[{"available":true,"c_guid":"764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még hosszú ideig tarthat az Apple vs. Epic Games-ügy, legalábbis ez rajzolódik ki a jogi vita hétfői meghallgatása alapján.","shortLead":"Még hosszú ideig tarthat az Apple vs. Epic Games-ügy, legalábbis ez rajzolódik ki a jogi vita hétfői meghallgatása...","id":"20200929_apple_epic_games_targyalas_birosag_eskudtszek_fortnite_app_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a63d92-5f60-4e87-95a8-2453b707112f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_apple_epic_games_targyalas_birosag_eskudtszek_fortnite_app_store","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:03","title":"Az Apple mellé állt a bíró a Fortnite-ügy meghallgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két ország közösen lép fel az Európai Bizottság migrációs paktuma ellen.","shortLead":"A két ország közösen lép fel az Európai Bizottság migrációs paktuma ellen.","id":"20200928_Magyarorszag_Lengyelorszag_jogi_intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d323e9-cd52-42c0-96cd-c481eec83099","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Magyarorszag_Lengyelorszag_jogi_intezet","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:00","title":"Magyarország közös jogi intézetet hoz létre Lengyelországgal a \"liberális ideológia\" elnyomásával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a316d891-4a07-4941-9587-f206b00da901","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autó kevesebb mint 10 másodperc alatt gyorsul 0-ról 200 km/h-ra. ","shortLead":"A lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autó kevesebb mint 10 másodperc alatt gyorsul 0-ról 200 km/h-ra. ","id":"20200930_810_loeros_villanyautoval_rukkolt_elo_a_hyundai_n_rm20e","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a316d891-4a07-4941-9587-f206b00da901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4ef8c0-2b13-41d6-95d6-7f63d2e2ecac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_810_loeros_villanyautoval_rukkolt_elo_a_hyundai_n_rm20e","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:18","title":"810 lóerős villanyautóval rukkolt elő a Hyundai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041894f8-ecf4-400d-8b7b-dace270ad02e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szennyezett hűtőkben, piszkos raktárban tárolták az alapanyagokat, a rovarirtót a szendvicsek mellett tartották egy Váci úti hamburgerezőben.","shortLead":"Szennyezett hűtőkben, piszkos raktárban tárolták az alapanyagokat, a rovarirtót a szendvicsek mellett tartották...","id":"20200930_nebih_hamburgerezo_bezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=041894f8-ecf4-400d-8b7b-dace270ad02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1114086e-42ef-41f7-b188-c91ef10a436a","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_nebih_hamburgerezo_bezaras","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:31","title":"Átmenetileg bezáratott a Nébih egy hamburgerezőt, amint ellenőrei meglátták az ottani állapotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csak a pozitív tesztek aránya, de a súlyos koronavírusos esetek száma is rekordot döntött hétfőre az országban.","shortLead":"Nem csak a pozitív tesztek aránya, de a súlyos koronavírusos esetek száma is rekordot döntött hétfőre az országban.","id":"20200928_romania_koronavirus_teszteles_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc5993d-c5b3-4f82-af43-524f3049ba51","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_romania_koronavirus_teszteles_rekord","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:08","title":"Minden ötödik Covid-teszt pozitív eredményt hozott Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834c7a75-10ae-4c3f-8c35-bc236050fd10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A trónörökös Sir David Attenborough-tól kapott egy őscápafogat, amelyet azonban most Málta visszakövetelhet.","shortLead":"A trónörökös Sir David Attenborough-tól kapott egy őscápafogat, amelyet azonban most Málta visszakövetelhet.","id":"20200929_Gyorgy_herceg_ajandekabol_diplomaciai_gondok_lehetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=834c7a75-10ae-4c3f-8c35-bc236050fd10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b771dad-e862-4613-838a-cf85a77a3bde","keywords":null,"link":"/elet/20200929_Gyorgy_herceg_ajandekabol_diplomaciai_gondok_lehetnek","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:26","title":"György herceg ajándékából diplomáciai gondok lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddc3711-28ca-4ce3-bcdf-b38fd740b143","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 11 civil is életét vesztette az összecsapásokban.","shortLead":"Legalább 11 civil is életét vesztette az összecsapásokban.","id":"20200929_harcok_hegyikarabah","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ddc3711-28ca-4ce3-bcdf-b38fd740b143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b35a260-0a7d-48ad-a171-8f7614d43d94","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_harcok_hegyikarabah","timestamp":"2020. szeptember. 29. 06:46","title":"Harcok Hegyi-Karabahban: már több mint 90 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7661cf-5cfb-4d90-9911-9c5a11b38472","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedül Melania Trump volt különutas járványvédelmi szempontból.","shortLead":"Egyedül Melania Trump volt különutas járványvédelmi szempontból.","id":"20200930_Donald_Trump_csaladja_nem_tudta_vagy_nem_akarta_maszkban_vegigulni_az_elnokjelolti_vitat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7661cf-5cfb-4d90-9911-9c5a11b38472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f8cf21-3fc2-44f0-b390-e27776ea4adc","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Donald_Trump_csaladja_nem_tudta_vagy_nem_akarta_maszkban_vegigulni_az_elnokjelolti_vitat","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:56","title":"Donald Trump családja nem tudta vagy nem akarta maszkban végigülni az elnökjelölti vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]