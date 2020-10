Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e87877a0-30b0-49f6-9bad-e1314dc7ac7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több böngészőből is elérhető az a funkció, amely segítségével azonnal el tudunk kezdeni jegyzetelni.","shortLead":"Több böngészőből is elérhető az a funkció, amely segítségével azonnal el tudunk kezdeni jegyzetelni.","id":"20201015_google_chrome_mozilla_firefox_safari_bongeszo_jegyzeteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e87877a0-30b0-49f6-9bad-e1314dc7ac7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0948c1-9b50-4d8d-ad23-bb98f457eb5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_google_chrome_mozilla_firefox_safari_bongeszo_jegyzeteles","timestamp":"2020. október. 15. 19:03","title":"Van egy titkos funkció a böngészőjében, így hívhatja elő ön is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5e0aef-b0aa-49ce-a2d6-ef950acaa1bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ausztriában, Szlovákiában vagy Csehországban is magasabb a szigetelt házak aránya, mint Magyarországon.","shortLead":"Ausztriában, Szlovákiában vagy Csehországban is magasabb a szigetelt házak aránya, mint Magyarországon.","id":"20201015_Magyar_csaladi_haz_energetika_korszerusites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc5e0aef-b0aa-49ce-a2d6-ef950acaa1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6432f840-6292-4954-a4f1-9b01d8683ad3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201015_Magyar_csaladi_haz_energetika_korszerusites","timestamp":"2020. október. 15. 10:39","title":"Több mint 80 év kellene ahhoz, hogy az összes magyar családi házat energetikailag korszerűsítsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cda89c-5474-46c5-82e7-7a577a7e1fae","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kölcsönbe megy az olasz csapathoz egy szezonra Megyeri Gábor. 