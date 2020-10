Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"174e0ed3-4568-4d48-b5ff-a6fdbde1a085","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról már sokat hallhattunk, hogy egy okosóra megmentette valakinek az életét. Egy szinte hihetetlen eset viszont arra utal, hogy akár egy laptop is életmentő lehet.","shortLead":"Arról már sokat hallhattunk, hogy egy okosóra megmentette valakinek az életét. Egy szinte hihetetlen eset viszont arra...","id":"20201014_lovoldozes_laptop_surface_book","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=174e0ed3-4568-4d48-b5ff-a6fdbde1a085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f43072-708b-4e49-a152-9265931f8e18","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_lovoldozes_laptop_surface_book","timestamp":"2020. október. 14. 11:03","title":"Reméljük, igaz, viccnek rossz lenne: fellőtt a szomszéd, a laptop állította meg a golyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77adfa0-28ac-430b-b97a-64641f598ff1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Novák Eszter, a Színház-és Filmművészeti Egyetem volt rektorhelyettese az ATV műsorában elmondta, hogy mit tud a Káel Csabával tervezett, ám meghiúsult találkozóról, és hogy a félév végén a nyilvános vizsgák fogják bizonyítani, hogy rendben zajlik az oktatás a blokád alá vont egyetemen. ","shortLead":"Novák Eszter, a Színház-és Filmművészeti Egyetem volt rektorhelyettese az ATV műsorában elmondta, hogy mit tud a Káel...","id":"20201013_Novak_Eszter_SZFE_tuntetes_hallgatok_Kael_Csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d77adfa0-28ac-430b-b97a-64641f598ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baeb49fa-8e0c-4c4d-9148-7eb5e0e889e0","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Novak_Eszter_SZFE_tuntetes_hallgatok_Kael_Csaba","timestamp":"2020. október. 13. 15:45","title":"Novák Eszter: A hallgatóktól nagyon gyorsan bocsánatot kellene kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A pénz egy részét a gyermekeiknek ajándékozták.","shortLead":"A pénz egy részét a gyermekeiknek ajándékozták.","id":"20201015_Masfel_millio_forintot_talalt_egy_hajlektalan_par_egy_lakasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e2e754-7c6d-4894-ac14-ff88927c6358","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201015_Masfel_millio_forintot_talalt_egy_hajlektalan_par_egy_lakasban","timestamp":"2020. október. 15. 07:21","title":"Másfél millió forintot talált egy hajléktalan pár egy lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d24d6b9-4050-4715-89f1-1001709004cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A pénz nem az az egyszerű ösztönző erő, amelynek a többségünk feltételezi – mutatott rá Dan Ariely viselkedéskutató közgazdász. Amikor mások elismerik a munkára fordított erőfeszítésünket, hajlandók vagyunk még keményebben, jobban és akár kevesebb pénzért is dolgozni. Ha viszont nem érkezik pozitív visszajelzés, akkor motivációnk elpárolog.","shortLead":"A pénz nem az az egyszerű ösztönző erő, amelynek a többségünk feltételezi – mutatott rá Dan Ariely viselkedéskutató...","id":"20201014_Mennyire_motival_a_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d24d6b9-4050-4715-89f1-1001709004cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19929b81-e9ab-44c5-9175-209f7ecd12cb","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201014_Mennyire_motival_a_penz","timestamp":"2020. október. 14. 19:15","title":"Mennyire motivál a pénz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön egyre több felé várható eső és zivatar, de délután akár 20 fok is lehet.\r

","shortLead":"Csütörtökön egyre több felé várható eső és zivatar, de délután akár 20 fok is lehet.\r

","id":"20201015_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a37aa7-0df3-4d3c-88f3-83895a8f552a","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. október. 15. 06:42","title":"Több megyére is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Juliane Kokott főtanácsnok álláspontja szerint nem ellentétes az uniós joggal a vállalkozások progresszív szerkezetű forgalmi adóval megadóztatása. Az adó miatt az Európai Bizottság emelt kifogást.","shortLead":"Juliane Kokott főtanácsnok álláspontja szerint nem ellentétes az uniós joggal a vállalkozások progresszív szerkezetű...","id":"20201015_Kokott_magyar_reklamado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccec6aa6-8c31-4f15-a80d-93f4fecea222","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Kokott_magyar_reklamado","timestamp":"2020. október. 15. 11:12","title":"Nyerésre áll a magyar reklámadó az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b4631b-e492-4530-83b9-e0bb313d5e6f","c_author":"Orosz Anna","category":"360","description":"A tavaly ősszel megválasztott ellenzéki önkormányzati politikusok feladata – éppen a választók akaratából – túlmutat a klasszikus önkormányzati szerepeken, az önkormányzatiság nem kizárólag a helyi ügyek megoldásának terepe, írja szerzőnk, a Momentum alelnöke a 2019-es önkormányzati választások egyéves évfordulóján. Vélemény.","shortLead":"A tavaly ősszel megválasztott ellenzéki önkormányzati politikusok feladata – éppen a választók akaratából – túlmutat...","id":"20201013_Orosz_Anna_Helyi_politika_orszagos_felelosseg__egy_eve_az_onkormanyzatok_elen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b4631b-e492-4530-83b9-e0bb313d5e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65768a3b-c843-45d1-9419-99bc8bc69d46","keywords":null,"link":"/360/20201013_Orosz_Anna_Helyi_politika_orszagos_felelosseg__egy_eve_az_onkormanyzatok_elen","timestamp":"2020. október. 13. 17:00","title":"Orosz Anna: Önkormányzati politikusként kötelességünk országos ügyekért is kiállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy magasépítő projekten nincs ott annyi cég, mint ahányan az Ikarus-pályán összegyűltek.","shortLead":"Egy magasépítő projekten nincs ott annyi cég, mint ahányan az Ikarus-pályán összegyűltek.","id":"20201013_foci_epitoipar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcdcd71-79e8-4b9a-b755-4e4943d26f61","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201013_foci_epitoipar","timestamp":"2020. október. 13. 15:40","title":"Rendhagyó módon csaptak össze a magyar közbeszerzések nagy nyertesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]