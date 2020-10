Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6627a321-76fd-45e9-a714-e9070267b247","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Túrós András újabb öt évig lesz elnöke az Országos Polgárőrszövetségnek (OPSZ).","shortLead":"Túrós András újabb öt évig lesz elnöke az Országos Polgárőrszövetségnek (OPSZ).","id":"20201019_Tisztujitast_tartottak_a_polgarorok_Markos_Gyorgy_is_bekerult_az_elnoksegbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6627a321-76fd-45e9-a714-e9070267b247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db0494b-5470-46b5-8e5b-c180a0edd8af","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Tisztujitast_tartottak_a_polgarorok_Markos_Gyorgy_is_bekerult_az_elnoksegbe","timestamp":"2020. október. 19. 06:18","title":"Tisztújítást tartottak a polgárőrök, Markos György is bekerült az elnökségbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A demokrata párti amerikai elnökjelöltnek először meg kellene válaszolnia az ukrajnai korrupciógyanús ügyeiben felvetődő kérdéseket, mielőtt újra Magyarországgal kezdene foglalkozni – jelentette ki a magyar külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"A demokrata párti amerikai elnökjelöltnek először meg kellene válaszolnia az ukrajnai korrupciógyanús ügyeiben...","id":"20201017_Szijjarto_visszavag__Biden_magyarazza_meg_ukrajnai_korrupciogyanus_ugyeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28fb0c6-4316-4838-9d60-083292854a48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201017_Szijjarto_visszavag__Biden_magyarazza_meg_ukrajnai_korrupciogyanus_ugyeit","timestamp":"2020. október. 17. 16:18","title":"Szijjártó felszólította Bident, hogy magyarázza meg ukrajnai korrupciógyanús ügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a...","id":"20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01e5869-c362-48c5-9f30-eeef4ae8c118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","timestamp":"2020. október. 19. 10:34","title":"Lázár János: Ha a Fidesz nyer 2022-ben, neki fog látni a hibák kijavításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fb068b-1b23-4b42-8748-2521b3c8e775","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nagyon kicsi, elképesztően könnyű, igazi adrenalinbomba a vezetése, alig fogyaszt és még a teteje is lenyitható. Az MX-5 ezúttal sem a megérkezésről, hanem sokkal inkább az odafele vezető útról szól.","shortLead":"Nagyon kicsi, elképesztően könnyű, igazi adrenalinbomba a vezetése, alig fogyaszt és még a teteje is lenyitható...","id":"20201017_mazda_mx5_fr_takumi_teszt_velemeny_menetproba_matchbox","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fb068b-1b23-4b42-8748-2521b3c8e775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05abe7c7-5f71-40cb-9b18-887ad53df612","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_mazda_mx5_fr_takumi_teszt_velemeny_menetproba_matchbox","timestamp":"2020. október. 17. 17:00","title":"Szinte Matchbox: teszten a Mazda MX-5 RF Takumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakásfelújítási támogatást jelentett be a kormány; elkészült az őszi adócsomag; 365 forintnál is járt az euróárfolyam; kiosztották a közgazdasági Nobel-díjat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lakásfelújítási támogatást jelentett be a kormány; elkészült az őszi adócsomag; 365 forintnál is járt az euróárfolyam...","id":"20201018_Es_akkor_lakasfelujitas_ado_forint_eu_nobel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f77c461-eb39-4e67-98f2-766e4545c689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201018_Es_akkor_lakasfelujitas_ado_forint_eu_nobel","timestamp":"2020. október. 18. 07:00","title":"És akkor a kormány azt kérte, hogy a lakásfelújításról adjanak számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353c9fe6-bc9b-4929-bc61-e42dc868236c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ültetett futómű, könnyűfém-felnik és egyedi fényezés jellemzi ezt a nem túl sokat használt régi Ladát. ","shortLead":"Ültetett futómű, könnyűfém-felnik és egyedi fényezés jellemzi ezt a nem túl sokat használt régi Ladát. ","id":"20201018_3_millio_forintert_kinaljak_ezt_a_szemrevalo_33_eves_zsigulit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=353c9fe6-bc9b-4929-bc61-e42dc868236c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e82ff8-d36b-4975-946f-b8c178507325","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_3_millio_forintert_kinaljak_ezt_a_szemrevalo_33_eves_zsigulit","timestamp":"2020. október. 18. 06:41","title":"3 millió forintért kínálják ezt a szemrevaló 33 éves Zsigulit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad94189-efd3-4b96-868f-dc0381acdd89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A DVSC eddig a saját volt tulajdonosának két kaszinójában is résztulajdonos volt. Az önkormányzat most fizet, hogy megszabaduljon a részesedéstől.","shortLead":"A DVSC eddig a saját volt tulajdonosának két kaszinójában is résztulajdonos volt. Az önkormányzat most fizet...","id":"20201019_debrecen_dvsc_foci_kaszino_Szima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ad94189-efd3-4b96-868f-dc0381acdd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a63ce1c-0701-4b3b-9124-3314254c1cbc","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_debrecen_dvsc_foci_kaszino_Szima","timestamp":"2020. október. 19. 14:39","title":"230 millió forintjába kerül Debrecennek, hogy a futballklub ne legyen két kaszinó tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b181d1-18f1-49f2-81f5-6551083052cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak az életútját még Elon Musk is nyomon követi. ","shortLead":"Ennek az autónak az életútját még Elon Musk is nyomon követi. ","id":"20201018_Ez_a_Tesla_mar_12_millio_kilometert_ment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2b181d1-18f1-49f2-81f5-6551083052cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85cb936-4c95-40dc-a195-f96efa64b0f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Ez_a_Tesla_mar_12_millio_kilometert_ment","timestamp":"2020. október. 18. 10:28","title":"1,2 millió kilométernél jár ez a Tesla, de nem akar leállni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]