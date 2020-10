Minek megvásárolni egy autót, ha bármikor lemondható előfizetéssel is használhatunk helyette egy vadonatúj kocsit? Az előfizetésünket ráadásul bárkivel meg is oszthatjuk, amivel a saját költségünket csökkenthetjük.

Az egyre nagyobb nemzetközi jelenléttel bíró kínai Lynk & Co autómárka ötlete egy most elindított szolgáltatás, ami nagyon hasonló a zenei iparban megismert Spotify, vagy a filmes szolgáltató Netflixéhez. A cég egyelőre egy modellt kínál havi előfizetéssel, a 01-et, egy közepes méretű, félig elektromos terepjárót, amelyet fix havi 500 eurós díjért házhoz is szállítanak. Ez az összeg már tartalmazza a biztosítást, az adókat, a karbantartási költségeket, csak tankolni kell bele a használójának.

Első ránézésre a Lynk & Co megközelítése nagyon hasonlít a jelenleg is elterjedt bérleti konstrukciókhoz, ahol havonta fix összeget kell fizetni. A különbség az, hogy az előfizetők megoszthatják a 01-et más felhasználókkal: az előfizetés birtokosa egy alkalmazáson keresztül kiadhatja az autót akár a kollégáinak, a szomszédainak, a barátainak is. Így azok, akik nem rendelkeznek előfizetéssel, használhatják az autót, csakhogy ők külön fizetnek az előfizetőnek. A felhasználók megosztják a költségeket, míg a fő felhasználó kereshet némi pénzt, ha nincs szüksége az autóra.

Alain Visser, a Lynk & Co igazgatója szerint már nem az a cél, mint Henry Fordnál, hogy minél több autót adjanak el és autóra ültessenek egy nemzetet. Az innovatív megközelítés összhangban van azzal a modern megközelítéssel, hogy inkább a használatért fizetünk a tulajdonjog helyett. Ugyanakkor az egyes országok nagyon máshogy állnak mindehhez. Kínában státusszimbólum, ha valakinek saját autója van, esze ágában sincs megosztani, ugyanez a kérdés egy nyugat-európai fogyasztónál már nagyon különböző válaszokat ad. Például Amszterdamban az emberek már negatívan viszonyulnak az autó tulajdonlásához, sokkal nagyobb a hajlandóság a megosztására.

A Lynk & Co a részletekben is eltér néhány hasonló próbálkozástól. A Volvo például a „Care by Volvo”-ot kínálja, a Lexus pedig a „Lexus One” szolgáltatást, ami hasonló. A koncepció tehát nem egyedi, amit a Lynk & Co csinál, azonban a rugalmasságban tovább mennek a többieknél. Havonta lemondható az előfizetés, míg a Volvonál három hónapos lemondási időt van, a Lexus One-nál pedig először fél éves szerződést kell kötni. "Az embereknek tetszik az az ötlet, hogy apró betű nélkül meg lehet szabadulni valamitől" - mondja Visser. A korábban megszokott négy-ötéves lízingelésekkel szemben, ezek hatalmas különbségek és a választás pszichológiai szabadságát adják meg Alain Visser szerint. Ugyanakkor egy pár eurós Spotify szolgáltatás egészen más szint, mint egy havi 500 eurós előfizetés.

Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy ennek a cégnek az anyavállalata a Geely, amely az egyik legnagyobb gyártó Kínában és olyan európai márkák vannak a birtokában már mint a Volvo, a Polestar és a Lotus. A Lynk & Co éppen ezért az a vállalat, amellyel bátran kísérleteznek, milyen üzleti modell válhat be a jövőben.

