[{"available":true,"c_guid":"6ac45fc8-afa7-46d7-9f9b-673a79a6eb32","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon mennyire eldöntött kérdés születésünkkor, hogy optimista vagy pesszimista ember lesz-e belőlünk? Jó hír, hogy ha erősen akarjuk és teszünk érte, pesszimizmusunk megszelídíthető.","shortLead":"Vajon mennyire eldöntött kérdés születésünkkor, hogy optimista vagy pesszimista ember lesz-e belőlünk? Jó hír, hogy ha...","id":"20201018_Bantja_hogy_pesszimista_Gyakorlassal_optimistabb_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ac45fc8-afa7-46d7-9f9b-673a79a6eb32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b03735-d75d-4d8e-9ee0-32cf4b19fa99","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201018_Bantja_hogy_pesszimista_Gyakorlassal_optimistabb_lehet","timestamp":"2020. október. 18. 20:15","title":"Bántja, hogy pesszimista? Ne legyen negatív, gyakorlással optimistább lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elfogadta a nyugat-lengyelországi, Kalisz központú egyházmegye főpásztorának lemondását a varsói apostoli nunciatúra bejelentése szerint.","shortLead":"Ferenc pápa elfogadta a nyugat-lengyelországi, Kalisz központú egyházmegye főpásztorának lemondását a varsói apostoli...","id":"20201017_Vegleg_tavozik_a_pedofil_buncselekmenyeket_eltussolo_lengyel_puspok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17994a9-1eb3-49cf-9daf-d251cc36a34f","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Vegleg_tavozik_a_pedofil_buncselekmenyeket_eltussolo_lengyel_puspok","timestamp":"2020. október. 17. 21:45","title":"Végleg távozik a pedofil bűncselekményeket eltussoló lengyel püspök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Kiszivárgott a Liverpool és a Manchester United kezdeményezése, ami szervezetileg és gazdaságilag is feje tetejére állítaná az angol futballbajnokságokat. A Premier League visszadobta elsőre, de könnyen lehet, hogy ez az átalakulást érintő viták kezdetét, nem a végét jelenti.","shortLead":"Kiszivárgott a Liverpool és a Manchester United kezdeményezése, ami szervezetileg és gazdaságilag is feje tetejére...","id":"20201015_premier_league_angol_futball_big_picture","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8860a7f6-8365-4dcb-84c4-03ac6ff8d1d7","keywords":null,"link":"/sport/20201015_premier_league_angol_futball_big_picture","timestamp":"2020. október. 17. 14:00","title":"Hatalomrablás vagy pénzügyi fair play? Átalakítanák a topklubok a Premier League-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy kerékpárgumival hullahoppozó kislányt ábrázol az a kép, amit a titokzatos művész festett egy ház falára.","shortLead":"Egy kerékpárgumival hullahoppozó kislányt ábrázol az a kép, amit a titokzatos művész festett egy ház falára.","id":"20201018_Vege_a_talalgatasoknak_Banksy_elismerte_hogy_o_keszitette_a_nottinghami_hazfalon_feltunt_graffitit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b361a2f9-fd05-4c4c-a0bf-5ab3a94c3a8d","keywords":null,"link":"/kultura/20201018_Vege_a_talalgatasoknak_Banksy_elismerte_hogy_o_keszitette_a_nottinghami_hazfalon_feltunt_graffitit","timestamp":"2020. október. 18. 15:53","title":"Vége a találgatásoknak: Banksy elismerte, hogy ő készítette a nottinghami házfalon feltűnt graffitit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnökválasztáshoz közeledve a YouTube is nagyobb fordulatszámra kapcsol, hogy megtisztítsa a platformot az összeesküvés-elméleteket terjesztő QAnontól.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztáshoz közeledve a YouTube is nagyobb fordulatszámra kapcsol, hogy megtisztítsa a platformot...","id":"20201018_youtube_qanon_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff44a290-0069-465e-b1fa-30099cd9f34f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_youtube_qanon_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. október. 18. 08:03","title":"A YouTube is odavág a QAnon szélsőséges mozgalomnak, törlik a videókat, sőt a csatornákat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pótlóbuszok járnak a kunszentmiklósi vonalon, várhatóan egész vasárnap.","shortLead":"Pótlóbuszok járnak a kunszentmiklósi vonalon, várhatóan egész vasárnap.","id":"20201018_Veszelyes_anyag_szivargott_leallt_a_vonatkozlekedes_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac74d264-2112-4820-b07d-0970857e74cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Veszelyes_anyag_szivargott_leallt_a_vonatkozlekedes_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","timestamp":"2020. október. 18. 10:59","title":"Veszélyes anyag szivárgott: leállt a vonatközlekedés Soroksár és Dunaharaszti között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az orosz állam évek óta ingyen osztott földdel igyekszik rávenni polgárait, hogy költözzenek a gyéren lakott szibériai területre. Az egyelőre meglehetősen vontatottan haladó program ki nem mondott célja az, hogy elejét vegye a szomszédos Kína esetleges területszerzési ambícióinak.\r

","shortLead":"Az orosz állam évek óta ingyen osztott földdel igyekszik rávenni polgárait, hogy költözzenek a gyéren lakott szibériai...","id":"20201016_Putyin_ingyen_foldjuttatassal_nepesitene_be_Sziberiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da8a39b-64ef-4195-9709-47ebf48d5990","keywords":null,"link":"/360/20201016_Putyin_ingyen_foldjuttatassal_nepesitene_be_Sziberiat","timestamp":"2020. október. 17. 19:00","title":"Putyin ingyenes földjuttatással népesítené be Szibériát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autószerelő műhelyben robbant fel vélhetően egy gázüzemű autó tartálya. Az esetről videó is készült.","shortLead":"Egy autószerelő műhelyben robbant fel vélhetően egy gázüzemű autó tartálya. Az esetről videó is készült.","id":"20201018_Robbanas_tortent_Kispesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e9efff-0efe-4c73-b12e-561e3d372763","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Robbanas_tortent_Kispesten","timestamp":"2020. október. 18. 13:09","title":"Robbanás történt Kispesten egy autószerelő műhelyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]