[{"available":true,"c_guid":"f7adad7a-c6ab-4013-ac5b-abde4739e481","c_author":"","category":"itthon","description":"Rácz Pál független jelöltet választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Abaújszolnok polgármesterévé a vasárnapi időközi önkormányzati választáson","shortLead":"Rácz Pál független jelöltet választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Abaújszolnok polgármesterévé a vasárnapi...","id":"20201004_Racz_Pal_lett_Abaujszolnok_uj_polgarmestere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7adad7a-c6ab-4013-ac5b-abde4739e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e782b1-1d37-4c44-a79f-6fb8b5609f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Racz_Pal_lett_Abaujszolnok_uj_polgarmestere","timestamp":"2020. október. 04. 21:45","title":"Rácz Pál lett Abaújszolnok új polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat százalékkal csökkentették a létszámot a hazai tőzsdei cégek a koronavírus első hulláma idején, miközben 3 százalékkal emelkedtek a bérköltségek az állami támogatások ellenére.","shortLead":"Hat százalékkal csökkentették a létszámot a hazai tőzsdei cégek a koronavírus első hulláma idején, miközben 3...","id":"20201005_6700_embert_kuldtek_el_a_magyar_tozsdei_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9c64fa-f3c6-485a-939c-8bdb84552236","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_6700_embert_kuldtek_el_a_magyar_tozsdei_cegek","timestamp":"2020. október. 05. 09:29","title":"6700 embert küldtek el a magyar tőzsdei cégek az év első felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német alapítvány több európai ország mellett a magyar belpolitikát is elemezte - többek közt a hazai nacionalizmus tendenciáit vette górcső alá.","shortLead":"A német alapítvány több európai ország mellett a magyar belpolitikát is elemezte - többek közt a hazai nacionalizmus...","id":"20201004_Konrad_Adenauer_Alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22de91af-35a7-418a-91b9-0aa4a25aa977","keywords":null,"link":"/360/20201004_Konrad_Adenauer_Alapitvany","timestamp":"2020. október. 04. 09:00","title":"Konrad Adenauer Alapítvány: a nemzeti-konzervativizmus erősödik, a szélsőjobb gyengül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Árokba hajtott és felborult egy személygépkocsi a Mezőhegyes és Mezőkovácsháza közötti úton. A jármű vezetője életét vesztette. ","shortLead":"Árokba hajtott és felborult egy személygépkocsi a Mezőhegyes és Mezőkovácsháza közötti úton. A jármű vezetője életét...","id":"20201004_Halalos_baleset_Bekes_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfd047a-f605-40bc-9ced-f17b1bb16d46","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Halalos_baleset_Bekes_megyeben","timestamp":"2020. október. 04. 16:20","title":"Halálos baleset történt Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea800782-6a44-409c-b9f0-5d31762ff3cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaország, Olaszország, Svájc és Ausztria egyes részeit is heves esőzések és áradások sújtják.","shortLead":"Franciaország, Olaszország, Svájc és Ausztria egyes részeit is heves esőzések és áradások sújtják.","id":"20201004_Egyre_tobb_halalos_aldozatot_kovetel_az_iteletido_NyugatEuropaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea800782-6a44-409c-b9f0-5d31762ff3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9567489e-ffa7-4d16-95d7-cdccfb6b101b","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Egyre_tobb_halalos_aldozatot_kovetel_az_iteletido_NyugatEuropaban","timestamp":"2020. október. 04. 20:52","title":"Egyre több halálos áldozatot követel az ítéletidő Nyugat-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötös nem volt.","shortLead":"Ötös nem volt.","id":"20201003_Egesz_jol_fizetett_a_negyes_is_a_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef909d8-3501-46a8-a1be-b07e12504331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Egesz_jol_fizetett_a_negyes_is_a_lotton","timestamp":"2020. október. 03. 20:15","title":"Egész jól fizetett a négyes is a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Októberben az országgyűlés elé kerülhetnek a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs által javasolt adóegyszerűsítések és adócsökkentések.","shortLead":"Októberben az országgyűlés elé kerülhetnek a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs által javasolt adóegyszerűsítések és...","id":"20201004_A_kormany_nem_totojazik_az_ujabb_adomodositasokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88558c5f-bafd-4e97-9ea0-e6d043489f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201004_A_kormany_nem_totojazik_az_ujabb_adomodositasokkal","timestamp":"2020. október. 04. 08:41","title":"A kormány nem totojázik az újabb adómódosításokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom brutálisan lépett fel, rengeteg embert őrizetbe vettek.\r

\r

","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom...","id":"20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a97aeb-5568-4cb2-b128-f0eca90b15f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","timestamp":"2020. október. 04. 17:10","title":"Ismét tízezrek tüntettek Minszkben, vízágyúval oszlattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]