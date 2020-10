Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Klebelsberg Ösztöndíj Program révén lehet megkapni a támogatást. ","shortLead":"A Klebelsberg Ösztöndíj Program révén lehet megkapni a támogatást. ","id":"20201002_klebelsberg_osztondij_program_pedagugos_tanarok_tanito_kepzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103d5f1c-ce57-4dea-8bd6-4dde0bb326e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_klebelsberg_osztondij_program_pedagugos_tanarok_tanito_kepzes","timestamp":"2020. október. 02. 17:19","title":"75 ezer forinthoz juthatnak a pedagógusi pályát választók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A favipiravir az egyik legígéretesebb hatóanyag a koronavírus ellen. Magyarországon elsőként a szegedi egyetem betegei kapják meg.","shortLead":"A favipiravir az egyik legígéretesebb hatóanyag a koronavírus ellen. Magyarországon elsőként a szegedi egyetem betegei...","id":"20201002_szegedi_tudomanyegyetem_szte_klinika_favipiravir_kezeles_avigan_gyogyszer_covid_19_koronavirus_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9290bcb5-9530-4d48-bf37-ebcb24163f06","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_szegedi_tudomanyegyetem_szte_klinika_favipiravir_kezeles_avigan_gyogyszer_covid_19_koronavirus_beteg","timestamp":"2020. október. 02. 14:33","title":"Szegeden bevetik a favipiravirt a koronavírusos betegeknél, az országban elsőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ha nem kap engedélyt a stadionváltásra a Ferencváros, akkor csak 7300-an láthatják találkozónkként a meccseiket.","shortLead":"Ha nem kap engedélyt a stadionváltásra a Ferencváros, akkor csak 7300-an láthatják találkozónkként a meccseiket.","id":"20201002_uefa_fradi_puskas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c057cb8-348a-449c-8bc6-54bfd536dae3","keywords":null,"link":"/sport/20201002_uefa_fradi_puskas","timestamp":"2020. október. 02. 20:10","title":"Az UEFA-n múlik, hogy játszhat-e két meccset a Fradi a Puskásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87510498-e8d0-4b94-a800-fe044d5022cb","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Nemcsak a közalkalmazotti törvény novembertől hatályba lépő módosítása és a Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetése miatt távoznak a dolgozók tömegesen az intézményből, hanem azért is, mert az új múzeumvezetés szinte teljesen ellehetetlenítette a szakmai munkát és a kutatásokat. ","shortLead":"Nemcsak a közalkalmazotti törvény novembertől hatályba lépő módosítása és a Természettudományi Múzeum Debrecenbe...","id":"202040__termeszettudomanyi_muzeum__kozalkalmazottak__kutatok__csont_es_vaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87510498-e8d0-4b94-a800-fe044d5022cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6d78bf-65ac-4eea-86a3-9d5815547ea9","keywords":null,"link":"/360/202040__termeszettudomanyi_muzeum__kozalkalmazottak__kutatok__csont_es_vaz","timestamp":"2020. október. 02. 11:00","title":"Csendes összeomlás: a munkatársak negyede távozhat a Természettudományi Múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány elfogadta az Orvosi Kamara javaslatát, a bértábláról szóló törvénytervezetet hétfőn benyújtják a Parlamentnek.","shortLead":"A kormány elfogadta az Orvosi Kamara javaslatát, a bértábláról szóló törvénytervezetet hétfőn benyújtják a Parlamentnek.","id":"20201003_Orban_Soha_nem_latott_orvosi_beremeles_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3d5c53-42f8-4500-ad0f-43e2d31d39af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Orban_Soha_nem_latott_orvosi_beremeles_jon","timestamp":"2020. október. 03. 13:41","title":"Orbán: Soha nem látott orvosi béremelés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38240d25-30ad-461b-8766-673702e5b99b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Elképesztő mértékben visszaesett a forgalom a koronavírus magyarországi megjelenése óta. Átlagosan az üzletek harmada most is zárva van, de akadnak, akik egy pillanatra sem csuktak be, illetve időközben újra kinyitottak. Körbenéztünk Ferihegyen, hogyan fest a reptér a járvány második hullámának idején.","shortLead":"Elképesztő mértékben visszaesett a forgalom a koronavírus magyarországi megjelenése óta. Átlagosan az üzletek harmada...","id":"20201003_A_tulelesert_kuzdenek_a_boltosok_a_Ferihegyi_repuloteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38240d25-30ad-461b-8766-673702e5b99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23c02b0-41b1-4c10-93fa-59eb3ff1f136","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_A_tulelesert_kuzdenek_a_boltosok_a_Ferihegyi_repuloteren","timestamp":"2020. október. 03. 17:00","title":"A túlélésért küzdenek a boltosok Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1541ae1b-f848-40fc-a728-fac1a499a8c2","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Széljegyzetek a Borgen című dán politikai filmsorozathoz. Vélemény.","shortLead":"Széljegyzetek a Borgen című dán politikai filmsorozathoz. Vélemény.","id":"20201002_Csizmadia_Ervin_dn_magyar_politikai_kultura_borgen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1541ae1b-f848-40fc-a728-fac1a499a8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f498b8b-237a-427e-9e15-0dabcb1a24e2","keywords":null,"link":"/360/20201002_Csizmadia_Ervin_dn_magyar_politikai_kultura_borgen","timestamp":"2020. október. 02. 13:00","title":"Csizmadia Ervin: Dániától sokat tanulhatunk a magyar politikai kultúráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady a karácsonyt is szidta egy hangfelvételen, amelyet egykori asszisztense készített és hozott nyilvánosságra.","shortLead":"A first lady a karácsonyt is szidta egy hangfelvételen, amelyet egykori asszisztense készített és hozott nyilvánosságra.","id":"20201002_Melania_Trump_bevandorlas_menekltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94a55af-cf5d-4f50-8321-f77a6cc7e3c7","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Melania_Trump_bevandorlas_menekltek","timestamp":"2020. október. 02. 11:21","title":"Melania Trump a férjéről: Azt mondják, én is benne vagyok, hogy olyan vagyok, mint ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]