Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a05265de-ad22-46b0-b66b-6650c1b07794","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ruttkai pedagógus csütörtökön öt gyermeket védett meg és közben felhívta a figyelmet a támadásra.","shortLead":"Egy ruttkai pedagógus csütörtökön öt gyermeket védett meg és közben felhívta a figyelmet a támadásra.","id":"20200615_tanitono_ruttka_keseles_amokfuto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a05265de-ad22-46b0-b66b-6650c1b07794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7e378d-ef7e-4514-a6f5-b30bbff56b2a","keywords":null,"link":"/elet/20200615_tanitono_ruttka_keseles_amokfuto","timestamp":"2020. június. 15. 19:42","title":"Egy tanítónő is szembeszállt a szlovákiai késes ámokfutóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős tárhelyszolgáltató.","shortLead":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős...","id":"20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c48ff-59f8-4bf7-a3f5-4b3e799c8c19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","timestamp":"2020. június. 17. 14:04","title":"Hasznos funkciót kapott a Dropbox: megmentheti vele az adatait, ha tönkremegy a gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e42d77-2a9d-4c03-b19b-3cc3e6b7c544","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől igényelhettek az országfásítási programban ingyen fát a tízezernél kevesebb lakosú településeken az önkormányzatok, az állami és egyházi szervezetek. Az oldalt úgy megrohamozhatták az igénylők, hogy az összeomlott. ","shortLead":"Hétfőtől igényelhettek az országfásítási programban ingyen fát a tízezernél kevesebb lakosú településeken...","id":"20200615_Osszeomlott_a_honlap_ahol_ingyen_fat_lehetett_igenyelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e42d77-2a9d-4c03-b19b-3cc3e6b7c544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2641e5d6-45a3-4f11-8bb1-1ab1b69f1800","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_Osszeomlott_a_honlap_ahol_ingyen_fat_lehetett_igenyelni","timestamp":"2020. június. 15. 16:30","title":"Összeomlott a honlap, ahol ingyen fát lehetett igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több jogvédő szervezet is hevesen bírálta az új szabályokat.","shortLead":"Több jogvédő szervezet is hevesen bírálta az új szabályokat.","id":"20200616_USA_menedekkerelem_Mexiko_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0c6de5-881d-473d-8f63-d687b4d1a1c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_USA_menedekkerelem_Mexiko_szabalyok","timestamp":"2020. június. 16. 06:09","title":"Szigorít az USA: meghallgatás nélkül is elutasíthatják a menedékkérelmeket a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caeb4a2a-6c4e-4180-9d7b-f9dd00ce0ff4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Medián felmérése szerint a helyiek több mint kétharmada nem támogatja a Győri Nemzeti Színház épületének lebontását.","shortLead":"A Medián felmérése szerint a helyiek több mint kétharmada nem támogatja a Győri Nemzeti Színház épületének lebontását.","id":"20200616_Gyor_koszoni_szepen_ragaszkodik_a_szinhazahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caeb4a2a-6c4e-4180-9d7b-f9dd00ce0ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e165d6cd-cecb-4253-8ab1-850bc528189d","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Gyor_koszoni_szepen_ragaszkodik_a_szinhazahoz","timestamp":"2020. június. 16. 13:54","title":"Győr köszöni szépen, ragaszkodik a színházához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ef3b5b-40b0-4597-85bd-06d2600fae54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár vissza is fordítható az őszülés, ha a kiváltó oka valamilyen stresszhatás volt – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Akár vissza is fordítható az őszülés, ha a kiváltó oka valamilyen stresszhatás volt – állítják amerikai kutatók.","id":"202024_visszafordithato_oszules_antistresszhatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85ef3b5b-40b0-4597-85bd-06d2600fae54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14154d18-81b0-47ca-b891-0d2a22ee573c","keywords":null,"link":"/360/202024_visszafordithato_oszules_antistresszhatas","timestamp":"2020. június. 16. 12:00","title":"Visszafordítható lehet az őszülés, ha stresszhatás váltotta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet, hogy fontos poszton tér vissza az amerikai közéletbe a magyar származású és igencsak vitatott munkásságú Gorka Sebestyén.","shortLead":"Lehet, hogy fontos poszton tér vissza az amerikai közéletbe a magyar származású és igencsak vitatott munkásságú Gorka...","id":"20200617_Huffington_Post_Megint_fontos_posztot_kaphat_Gorka_Sebestyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ebd678-541f-4ae7-b475-75562c911ae5","keywords":null,"link":"/360/20200617_Huffington_Post_Megint_fontos_posztot_kaphat_Gorka_Sebestyen","timestamp":"2020. június. 17. 07:30","title":"Huffington Post: Megint fontos posztot kaphat Gorka Sebestyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922fa2d8-9469-4a94-8d7d-9b45348489d7","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"A streaming-szolgáltatók indulásával és megerősödésével a sorozatok terén is óriási lett a merítés és a választék – a könnyű elérhetőség mellett. Az online videótárakban a folyamatosan megjelenő új szériák mellett párhuzamosan elkezdünk akár három másikat is, nem ritkán olyat, ami már befejeződött, a 90-es évek vége óta megerősödő minőségi sztenderdek miatt pedig már az újranézés sem bűncselekmény. Alább az HBO GO kínálatából válogattunk és teszünk javaslatokat, de a lista személyes ízlésünket tükrözi. ","shortLead":"A streaming-szolgáltatók indulásával és megerősödésével a sorozatok terén is óriási lett a merítés és a választék –...","id":"20200617_10_progressziv_sorozat_ami_mindent_megvaltoztatott_HBO_GO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=922fa2d8-9469-4a94-8d7d-9b45348489d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28ec390-fefc-4471-8631-a87b09aeb444","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200617_10_progressziv_sorozat_ami_mindent_megvaltoztatott_HBO_GO","timestamp":"2020. június. 17. 12:30","title":"10 progresszív sorozat, ami mindent megváltoztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]