b-bb5c-cc38c52b7481","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_Egyedulallo_a_Ferrari_Omologata","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:23","title":"Két év alatt készült el az egyedi Ferrari Omologata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b076f39-c96e-47bf-878a-540a3ba7d545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapaszkodót keresett az antiszemitizmusban, de már elmúlt.","shortLead":"Kapaszkodót keresett az antiszemitizmusban, de már elmúlt.","id":"20200925_Biro_Laszlo_elnezest_kert_a_zsidoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b076f39-c96e-47bf-878a-540a3ba7d545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c9b6d3-8539-4732-aa3b-438aed08b96f","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Biro_Laszlo_elnezest_kert_a_zsidoktol","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:53","title":"Bíró László elnézést kért a zsidóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3647010f-5152-429c-b53f-cfb0865527bb","c_author":"Fekő Ádám","category":"kultura","description":"Fehéroroszország egyik legnépszerűbb fiatal írója, Szasa Filipenko hetek óta aktívan tüntet a szabadságért Minszkben. A műveiben általában a posztszovjet világot elemző író eddig is hangos kritikusa volt Aljakszandr Lukasenka rendszerének. Beszéltünk vele arról, mennyire durva diktatúra valójában a belarusz elnöké, és milyen sors vár ott egy hozzá hasonló értelmiségire. Interjú.","shortLead":"Fehéroroszország egyik legnépszerűbb fiatal írója, Szasa Filipenko hetek óta aktívan tüntet a szabadságért Minszkben...","id":"20200925_szasa_filipenko_belarusz_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3647010f-5152-429c-b53f-cfb0865527bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c154f87d-d2d0-4fa4-8b7a-6aabb18c6a56","keywords":null,"link":"/kultura/20200925_szasa_filipenko_belarusz_interju","timestamp":"2020. szeptember. 25. 20:04","title":"Szasa Filipenko: Nem lep meg, hogy Orbán és Lukasenka barátok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök Brüsszelben fejtette ki, mi a véleménye az Európai Bizottság új migrációs javaslatcsomagjáról. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök Brüsszelben fejtette ki, mi a véleménye az Európai Bizottság új migrációs javaslatcsomagjáról. ","id":"20200924_Orban_migracio_kvota_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeba4700-a113-4a73-8d62-1f808a5c49b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Orban_migracio_kvota_Brusszel","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:36","title":"Orbán: Hiába nevezik át a kvótát, attól még kvóta marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0969126f-de96-44fa-b37f-a0a4ee6f75c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház igazgatója szerint lehetetlen helyzetbe kerültek azután, hogy szakembereiket más intézményekbe kell vezényelniük.\r

","shortLead":"A kórház igazgatója szerint lehetetlen helyzetbe kerültek azután, hogy szakembereiket más intézményekbe kell...","id":"20200925_Az_intenziv_osztalyos_ugyeletet_is_le_kell_mondani_az_Uzsokiban_az_atcsoportositasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0969126f-de96-44fa-b37f-a0a4ee6f75c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e537d35d-cd7c-4742-b85e-14012e798e21","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Az_intenziv_osztalyos_ugyeletet_is_le_kell_mondani_az_Uzsokiban_az_atcsoportositasok_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 19:39","title":"Az Uzsoki kórházban az intenzív ügyelet biztosítása is kérdéses lett az átcsoportosítások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]