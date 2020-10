Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb06898c-f8d1-40ca-ba16-57b854be5631","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektorhelyettesi kinevezésekre válaszul újabb épületet vettek blokád alá.","shortLead":"A rektorhelyettesi kinevezésekre válaszul újabb épületet vettek blokád alá.","id":"20201001_szfe_Film_es_Mediaintezet_blokad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb06898c-f8d1-40ca-ba16-57b854be5631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0932fbda-62b7-44fe-9bbc-d0c97be7842b","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_szfe_Film_es_Mediaintezet_blokad","timestamp":"2020. október. 01. 06:49","title":"A Film- és Médiaintézetet is blokád alá vették a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a következő hetekben frissíti majd az Outlook alkalmazást, több új funkcióval is bővítve annak lehetőségeit.","shortLead":"A Microsoft a következő hetekben frissíti majd az Outlook alkalmazást, több új funkcióval is bővítve annak lehetőségeit.","id":"20200929_microsoft_outlook_alkalmazas_diktalas_hangvezereles_ignite_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32414b5d-454f-42d6-8acd-ad9de5ef078b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_microsoft_outlook_alkalmazas_diktalas_hangvezereles_ignite_2020","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:03","title":"Több új funkció is jön az Outlookba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0be63b-d440-4514-8218-ab0dd6216420","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bő három percen keresztül olvasott fel az Állatfarmból egy fideszes polgármester. A vitában azonban előkerült Ciceró és a szemkilövető Gyurcsány is.","shortLead":"Bő három percen keresztül olvasott fel az Állatfarmból egy fideszes polgármester. A vitában azonban előkerült Ciceró és...","id":"20200930_fovarosi_kozgyules_vita_fidesz_karacsony_orwell_es_a_disznok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c0be63b-d440-4514-8218-ab0dd6216420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87372610-371f-4a2f-9959-35e9d965bfd3","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_fovarosi_kozgyules_vita_fidesz_karacsony_orwell_es_a_disznok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:40","title":"Orwell tanyaházba beköltözött disznai is előkerültek a Fővárosi Közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec84c66-57b2-44ae-9056-b0365061e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember közepén megérkezett az Apple okosórák új operációs rendszere, a watchOS 7. A szoftverfrissítés elérhetővé vált az Apple Watch Series 3 órákra és persze az újabb modellekre. Azonban a 3-as sorozatú órák használóinak meggyűlt a bajuk az új rendszerrel.","shortLead":"Szeptember közepén megérkezett az Apple okosórák új operációs rendszere, a watchOS 7. A szoftverfrissítés elérhetővé...","id":"20200930_apple_watch_3_watchos_7_frissites_hibak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ec84c66-57b2-44ae-9056-b0365061e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b136eb-0ded-47b0-8cef-71212db7019a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_apple_watch_3_watchos_7_frissites_hibak","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:06","title":"Több Apple Watch-használó bánja, hogy frissítette a szoftvert watchOS 7-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fe168a-cda0-4ded-8129-a9fadc00200d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők 68 százaléka támogatta a javaslatot. A fővárosi Fidesz szerint a szerdai döntés törvényellenes, mert szembemegy a kormány előző éjjel hozott határozatával. Karácsony Gergely főpolgármester szerint viszont a kérdéses kormányrendelet éppen a kormánypártok által elfogadott Liget-törvénnyel megy szembe.","shortLead":"A képviselők 68 százaléka támogatta a javaslatot. A fővárosi Fidesz szerint a szerdai döntés törvényellenes, mert...","id":"20200930_varosligeti_epitesi_szabalyzat_fovarosi_onkormanyzat_vesz_liget_projekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17fe168a-cda0-4ded-8129-a9fadc00200d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa1c217-fb14-42ed-8968-a047aa1c7470","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_varosligeti_epitesi_szabalyzat_fovarosi_onkormanyzat_vesz_liget_projekt","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:47","title":"Megszavazta a Városliget beépítésének megakadályozását a Fővárosi Közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se a NAV, se a PM nem foglalt állást arról, hogy béren kívüli juttatás-e, ha a munkáltató koronavírustesztet ad a dolgozójának, és ha nem az, akkor nem adóköteles. Varga Mihály viszont bejelentette az adó elengedését, ebből azonban az következik, hogy fizetni kell az adót, amíg életbe nem lép az elengedése.

","shortLead":"Se a NAV, se a PM nem foglalt állást arról, hogy béren kívüli juttatás-e, ha a munkáltató koronavírustesztet ad...","id":"20200929_Adoszakerto_Varga_Mihaly_ado_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220a8eb6-0a92-4e39-b81c-ea0f319f95db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_Adoszakerto_Varga_Mihaly_ado_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:20","title":"Adószakértő: Varga olyan adót akar elengedni, ami addig nem létezett, amíg ő nem beszélt róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"Gyenis Ágnes - Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2015 óta pereskedtek az ikonikus budapesti épületre 2014-ben kötött bérleti szerződés miatt, az Eximbank 2017 óta nem fizetett, így komoly késedelmi kamattal is tartozik.

","shortLead":"2015 óta pereskedtek az ikonikus budapesti épületre 2014-ben kötött bérleti szerződés miatt, az Eximbank 2017 óta nem...","id":"20200930_Az_allami_Eximbank_jogerosen_pert_vesztett_a_Lanchid_Palota_ugyeben_800_milliot_fizet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c27c14a-8c2f-4e13-8f83-91adaa817112","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200930_Az_allami_Eximbank_jogerosen_pert_vesztett_a_Lanchid_Palota_ugyeben_800_milliot_fizet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:17","title":"Az állami Eximbank jogerősen pert vesztett a Lánchíd Palota ügyében, 800 milliót fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzetre hivatkozva közbeszerzés nélkül vásárolt a külügyminisztérium 310 milliárd forintért lélegeztetőgépeket, teszteket és maszkokat, azonban mindent megtesz azért, hogy a költések összes részlete ne derüljön ki. Közérdekű adatigénylésre hiányos dokumentumokat küld, a teszteknél pedig arra az egyszerű kérdésre sincs válasz napok óta, hogy milyen típusokról van egyáltalán szó. A hvg.hu birtokában lévő egyik dokumentumból annyi azért kiderült, hogy az egyik cégtől ugyan nem vette át a koronavírus-gyorsteszteket, de a cég így is százmilliókhoz jutott.","shortLead":"A veszélyhelyzetre hivatkozva közbeszerzés nélkül vásárolt a külügyminisztérium 310 milliárd forintért...","id":"20200930_kulugyminiszterium_kozbeszerzes_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2077eca8-fb4b-4e0e-99a3-945b13699fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_kulugyminiszterium_kozbeszerzes_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 30. 06:30","title":"A külügy százmilliókat fizetett annak a cégnek, amelynek koronatesztjeit át sem vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]