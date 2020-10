Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76c5b485-7d8f-49ca-a5ab-dacf176cf2a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt nyomoz. ","shortLead":"A rendőrség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt nyomoz. ","id":"20201018_Buszmegalloban_estek_neki_szulok_egy_tanarnak_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c5b485-7d8f-49ca-a5ab-dacf176cf2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb52e0b8-5a0c-4d21-b0b1-66b93082fc57","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Buszmegalloban_estek_neki_szulok_egy_tanarnak_video","timestamp":"2020. október. 18. 19:39","title":"Buszmegállóban estek neki szülők egy tanárnak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró, amivel továbbra is a 30. helyen vagyunk a kontinensen – derül ki a „GfK Vásárlóerő Európában 2020” című tanulmányból.","shortLead":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró...","id":"20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbee4c-73f7-4c56-97db-b3513bd39bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 20. 15:58","title":"Kevés európai országban marad olyan kevés szabadon elkölthető pénze a családoknak, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67790bd-5580-4af1-9e44-7f609bf915ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértő szerint a tavaly szeptember óta működő rendszer elbizonytalanította a szülőket.","shortLead":"A szakértő szerint a tavaly szeptember óta működő rendszer elbizonytalanította a szülőket.","id":"20201019_magantanulo_egyeni_tanrend_munkarend_oktatas_iskolaigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67790bd-5580-4af1-9e44-7f609bf915ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82f2ce-7056-47cc-a6c3-79f22b811fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_magantanulo_egyeni_tanrend_munkarend_oktatas_iskolaigazgato","timestamp":"2020. október. 19. 07:14","title":"A kormány szigorítása után majdnem a felére csökkent a magántanulók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fd5675-8a71-48bc-b8c4-6364914e3bdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royal Navy által nemrég bemutatott szerkezettel még egy mozgásban lévő hajót is könnyű becserkészni.","shortLead":"A Royal Navy által nemrég bemutatott szerkezettel még egy mozgásban lévő hajót is könnyű becserkészni.","id":"20201019_brit_haditengereszet_hatiraketa_jetpack_royal_navy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21fd5675-8a71-48bc-b8c4-6364914e3bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba0e5ba-37a2-4095-b7e7-18d441933c53","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_brit_haditengereszet_hatiraketa_jetpack_royal_navy","timestamp":"2020. október. 19. 13:03","title":"Repülő Iron Maneket csinál katonáiból a brit haditengerészet, így szállnak át az ellenséges hajókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A barátja bankkártyáján levő pénzt akarta megszerezni, de már a szervezésnél lebukott.","shortLead":"A barátja bankkártyáján levő pénzt akarta megszerezni, de már a szervezésnél lebukott.","id":"20201020_kecskemet_gyilkossag_kiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29857b67-89da-4ed9-a4f1-6793e4b702e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_kecskemet_gyilkossag_kiserlet","timestamp":"2020. október. 20. 10:56","title":"Két évet kapott a kecskeméti férfi, aki meg akarta ölni az ismerősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ők az első ország az EU-ban, amely újból kijárási korlátozásokat vezet be a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Ők az első ország az EU-ban, amely újból kijárási korlátozásokat vezet be a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201020_irorszag_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e651ee2-8421-4c94-8bbd-eb6476a19424","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_irorszag_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 20. 05:20","title":"Írország visszahozza a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5782089-4276-4c79-aae8-7c9975876443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag bombával fenyegetőzött, de a rendőrök alig egy kilométerre a börtöntől körbezárták, majd őrizetbe vették. Peter Madsent 2018-ban ítélték életfogytig tartó börtönre egy svéd újságíró megölése miatt.","shortLead":"Állítólag bombával fenyegetőzött, de a rendőrök alig egy kilométerre a börtöntől körbezárták, majd őrizetbe vették...","id":"20201020_peter_madsen_szokesi_kiserlet_tengeralattjaro_dania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5782089-4276-4c79-aae8-7c9975876443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f22c5af-3949-43e1-ac40-1720de345b1c","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_peter_madsen_szokesi_kiserlet_tengeralattjaro_dania","timestamp":"2020. október. 20. 14:41","title":"Szökni próbált a börtönből a dán tengeralattjárós gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc2d5fe-6f6b-4665-a648-a0969c03a51f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyorstöltők piaca folyamatosan fejlődik. Ezúttal a Xiaomi talált ki valamit, amellyel tovább redukálható a töltési idő a hagyományosnál jellemzően lassabb vezeték nélküli technológia alkalmazása esetén.","shortLead":"A gyorstöltők piaca folyamatosan fejlődik. Ezúttal a Xiaomi talált ki valamit, amellyel tovább redukálható a töltési...","id":"20201019_xiaomi_vezetek_nelkuli_gyorstoltes_80_w","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fc2d5fe-6f6b-4665-a648-a0969c03a51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9c7071-8b87-4df3-9e5c-cb623176cda3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_xiaomi_vezetek_nelkuli_gyorstoltes_80_w","timestamp":"2020. október. 19. 11:07","title":"19 perc alatt feltöltött telefon, vezeték nélkül: új gyorstöltéssel állt elő a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]