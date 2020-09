Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RMDSZ kérte a könnyítést az operatív törzstől. ","shortLead":"Az RMDSZ kérte a könnyítést az operatív törzstől. ","id":"20200926_karanten_romania_valasztas_Magyarorszag_hataratlepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27db47b9-6f88-4dac-86e9-09022673514c","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_karanten_romania_valasztas_Magyarorszag_hataratlepes","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:04","title":"Nem kell karanténba vonulnia annak, aki a romániai választásokról jön vissza Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy 180 szobás szállodát húznak fel az Isztriai-félsziget csücskében.","shortLead":"Egy 180 szobás szállodát húznak fel az Isztriai-félsziget csücskében.","id":"20200927_Otcsillagos_hotel_meszaros_icici_horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436f893-acb7-4f74-8744-901e81caea57","keywords":null,"link":"/kkv/20200927_Otcsillagos_hotel_meszaros_icici_horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 27. 08:42","title":"Ötcsillagos hotelt építettet 50 millió euróból Mészáros Lőrinc a horvát tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több változás is jön a vonatkozóknak a Dunántúlon. \r

","shortLead":"Több változás is jön a vonatkozóknak a Dunántúlon. \r

","id":"20200928_vasut_mav_menetrend_olcsobb_jegyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2abc3a-e4ce-4d98-a773-0cce883d3ddb","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_vasut_mav_menetrend_olcsobb_jegyek","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:37","title":"Néhány vonat olcsóbb lesz a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475e1a8a-40ae-49ff-8397-869eff48fa64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy általános iskola előtt történt az eset, amelyről felvétel is készült, amelyet bemutatott az RTL Klub Híradója is. ","shortLead":"Egy általános iskola előtt történt az eset, amelyről felvétel is készült, amelyet bemutatott az RTL Klub Híradója is. ","id":"20200926_Kirugtak_a_takaritot_aki_megvert_egy_16b_eves_pecsi_diakot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=475e1a8a-40ae-49ff-8397-869eff48fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ebce2f-b734-4660-bb4c-9000f01358eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Kirugtak_a_takaritot_aki_megvert_egy_16b_eves_pecsi_diakot","timestamp":"2020. szeptember. 26. 21:34","title":"Kirúgták a takarítót, aki megvert egy 16 éves pécsi diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3598f885-27e4-4f21-93cc-7d38c8a8cdd2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hatgólos meccsen játszott döntetlent a Chelsea.","shortLead":"Hatgólos meccsen játszott döntetlent a Chelsea.","id":"20200926_Szarnyal_az_Everton_szenved_a_MU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3598f885-27e4-4f21-93cc-7d38c8a8cdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d4c696-c4cf-4e4a-9ad9-2757ac8e0a9b","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Szarnyal_az_Everton_szenved_a_MU","timestamp":"2020. szeptember. 26. 21:55","title":"Szárnyal az Everton, szenved a MU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár több százezres büntetés is járhat majd egy gumiabroncs kidobásáért, de nem lesz önálló hulladékhatóság. A hulladékhelyzettel kapcsolatos tervekről a Népszava közölt összeállítást.\r

\r

","shortLead":"Akár több százezres büntetés is járhat majd egy gumiabroncs kidobásáért, de nem lesz önálló hulladékhatóság...","id":"20200928_hulladekgazdalkodasi_tervek_illegalis_szemetlerakas_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108137ff-ddc2-453c-b59d-84d40bd84c8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200928_hulladekgazdalkodasi_tervek_illegalis_szemetlerakas_buntetes","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:35","title":"Kapásból börtön járhat majd nagy mennyiségű szemét illegális lerakásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5ae2f8-888e-4988-9116-250e3a3c7351","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált az EKG funkció használata a Samsung Galaxy Watch Active2 és a Galaxy Watch 3 okosórákon az amerikai felhasználók számára. Az európaiak továbbra sem kapták meg a fontos funkcióként beharangozott EKG-t. Ám az amerikai bevezetésnek felénk is van tanulsága: kiderült, hogy csak azok fognak jól járni itthon is, akik Samsung telefonnal használják az órát.

","shortLead":"Elérhetővé vált az EKG funkció használata a Samsung Galaxy Watch Active2 és a Galaxy Watch 3 okosórákon az amerikai...","id":"20200926_samsung_galaxy_watch_active2_watch3_ekg_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d5ae2f8-888e-4988-9116-250e3a3c7351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedb04f3-ef65-4d5a-990a-7a69d4df0bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_samsung_galaxy_watch_active2_watch3_ekg_funkcio","timestamp":"2020. szeptember. 26. 13:03","title":"Úgy tűnik, csak az a Samsung óra jár jól, amit Samsung telefonnal használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András szerint az általuk felkért szakemberek leginkább a szakpolitikusaik felkészítésében fognak segíteni.\r

","shortLead":"Fekete-Győr András szerint az általuk felkért szakemberek leginkább a szakpolitikusaik felkészítésében fognak...","id":"20200926_Bajnai_Gordon_Momentum_politika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadc9f82-e99e-4053-9ebe-3c3e8c67f73a","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Bajnai_Gordon_Momentum_politika","timestamp":"2020. szeptember. 26. 10:09","title":"Bajnai Gordon a Momentum mellett térhet vissza a magyar politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]