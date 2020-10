Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ce3d374-9e8b-4466-aebd-f3171cfd4c3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Boris Johnson szerint nem lehetetlen, hogy 2030-ra 40 GW elektromos áram származzon a megújuló energiaforrásokból. Ha ez sikerül, minden brit, skót, észak-ír és walesi háztartás ebből kapná az áramot.","shortLead":"Boris Johnson szerint nem lehetetlen, hogy 2030-ra 40 GW elektromos áram származzon a megújuló energiaforrásokból. Ha...","id":"20201007_egyesult_kiralysag_szeleromu_zoldenergia_megujulo_energia_tengerre_telepitett_szeleromu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ce3d374-9e8b-4466-aebd-f3171cfd4c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3309d4-5c86-49ed-af00-fecf28f1a8d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_egyesult_kiralysag_szeleromu_zoldenergia_megujulo_energia_tengerre_telepitett_szeleromu","timestamp":"2020. október. 07. 09:03","title":"A britek nem viccelnek: szélerőműveket telepítenek a tengerre, 2030-ra minden háztartást így látnának el árammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyorsaság nagy segítség lehet a gyógyításban és a konaktkutatásnál is – mondta a Semmelweis Egyetem rektora. ","shortLead":"A gyorsaság nagy segítség lehet a gyógyításban és a konaktkutatásnál is – mondta a Semmelweis Egyetem rektora. ","id":"20201008_Semmelweis_Egyetem_Gyorsabb_egyszerubb_es_megbizhato_az_uj_PCRteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00476be4-97a8-4963-8dfa-f105160376bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_Semmelweis_Egyetem_Gyorsabb_egyszerubb_es_megbizhato_az_uj_PCRteszt","timestamp":"2020. október. 08. 14:43","title":"Merkely: Megbízható az új PCR-teszt, amivel 2 óra alatt kimutatható a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091bf384-9a67-4111-97e1-1df1cc643a32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista szerint röhejes, hogy a 21. század Európai Uniójában pár füves cigiről kell beszélni.","shortLead":"A humorista szerint röhejes, hogy a 21. század Európai Uniójában pár füves cigiről kell beszélni.","id":"20201008_rekop_gyorgy_marihuana_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091bf384-9a67-4111-97e1-1df1cc643a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d4708a-e4ea-4280-ac0a-fb0b9b68cd5a","keywords":null,"link":"/elet/20201008_rekop_gyorgy_marihuana_rendorseg","timestamp":"2020. október. 08. 14:32","title":"Marihuánával kapták el Rekop György humoristát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a16d25d-e1b8-4271-bd21-d53a664af342","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"A hazai össztermék az idén 5,8 százalékkal marad el az előző évitől, feltéve, hogy a gazdaságpolitikai védőintézkedések hatóköre továbbra is korlátozott marad, illetve nem következik be a tavaszihoz hasonló leállás, újabb „lockdown” – prognosztizálja ma bemutatott jelentésében a Kopint-Tárki.","shortLead":"A hazai össztermék az idén 5,8 százalékkal marad el az előző évitől, feltéve, hogy a gazdaságpolitikai védőintézkedések...","id":"20201008_KopintTarki_Ha_a_tenyleges_fogyasztast_vesszuk_445_szazalek_lehet_az_inflacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a16d25d-e1b8-4271-bd21-d53a664af342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cae4fe-632f-41d8-9049-09be3a069373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_KopintTarki_Ha_a_tenyleges_fogyasztast_vesszuk_445_szazalek_lehet_az_inflacio","timestamp":"2020. október. 08. 14:28","title":"Kopint-Tárki: Ha a tényleges fogyasztást vesszük, 4–4,5 százalék lehet az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a magyar dalszövegekkel is működik a Spotify új kereső funkciója, amivel nagyobb eséllyel találhatjuk meg a dalokat.","shortLead":"Már a magyar dalszövegekkel is működik a Spotify új kereső funkciója, amivel nagyobb eséllyel találhatjuk meg a dalokat.","id":"20201006_spotify_dalszoveg_keresese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43186783-1315-41fd-b994-e223a66a234d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_spotify_dalszoveg_keresese","timestamp":"2020. október. 06. 19:03","title":"Álomfunkciót kapott a Spotify, dalszöveg alapján is megtalálhatjuk a zenéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7db5516-e08d-4dde-9706-07394f2a0393","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új iOS 14 bevezetésével az Apple újabb lehetőségeket nyitott meg a fejlesztők, grafikusok előtt. Volt, aki gyorsan élt is vele.","shortLead":"Az új iOS 14 bevezetésével az Apple újabb lehetőségeket nyitott meg a fejlesztők, grafikusok előtt. Volt, aki gyorsan...","id":"20201007_ios_14_ikonok_kezdokepernyo_widget_traf_grafikus_dizajner_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7db5516-e08d-4dde-9706-07394f2a0393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7304b687-19c0-4d77-8a36-7aa57cf0ad99","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_ios_14_ikonok_kezdokepernyo_widget_traf_grafikus_dizajner_iphone","timestamp":"2020. október. 07. 11:03","title":"43 millió forintot keresett egy grafikus, aki kitett néhány iPhone-ra letölthető ikont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pécsi Tudományegyetemmel működnek együtt, orvosdiagnosztikai fejlesztést végeznek.","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetemmel működnek együtt, orvosdiagnosztikai fejlesztést végeznek.","id":"20201008_4ig_pecsi_tudomanyegyetem_orvosdiagnosztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4356f9-c7ab-4c62-88af-44fde60add9f","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_4ig_pecsi_tudomanyegyetem_orvosdiagnosztika","timestamp":"2020. október. 08. 10:46","title":"A 4iG-ra megint rátalált egy milliárdos munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc86694a-756d-44a9-831e-8c7fa2bc1d45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szingapúri kutatók egy olyan új megoldással álltak elő, amivel a rákos sejteket rá tudják venni az önpusztításra. A megoldásuk azért is különleges, mert a cél eléréséhez nincs szükségük gyógyszerre.","shortLead":"Szingapúri kutatók egy olyan új megoldással álltak elő, amivel a rákos sejteket rá tudják venni az önpusztításra...","id":"20201007_rakos_sejtek_legyozese_nanoreszecske_nano_ppaam_l_fenilalanin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc86694a-756d-44a9-831e-8c7fa2bc1d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8598a9-9422-44d1-b2e6-0cad148b911d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_rakos_sejtek_legyozese_nanoreszecske_nano_ppaam_l_fenilalanin","timestamp":"2020. október. 07. 10:33","title":"Átveri a rákos sejteket egy lehetséges új gyógymód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]