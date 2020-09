Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9846fd9a-b1e8-4ed8-ba38-54c6e991c2a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több szempontból is formabontó és határokat feszegető az ír szerző, Sebastian Barry idehaza idén megjelent izgalmas, színes-szélesvásznú és szíven ütő regénye, a Végtelen napok.","shortLead":"Több szempontból is formabontó és határokat feszegető az ír szerző, Sebastian Barry idehaza idén megjelent izgalmas...","id":"202039_konyv__sorstarsak_sebastian_barry_vegtelen_napok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9846fd9a-b1e8-4ed8-ba38-54c6e991c2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694e69bd-6bef-4583-b2ea-9798d30ce1b6","keywords":null,"link":"/360/202039_konyv__sorstarsak_sebastian_barry_vegtelen_napok","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:00","title":"Túl a barátságon, túl minden klisén - letehetetlen Sebastian Barry regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusban és szeptemberben is 21-21 ezerrel csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint. ","shortLead":"Augusztusban és szeptemberben is 21-21 ezerrel csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma a Nemzeti Foglalkoztatási...","id":"20200928_Fokozatosan_csokken_a_munkanelkuliseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df94e891-206c-478d-bba2-a8ac6aae5f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Fokozatosan_csokken_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:45","title":"Fokozatosan csökken a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3331af32-ad39-4a3a-b914-d0acf603cf16","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Némi elégtételt jelenthet a magyar kémelhárításnak, hogy noha a bíróság a kémkedés vádja alól felmentette Kovács Bélát, de az ítélet szóbeli indoklásában a bíró azt is kimondta: a volt európai parlamenti képviselő az orosz hírszerzés beszervezett és kiokosított embereként tevékenykedett. A titkosított ügyet mélységében ismerő források szerint számítani lehetett erre a végkifejletre.","shortLead":"Némi elégtételt jelenthet a magyar kémelhárításnak, hogy noha a bíróság a kémkedés vádja alól felmentette Kovács Bélát...","id":"20200928_kovacs_bela_kgbela_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3331af32-ad39-4a3a-b914-d0acf603cf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cef8fe-4f62-4189-b04c-9e9bba2203f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_kovacs_bela_kgbela_birosag","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:30","title":"Idő előtt állíthatták le a Kovács Béla elleni titkosszolgálati műveletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62dc2fb-e7ae-49ec-af26-dcd04075ea7a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20200926_Az_egyetemi_klubtol_a_Monty_Pythonig__Eric_Idle_eletutja_2_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e62dc2fb-e7ae-49ec-af26-dcd04075ea7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a347d8-e77e-4393-a39d-170f219c01f9","keywords":null,"link":"/360/20200926_Az_egyetemi_klubtol_a_Monty_Pythonig__Eric_Idle_eletutja_2_resz","timestamp":"2020. szeptember. 26. 19:00","title":"Az egyetemi klubtól a Monty Pythonig – Eric Idle életútja, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fentin kívül több sarkalatos megállapítást is tett a hódmezővásárhelyi polgármester a mohácsi időközi választás adatait elemezve. Például, hogy a Fidesznek nincsenek tartalékai.","shortLead":"A fentin kívül több sarkalatos megállapítást is tett a hódmezővásárhelyi polgármester a mohácsi időközi választás...","id":"20200928_mohacsi_idokozi_valasztas_markyzay_peter_elemzese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6029b3-322a-4a08-82e6-1c12eb6058f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_mohacsi_idokozi_valasztas_markyzay_peter_elemzese","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:13","title":"Márki-Zay: Szocialista jelölttel nem lehetett nyerni Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kisebb változások jönnek gazdaságvédelem címszóval, de csak jövőre. A kormány lemond a tesztek után fizetendő adóról, de a részletek nem egyértelműek.

","shortLead":"Kisebb változások jönnek gazdaságvédelem címszóval, de csak jövőre. A kormány lemond a tesztek után fizetendő adóról...","id":"20200928_A_kormany_lemond_a_koronavirustesztek_utan_szedett_sarcrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7428a77d-a55b-42d0-8d35-d0c7c53008d6","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_A_kormany_lemond_a_koronavirustesztek_utan_szedett_sarcrol","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:56","title":"Adócsökkentést lengetett be Varga Mihály, de a kormány lemond a koronavírustesztek után szedett sarcról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Többszáz nő kezdte meg szombaton a fehérorosz fővárosban a megígért hétvégi kormányellenes tüntetéssorozatot, a rendőrség többeket őrizetbe vett közülük.","shortLead":"Többszáz nő kezdte meg szombaton a fehérorosz fővárosban a megígért hétvégi kormányellenes tüntetéssorozatot...","id":"20200926_Noi_tuntetes_Lukasenka_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dc5d5e-c730-45c5-a395-a22e0ac0ce84","keywords":null,"link":"/vilag/20200926_Noi_tuntetes_Lukasenka_ellen","timestamp":"2020. szeptember. 26. 20:07","title":"Női tüntetés Lukasenka ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Két csapat már jelezte a szövetségnek, hogy elhalasztaná a mérkőzéseit. Fehérváron a csapat karanténban van, Pécsen pedig 7 játékos megfertőződött.","shortLead":"Két csapat már jelezte a szövetségnek, hogy elhalasztaná a mérkőzéseit. Fehérváron a csapat karanténban van, Pécsen...","id":"20200928_kosarlabda_szovetseg_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253b724a-cc20-4f1c-b0fe-29e2111985c4","keywords":null,"link":"/sport/20200928_kosarlabda_szovetseg_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:17","title":"Kosárlabda-szövetség: Ha van 8 egészséges játékos, akkor ki kell állni meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]