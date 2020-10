Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván a magyar népmeséket magyar művészek által feldolgozó rajzfilmek alapból is „hungarikumok”, de most már hivatalosan is azok. Erről az Agrárminisztérium adott ki közleményt.\r

\r

","shortLead":"Nyilván a magyar népmeséket magyar művészek által feldolgozó rajzfilmek alapból is „hungarikumok”, de most már...","id":"20201015_Hivatalosan_is_hungarikum_lett_a_Magyar_nepmesek_rajzfilmsorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8e93ba-4ab0-4e2a-a2b1-d27f730826b4","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Hivatalosan_is_hungarikum_lett_a_Magyar_nepmesek_rajzfilmsorozat","timestamp":"2020. október. 15. 15:12","title":"Hivatalosan is hungarikum lett a Magyar népmesék rajzfilmsorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8720798e-8d8e-48d8-b354-40cb05415b11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nemcsak a most bemutatott iPhone 12 családra terjesztette ki egyik fontos, környezetvédelmi okokra hivatkozva meghozott döntését, hanem a régebbi, de még forgalmazott mobilokra is.","shortLead":"Az Apple nemcsak a most bemutatott iPhone 12 családra terjesztette ki egyik fontos, környezetvédelmi okokra hivatkozva...","id":"20201014_apple_iphone_11_se_tolto_fulhallgato_mi_van_a_dobozban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8720798e-8d8e-48d8-b354-40cb05415b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb67a6df-fc89-4599-8d40-f892da23c3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_apple_iphone_11_se_tolto_fulhallgato_mi_van_a_dobozban","timestamp":"2020. október. 14. 10:49","title":"Meglepetés érheti mostantól, ha új iPhone-t vesz: se töltő, se füles nem lesz a dobozokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174e0ed3-4568-4d48-b5ff-a6fdbde1a085","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról már sokat hallhattunk, hogy egy okosóra megmentette valakinek az életét. Egy szinte hihetetlen eset viszont arra utal, hogy akár egy laptop is életmentő lehet.","shortLead":"Arról már sokat hallhattunk, hogy egy okosóra megmentette valakinek az életét. Egy szinte hihetetlen eset viszont arra...","id":"20201014_lovoldozes_laptop_surface_book","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174e0ed3-4568-4d48-b5ff-a6fdbde1a085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f43072-708b-4e49-a152-9265931f8e18","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_lovoldozes_laptop_surface_book","timestamp":"2020. október. 14. 11:03","title":"Reméljük, igaz, viccnek rossz lenne: fellőtt a szomszéd, a laptop állította meg a golyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nincs, ami megállítsa az esést, a forint szerdán dél előtt nem sokkal 363,5 eurón állt.","shortLead":"Egyelőre nincs, ami megállítsa az esést, a forint szerdán dél előtt nem sokkal 363,5 eurón állt.","id":"20201014_Tovabbra_is_zuhanorepulesben_a_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eccd62a-5d38-43ca-b686-3cb7047bbd85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_Tovabbra_is_zuhanorepulesben_a_forint","timestamp":"2020. október. 14. 12:06","title":"Továbbra is zuhanórepülésben a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954d3b80-615f-4b7f-92b6-b9253b0a949d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai ABC tévécsatorna Good Morning America című reggeli műsorának egyik munkatársa, Becky Worley mutatta meg és mondta el, milyen a való életben az iPhone 12 és az iPhone 12 Pro.","shortLead":"Az amerikai ABC tévécsatorna Good Morning America című reggeli műsorának egyik munkatársa, Becky Worley mutatta meg és...","id":"20201015_abc_apple_iphone_iphone_12_iphone_12_pro_good_morning_america","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=954d3b80-615f-4b7f-92b6-b9253b0a949d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41ea3d4-80a8-4a10-a996-15ca5f199b89","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_abc_apple_iphone_iphone_12_iphone_12_pro_good_morning_america","timestamp":"2020. október. 15. 15:03","title":"Van, aki már kézbe vehette az új iPhone-okat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ellenállásukat a szabadságukat és autonómiájukat korlátozó intézkedésekkel szemben messzemenően jogosnak tartjuk\" – fogalmazzák meg levelükben az oktatók. ","shortLead":"\"Ellenállásukat a szabadságukat és autonómiájukat korlátozó intézkedésekkel szemben messzemenően jogosnak tartjuk\" –...","id":"20201015_Kiallnak_az_Szinhaz__es_Filmmuveszeti_Egyetemert_az_ELTE_BTK_oktatoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21354fd5-6f5d-43e0-a3d7-a4f500784c81","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Kiallnak_az_Szinhaz__es_Filmmuveszeti_Egyetemert_az_ELTE_BTK_oktatoi","timestamp":"2020. október. 15. 13:31","title":"Kiállnak az Színház- és Filmművészeti Egyetemért az ELTE BTK oktatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0092432-4a04-4adb-9544-f9da941e20ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság jelentősen erősebb a normál GTI-nél, de változatlanul csak az első kerekei hajtottak. ","shortLead":"Az újdonság jelentősen erősebb a normál GTI-nél, de változatlanul csak az első kerekei hajtottak. ","id":"20201014_hivatalos_itt_a_300_loeros_uj_vw_golf_gti_clubsport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0092432-4a04-4adb-9544-f9da941e20ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34a5325-e021-4647-a071-15ceaaeab4d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_hivatalos_itt_a_300_loeros_uj_vw_golf_gti_clubsport","timestamp":"2020. október. 14. 07:59","title":"Hivatalos: itt a 300 lóerős új VW Golf GTI Clubsport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szeptember 30-án bukkant a rendőrség lehallgatókészülékre a Fejér megyei településen, jelenleg tiltott adatszerzés gyanúja miatt folyik nyomozás ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Szeptember 30-án bukkant a rendőrség lehallgatókészülékre a Fejér megyei településen, jelenleg tiltott adatszerzés...","id":"20201014_Feloszlott_a_kepviselotestulet_Gyuron_ahol_poloskat_talaltak_polgarmesteri_hivatalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f5856-4ab3-4656-ba39-4a3ec0b10c6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Feloszlott_a_kepviselotestulet_Gyuron_ahol_poloskat_talaltak_polgarmesteri_hivatalban","timestamp":"2020. október. 14. 14:45","title":"Feloszlott a képviselő-testület Gyúrón, ahol poloskát találtak a polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]