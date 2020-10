Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f01801db-899d-461f-a1d1-ca12a4dd70ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jóval kevesebben kerülnek kórházba koronavírus-fertőzéssel azok közül, akik szemüveget viselnek legalább napi nyolc órában. Erre a következtetésre kínai kutatók jutottak, miután áttanulmányozták koronavírusos betegek kórtörténetét. ","shortLead":"Jóval kevesebben kerülnek kórházba koronavírus-fertőzéssel azok közül, akik szemüveget viselnek legalább napi nyolc...","id":"202040_szemuveg_akoronavirus_ellen_atlatnak_rajta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01801db-899d-461f-a1d1-ca12a4dd70ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6788ef92-fa89-44f2-b767-cc86d4246211","keywords":null,"link":"/360/202040_szemuveg_akoronavirus_ellen_atlatnak_rajta","timestamp":"2020. október. 03. 13:45","title":"A szemüvegesek ritkábban kapják el a koronavírust?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem haladnak az egyeztetések az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszeréről.","shortLead":"Nem haladnak az egyeztetések az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszeréről.","id":"20201002_brexit_von_der_leyen_boris_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbd9f84-9d6e-4ab5-baf9-7496f21f6936","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_brexit_von_der_leyen_boris_johnson","timestamp":"2020. október. 02. 18:48","title":"Von der Leyen és Johnson próbálja menteni a megrekedt Brexit-tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e0d2e-72ea-4c74-aec3-068f398baa1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges toalettet küld a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) a NASA. A titánból készült, emiatt dollármilliókat érő szerkezet nem csak hasznosabb, de kényelmesebb is, mint elődjei.","shortLead":"Különleges toalettet küld a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) a NASA. A titánból készült, emiatt dollármilliókat érő...","id":"20201002_ivoviz_vizelet_nasa_urvece_toalett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=510e0d2e-72ea-4c74-aec3-068f398baa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c248f84-36a6-4e12-b181-6f7893e2bf01","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_ivoviz_vizelet_nasa_urvece_toalett","timestamp":"2020. október. 02. 19:33","title":"Ma este indul útnak a NASA új, és piszok drága űrvécéje, ami ivóvizet csinál a vizeletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e4f491-64f4-41df-8ae5-235aa29b4bf9","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Nem elég mindig sportosnak látszani, jó az, ha tudjuk, tényleges teljesítmény is van a divatos ruházat alatt. A Honda Civicből - hasonlóan az autóipar mai fővonalához - az alapmodell háromhengeres. Nálunk azonban most a rendes, négyhengeres, 182 lóerős változat járt.","shortLead":"Nem elég mindig sportosnak látszani, jó az, ha tudjuk, tényleges teljesítmény is van a divatos ruházat alatt. A Honda...","id":"20200919_honda_civic_15_sport_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9e4f491-64f4-41df-8ae5-235aa29b4bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471d4efc-378c-4a52-8f16-110be21764f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200919_honda_civic_15_sport_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. október. 04. 16:00","title":"A szükséges (egy henger) plusz – teszten a Honda Civic Sport Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel kórházba szállították - mondta Donald Trump kabinetfőnöke.","shortLead":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel...","id":"20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825b7ab2-ad4f-41b5-b288-14413b5de150","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","timestamp":"2020. október. 04. 11:55","title":"Kabinetfőnöke is elismerte, aggasztó volt Trump egészségi állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aad40c-aaa2-4891-a111-8e3a9bdb08d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A CNN megszerzett egy hangfelvételt, amelyen az elnök többek között a pestishez hasonlítja a koronavírust.

","shortLead":"A CNN megszerzett egy hangfelvételt, amelyen az elnök többek között a pestishez hasonlítja a koronavírust.

","id":"20201003_Trump_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38aad40c-aaa2-4891-a111-8e3a9bdb08d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d766b9-0dce-4efe-9587-d05da5695402","keywords":null,"link":"/elet/20201003_Trump_koronavirus","timestamp":"2020. október. 03. 12:55","title":"Trump korábban nem aggódott, hogy elkapja a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk második részében a britek jolly felfogását mutatjuk be.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201002_Boldogsagatlasz_tornazd_fel_a_jolly_szinted","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01a9d10-6957-4518-a7f7-c5549491a109","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201002_Boldogsagatlasz_tornazd_fel_a_jolly_szinted","timestamp":"2020. október. 02. 19:18","title":"Boldogságatlasz 2. rész: Így tornázd fel a jolly-szinted!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszer klinikai tesztelése most kezdődik itthon, de már korábban is kezeltek vele betegeket. A kórházban kezelt, középsúlyos állapotú koronavírus-fertőzöttek hamarabb gyógyulnak meg a szertől.","shortLead":"A gyógyszer klinikai tesztelése most kezdődik itthon, de már korábban is kezeltek vele betegeket. A kórházban kezelt...","id":"20201003_koronavirus_Magyarorszag_gyogyszer_favirapir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae80ff2-8c05-49e5-9cdd-c0dbe5bef3f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_koronavirus_Magyarorszag_gyogyszer_favirapir","timestamp":"2020. október. 03. 08:36","title":"Szlávik: Már több mint száz betegnél használták a favipiravirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]