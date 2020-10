Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1b77870-8b1f-464d-b198-51f2fceb28a2","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Hat évvel ezelőtt a 444 leleplező cikkéből derült ki, hogy egy budapesti elit iskola elismert, a gyerekek rajongását is élvező magyartanára a 80-as években molesztálta a diákjait. Sipos Pál a tanítás mellett rendszeresen táboroztatott is: a szendrői háromhetes nyaralásokon Oláh Judit filmrendező négy alkalommal is részt vett. Visszatérés Epipóba című filmje arra keresi a választ, a botrány után vajon hol van a helye ennek a gyermekkori titkos világnak a ma már felnőtt táborozók életében.","shortLead":"Hat évvel ezelőtt a 444 leleplező cikkéből derült ki, hogy egy budapesti elit iskola elismert, a gyerekek rajongását is...","id":"20200930_Nem_tudom_kepese_felismerni_hany_elet_ment_tokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1b77870-8b1f-464d-b198-51f2fceb28a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4783a6-0f98-4c5e-bd2d-747ac0401995","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Nem_tudom_kepese_felismerni_hany_elet_ment_tokre","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:00","title":"„Nem tudom, képes-e felismerni, hány élet ment tönkre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65e1b18-f581-4119-b943-dc40802ac3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig több, mint egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt megtartották Donald Trump és Joe Biden első elnökjelölti vitáját.","shortLead":"Alig több, mint egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt megtartották Donald Trump és Joe Biden első elnökjelölti...","id":"20200930_trump_biden_elso_vita_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c65e1b18-f581-4119-b943-dc40802ac3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45ce70e-ab09-490e-a95e-4d18cbb43b36","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_trump_biden_elso_vita_usa","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:28","title":"A járványról, a választás tisztaságáról, és arról vitázott Trump Bidennel, hogy melyikük tartja butábbnak a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c96a67-906d-4e5c-96e2-bf2cde2c6067","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A párizsi éttermet vezető Taku Sekine 39 éves volt.","shortLead":"A párizsi éttermet vezető Taku Sekine 39 éves volt.","id":"20201001_Ongyilkos_lett_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_sef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6c96a67-906d-4e5c-96e2-bf2cde2c6067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c1d617-2bef-4dbd-a5e0-a867c510b392","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Ongyilkos_lett_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_sef","timestamp":"2020. október. 01. 11:10","title":"Öngyilkos lett a szexuális zaklatással megvádolt séf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy dél-koreai gyártó által készített koronavírustesztet már jóváhagyott az Egészségügyi Világszervezet, egy amerikaira pedig hamarosan áldását adhatja. Első körben az alacsony és közepes jövedelmű országok kaphatnak ezekből.","shortLead":"Egy dél-koreai gyártó által készített koronavírustesztet már jóváhagyott az Egészségügyi Világszervezet, egy amerikaira...","id":"20201001_koronavirus_gyorsteszt_abbott_sd_biosensor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea472116-1ea3-435b-bda0-2884993689b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_koronavirus_gyorsteszt_abbott_sd_biosensor","timestamp":"2020. október. 01. 09:03","title":"1500 forintért 15–30 percen belül eredményt mutat az új koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vannak produkciók, amelyeket a járvány sem tud megakasztani. Ráadásul hamarosan a harmadik rész forgatása is befejeződik.","shortLead":"Vannak produkciók, amelyeket a járvány sem tud megakasztani. Ráadásul hamarosan a harmadik rész forgatása is...","id":"20200930_Amirol_nem_tudtuk_hogy_szuksegunk_van_ra_jon_az_Avatar_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28a3aba-8812-47d0-9b96-bf5508ab5a27","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_Amirol_nem_tudtuk_hogy_szuksegunk_van_ra_jon_az_Avatar_2","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:41","title":"Amiről nem tudtuk, hogy szükségünk van rá: jön az Avatar 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE fenntartását átvett alapítvány kuratóriumának tagja szerint nem fogják karhatalommal elvitetni az intézmény épületeit blokád alá vett hallgatókat.","shortLead":"Az SZFE fenntartását átvett alapítvány kuratóriumának tagja szerint nem fogják karhatalommal elvitetni az intézmény...","id":"20201001_lajos_tamas_szfe_vidnyanszky_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec63e88-2c76-44b4-bc27-2df7c6d483d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_lajos_tamas_szfe_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. október. 01. 15:59","title":"Lajos Tamás: A színművészetisek arra utaznak, hogy odamegyünk, és kipucoljuk az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarka Gábor a katonai pályáról érkezett az SZFE-re.","shortLead":"Szarka Gábor a katonai pályáról érkezett az SZFE-re.","id":"20200930_szinmuveszeti_szarka_gabor_szfe_kancellar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc87adf-4182-4af9-a460-6e1117cc409c","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szinmuveszeti_szarka_gabor_szfe_kancellar","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:08","title":"A Színművészeti új kancellárja azzal fenyegetett, hogy ha nem engedik be, nem ad fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Bár volna rá igény, de valószínűleg mégsem lesznek szankciók sem Fehéroroszországgal, sem Törökországgal szemben az uniós állam- és kormányfők délután kezdődő kétnapos brüsszeli csúcstalálkozóján. Kérdés, hogy napirenden kívül a tagállami vezetők beszélnek-e az igazán feszítő problémákról: a következő hétéves költségvetésről, migrációról és jogállamiságról.","shortLead":"Bár volna rá igény, de valószínűleg mégsem lesznek szankciók sem Fehéroroszországgal, sem Törökországgal szemben...","id":"20201001_EUcsucs_Brusszelben_a_napirend_unalmas_de_a_hangulat_konnyen_feszultte_valhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188eef7f-df0d-4009-a0cc-e4c61304297d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_EUcsucs_Brusszelben_a_napirend_unalmas_de_a_hangulat_konnyen_feszultte_valhat","timestamp":"2020. október. 01. 10:30","title":"EU-csúcs Brüsszelben: a napirend unalmas, de a hangulat könnyen feszültté válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]