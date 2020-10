Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pokolgépnek látszó tárgyat találtak egy vonaton a németországi Kölnben, de a tűzszerészek megállapították, hogy a tárgy nem jelentett veszélyt, a német hírportálokat idéző MTI szerint csekély mennyiségű robbanószert tartalmazott.","shortLead":"Pokolgépnek látszó tárgyat találtak egy vonaton a németországi Kölnben, de a tűzszerészek megállapították, hogy a tárgy...","id":"20201003_Kiderult_hogy_veszelytelen_a_szerkezet_amit_a_kolni_vonaton_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bca70f-468a-4ae4-ad3f-c0fadc775a54","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Kiderult_hogy_veszelytelen_a_szerkezet_amit_a_kolni_vonaton_talaltak","timestamp":"2020. október. 03. 20:14","title":"Kiderült, hogy veszélytelen a szerkezet, amit a kölni vonaton találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2019-hez képest 73 százalékkal kevesebb turista utazott az országba az év első nyolc hónapjában.

","shortLead":"2019-hez képest 73 százalékkal kevesebb turista utazott az országba az év első nyolc hónapjában.

","id":"20201003_Koronavirus_turizmus_Spanyolorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd27d3a-d356-48ed-a148-7b51cc96238f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Koronavirus_turizmus_Spanyolorszag","timestamp":"2020. október. 03. 11:33","title":"Összeomlott a turizmus Spanyolországban, amely tavaly a világ második legvonzóbb utazási célpontja volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","shortLead":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","id":"20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aba962-a68d-4fb7-b9b7-b8011658be63","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","timestamp":"2020. október. 04. 08:40","title":"Piros lámpa felett járőröző drónnal kapják el a szabálytalankodókat Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18757f5c-cf31-4db9-b4b2-631e04b8b709","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világon élő gyerekek egyharmadának egészségét, társadalmi beilleszkedését veszélyezteti az ólom – tette közzé nemrég az ENSZ gyermekvédelmi szervezete, az UNICEF. ","shortLead":"A világon élő gyerekek egyharmadának egészségét, társadalmi beilleszkedését veszélyezteti az ólom – tette közzé nemrég...","id":"202040_gyerekek_olomveszelyben_vilagriado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18757f5c-cf31-4db9-b4b2-631e04b8b709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed84ec3-5916-4237-b4bf-4bc1e9b728d1","keywords":null,"link":"/360/202040_gyerekek_olomveszelyben_vilagriado","timestamp":"2020. október. 02. 15:00","title":"Háromból egy gyerek veszélyben van az ólom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f89dfb-03b6-4a62-a0d2-ec3216834a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté már alig várja, hogy Márki-Zay felhívja, lenne mondanivalója. ","shortLead":"Kocsis Máté már alig várja, hogy Márki-Zay felhívja, lenne mondanivalója. ","id":"20201003_MarkiZay_Peter_elkerte_Kocsis_Mate_szamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4f89dfb-03b6-4a62-a0d2-ec3216834a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22462a54-0b4f-48da-8225-fefda5a4be88","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_MarkiZay_Peter_elkerte_Kocsis_Mate_szamat","timestamp":"2020. október. 03. 16:46","title":"Márki-Zay Péter elkérte Kocsis Máté számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A német újraegyesítés \"hősét\", Helmut Kohl kancellárt alig egy évvel később tojással dobálták meg Halléban. És az azóta eltelt három évtized sem volt elég, hogy a németek határtalanul lelkesedjenek az egység ünnepén.","shortLead":"A német újraegyesítés \"hősét\", Helmut Kohl kancellárt alig egy évvel később tojással dobálták meg Halléban. És az azóta...","id":"202040__nemet_egyesites__mibol_lesz_anemzeti_unnep__tojasdobalas__a_fej_es_asziv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db82c335-65f5-4071-81e2-7016e0544afa","keywords":null,"link":"/360/202040__nemet_egyesites__mibol_lesz_anemzeti_unnep__tojasdobalas__a_fej_es_asziv","timestamp":"2020. október. 03. 16:00","title":"Virágzó vidéket ígértek a keletnémeteknek 1990-ben, csalódás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1541ae1b-f848-40fc-a728-fac1a499a8c2","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Széljegyzetek a Borgen című dán politikai filmsorozathoz. Vélemény.","shortLead":"Széljegyzetek a Borgen című dán politikai filmsorozathoz. Vélemény.","id":"20201002_Csizmadia_Ervin_dn_magyar_politikai_kultura_borgen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1541ae1b-f848-40fc-a728-fac1a499a8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f498b8b-237a-427e-9e15-0dabcb1a24e2","keywords":null,"link":"/360/20201002_Csizmadia_Ervin_dn_magyar_politikai_kultura_borgen","timestamp":"2020. október. 02. 13:00","title":"Csizmadia Ervin: Dániától sokat tanulhatunk a magyar politikai kultúráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bill Gates alapítványa által támogatott Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) szerint katasztrofális fordulatot vehet a magyarországi koronavírus-járvány.","shortLead":"A Bill Gates alapítványa által támogatott Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) szerint katasztrofális...","id":"20201002_covid_19_magyarorszag_koronavirus_jarvanymodell_ihme_bill_gates_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8030277-9ee2-4cf1-979b-b6fd57689b0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_covid_19_magyarorszag_koronavirus_jarvanymodell_ihme_bill_gates_alapitvany","timestamp":"2020. október. 02. 20:50","title":"Covid-katasztrófát jósolnak Magyarországon amerikai járványmodellezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]