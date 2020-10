Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is csaknem ezer igazolt fertőzöttet találtak hétfőn. ","shortLead":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is...","id":"20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52273ecc-defe-4d9e-bdcb-86358c2dd8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. október. 20. 13:19","title":"Müller: Informatikai hiba miatt nem tudják pontosan, mennyi volt napi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1ef6d5-f342-4fed-8305-6c322260ee9d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egyre több megbetegedés és az újabb széles körű zárlat elfojthatja a gazdasági kilábalást az euroövezetben – írja előrejelzésében a Financial Times. A 3. negyedév ugyan jól alakult, de már közeleg a feketeleves, mert az elemzések szinte kivétel nélkül arra utalnak, hogy az év végén ismét csökken a GDP a 19 tagállamban.

