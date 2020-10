Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bef846e-56f9-43ef-b6b5-ce6030960dfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Sajó és a Hernád is árad.","shortLead":"A Sajó és a Hernád is árad.","id":"20201015_Arviz_Borsod_Sajo_Hernad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bef846e-56f9-43ef-b6b5-ce6030960dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da49b83-395f-48f3-a00d-dae1dfa8d3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Arviz_Borsod_Sajo_Hernad","timestamp":"2020. október. 15. 07:57","title":"Utakat zártak le az árvíz miatt Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cda89c-5474-46c5-82e7-7a577a7e1fae","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kölcsönbe megy az olasz csapathoz egy szezonra Megyeri Gábor. 