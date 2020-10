Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 21 Kutatóközpont friss tanulmányban modellezi a 2022-es országgyűlési választások feltételezett eredményeit, szerintük két év múlva is jelentősen a jelenlegi kormánypártoknak fog lejteni a pálya. ","shortLead":"A 21 Kutatóközpont friss tanulmányban modellezi a 2022-es országgyűlési választások feltételezett eredményeit...","id":"20201009_mandatumkalkulator_valasztasi_terkep_21_kutatokozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb06040-fa78-432f-b16b-bf3cf6a62ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_mandatumkalkulator_valasztasi_terkep_21_kutatokozpont","timestamp":"2020. október. 09. 13:49","title":"Mennyire kellene nyernie 2022-ben az ellenzéknek? – erről írt tanulmányt egy kutatócég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint a Neuralink nevű cége által fejlesztett agy–számítógép interfész lehetővé teszi majd, hogy a mostaninál jóval gyorsabban tudjuk közölni a gondolatainkat.","shortLead":"Elon Musk szerint a Neuralink nevű cége által fejlesztett agy–számítógép interfész lehetővé teszi majd...","id":"20201008_elon_musk_agy_szamitogep_internfesz_neuralink_kommunikacio_sebessege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8790765f-8a41-41f8-a200-75be4c9a131d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_elon_musk_agy_szamitogep_internfesz_neuralink_kommunikacio_sebessege","timestamp":"2020. október. 08. 12:03","title":"Agyba ültetett chippel gyorsítana az embereken Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22166097-b0ec-45c8-8455-213a9a54a5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy óvodákba kijáró gyógypedagógusnak is pozitív lett a tesztje.","shortLead":"Egy óvodákba kijáró gyógypedagógusnak is pozitív lett a tesztje.","id":"20201009_Koronavirus_XII_kerulet_bolcsode_ovoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22166097-b0ec-45c8-8455-213a9a54a5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504a8721-8d8c-413c-beb4-4b66b7e0d26c","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Koronavirus_XII_kerulet_bolcsode_ovoda","timestamp":"2020. október. 09. 06:15","title":"A koronavírus elérte a XII. kerületi bölcsődéket és óvodákat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közöttük is van azonban, aki inkább a megelőzésre fekteti a hangsúlyt.","shortLead":"Közöttük is van azonban, aki inkább a megelőzésre fekteti a hangsúlyt.","id":"20201008_koronavirus_teszteles_nagyvallalatok_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eda83a3-b529-4e1e-8cc0-61bf4b215aa6","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_koronavirus_teszteles_nagyvallalatok_jarvany","timestamp":"2020. október. 08. 07:25","title":"Nagyüzemben tesztelnek koronavírusra a hazai nagyvállalatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de0c16f-3bf7-47e5-8696-a2ed46049f5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán megnézte a drónfelvételeket, és megdöbbent.","shortLead":"Aztán megnézte a drónfelvételeket, és megdöbbent.","id":"20201009_Fogalma_sem_volt_ennek_a_szorfosnek_milyen_kozel_kerult_hozza_egy_capa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7de0c16f-3bf7-47e5-8696-a2ed46049f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e36a40-07bd-4022-b3d5-9d6a645a16bb","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Fogalma_sem_volt_ennek_a_szorfosnek_milyen_kozel_kerult_hozza_egy_capa","timestamp":"2020. október. 09. 11:09","title":"Fogalma sem volt ennek a szörfösnek, milyen közel került hozzá egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután a kormány elrendelte a veszélyhelyzetet, az MNB nagymértékű készpénzkiáramlást tapasztalt.","shortLead":"Miután a kormány elrendelte a veszélyhelyzetet, az MNB nagymértékű készpénzkiáramlást tapasztalt.","id":"20201008_mnb_jegybank_keszpenz_koronavirus_veszelyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2b869-b757-4967-8452-11adb2422eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_mnb_jegybank_keszpenz_koronavirus_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. október. 08. 12:59","title":"Teljesen felforgatta a magyarok fizetési szokásait a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f4cb9f-8c43-4312-9e85-569ef15a532a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pecinát egyszer már börtönre ítélték a Hypo Bank körüli botrányok miatt, de az osztrák üzletember felfüggesztett büntetéssel megúszta.","shortLead":"Pecinát egyszer már börtönre ítélték a Hypo Bank körüli botrányok miatt, de az osztrák üzletember felfüggesztett...","id":"20201009_heinrich_pecina_nepszabadsag_hypo_bank_kormanykozeli_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f4cb9f-8c43-4312-9e85-569ef15a532a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0728e984-c3a7-46cd-9d54-225099ac33fa","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_heinrich_pecina_nepszabadsag_hypo_bank_kormanykozeli_media","timestamp":"2020. október. 09. 07:42","title":"Népszava: Ismét elítélték a Népszabadságot bezárató Pecinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsi virológusok ezúttal a már Magyarországon is használt hatóanyag, a favipiravir működésébe engedtek betekintést. A szerrel koronavírus-betegeket kezelnek.","shortLead":"Pécsi virológusok ezúttal a már Magyarországon is használt hatóanyag, a favipiravir működésébe engedtek betekintést...","id":"20201008_favipiravir_remdesivir_koronavirus_hatoanyag_gyogyszer_rns_pecsi_virologusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25b55c5-c733-4eea-a140-857ccde63137","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_favipiravir_remdesivir_koronavirus_hatoanyag_gyogyszer_rns_pecsi_virologusok","timestamp":"2020. október. 08. 10:33","title":"Hogy működik a favipiravir, amit magyar koronavírus-betegeknél is használnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]